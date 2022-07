Sobre les cantates italianes de Händel

Tornem a portar a aquest espai un disc dedicat a Händel -aquesta vegada exclusivament al voltant de les seves cantates- després que fa unes setmanes parléssim d' Anachronistic Hearts , obra centrada a les àries de les òperes i els oratoris. I és que tot homenatge és poc per a la grandesa de la música d'aquest saxó format amb l'òpera italiana i elevat als altars de l'escena londinenca. En aquest cas, la interpretació ha anat a càrrec de Roberto Balconi i del seu conjunt Fantazyas, acompanyats de la veu de la soprano Carlotta Colombo.

Händel va compondre la major part de les seves cantates durant la seva estada a Itàlia, aproximadament entre 1706 i 1710, any en què parteix per a Alemanya amb la finalitat d'assumir el lloc de mestre de capella del príncep Jordi, elector de Hannover. Es tracta d'un càrrec que abandona gairebé immediatament per dirigir-se a Anglaterra, on desenvoluparà la resta de la seva brillant carrera com a compositor. El musicòleg Manfred Bukofzer apunta que en arribar a Itàlia el músic alemany va centrar la seva producció a la cantata secular, la música litúrgica, l'oratori i l'òpera. Tot i això, la cantata de cambra li va servir com a gènere d'experimentació per explorar tot l'espectre de la seva música, “del idíl·lic al dramàtic”, sense veure's subjecte a les demandes populars que guiaven l'òpera. Al voltant de les cent cantates signades per Händel, una quarta part compta amb acompanyament més o menys elaborat, i la resta són per a continu.

Hi ha qui ha arribat a considerar aquest gènere de cantata com a òperes en petit format. Les que compon Händel segueixen el patró del model secular italià, és a dir, una veu solista -generalment femenina (soprano o contralt), i alternança de recitatius i àries. Com bé expressa Walter Ford ( Handel´s Cantatas , 1932), la cantata italiana de finals del segle XVII i principi del XVIII és ben diferent de l'alemanya que va treballar Bach, i substitueix el madrigal com a diversió i recurs per a l'entreteniment de la societat culta de lèpoca. Va constituir un format musical al qual tots els grans compositors de l'època van dedicar molts esforços, des de Carissimi a Scarlatti.

I en aquestes que va arribar Händel per demostrar la seva excel·lència musical a través de la cantata, per tal d'impressionar la gran societat italiana, i desafiant en el seu propi terreny el mateix Scarlatti, que havia portat el gènere fins a la seva màxima expressió. Parlem d'un jove de 21 anys que arribava ja amb triomfs operístics a l'esquena, collits en els tres anys d'estada a Hamburg, que, en paraules de Ford, “era un competent violinista, un organista de primer nivell, i el millor intèrpret de clavicordi del món”. Estava destinat a arribar a dalt de tot, com així va ser.

Els quatre anys que va passar a Itàlia van ser decisius en la seva formació com a músic. Allí va rebre l'hospitalitat de patrons molt il·lustrats i va viure enmig d'una intensa atmosfera cultural. Va tenir la fortuna d'entrar en contacte amb els compositors més destacats del moment, com Archangelo Corelli, el cim de la música instrumental a la Roma del moment, i Alessandro Scarlatti, màxim exponent de la vocal. La influència italiana rebuda en aquella època el va acompanyar durant tota la carrera.

En el cas concret de les cantates, Bukofzer va escriure al seu imponent tractat sobre la música barroca que, prenent com a punt de partida les cantates de Scarlatti, Händel va eixamplar les dimensions d'aquests models i en va aprofundir el poder afectiu.

Roberto Balconi ha triat quatre d'aquestes cantates per a l'enregistrament: Diana cacciatrice, Alpestre monte , Tu fedel? El teu costant? i Olinto pastore arcade alle glorie del tebro . A principis del segle XVIII, la cantata havia evolucionat cap a un tipus d'obra integrat per diversos moviments, consistents en dues àries o més precedides cadascuna per un recitatiu. La seva funció era fer avançar l'acció narrada.

Händel va escriure Diana cacciatrice a Roma el 1707, sembla que per a Francesco Maria Marescotti, Principe Ruspoli. També estan dedicades a aquest mecenes i compostes a la mateixa època La teva fedel? El teu costant? i Olinto pastore. Sobre Alpestre Monte , que narra la història d'un home desesperat que busca el seu amor per les muntanyes, hi ha debat al voltant de la gestació. Alguns la situen a Florència el 1707, mentre que altres la traslladen a Venècia, a l'hivern de 1708 i 1709.

La soprano Carlotta Colombo interpreta tots els temes del disc. Es tracta d´una artista especialitzada en el repertori barroc, amb un ampli recorregut d´actuacions, tant en solitari, com amb destacats ensembles de l´escena musical italiana com La Venexiana, Ensemble Zefiro, la Baroca, Il Canto di Orfeo, Fantazyas, Concerto Romano, La Divina Armònia o La Lira di Orfeo. Per la seva banda, el conjunt vocal i instrumental Fantazyas , dirigit pel cantant Roberto Balconi , està especialitzat en música antiga i, a banda de la present, té enregistraments dedicats als madrigals de Giovanni Ghizzolo ia Le Nuove Musiche de Giulio Caccini.

Aquest enregistrament constitueix una bona oportunitat per introduir-se en la grandesa de l'obra de Il caro Sassone, o “l'estimat saxó”, que era com va ser conegut Händel a Itàlia.