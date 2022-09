L'arxilaüt i la tiorba a la Itàlia del Barroc

Cartell de l'obra / Arxiu

La revolució musical del Barroc a Itàlia li va tornar el protagonisme a la paraula com a vehicle per expressar emocions humanes. que destrossava la poesia ( lacerament della poesia ). Cada vers i cada paraula eren alhora cantats per diferents veus superposades que formaven una textura de so confusa, impedint escoltar degudament la lletra.

La Camerata Florentina, capitanejada pels comtes Bardi i Corsi, va advocar per recuperar la senzillesa de la monodia en què la música es manté sotmesa a la poesia cantada, cosa que va donar lloc a que cobrés una importància creixent al segle XVII el format basat al cantell acompanyat per instruments de corda. I això va tenir com a efecte col·lateral imposar l'evolució del cordòfon renaixentista per excel·lència, el llaüt. Els registres de veu molt aguts apagaven el so de les cordes, de manera que es va haver de reforçar la sonoritat d'aquest instrument, donant lloc al naixement de nous, com van ser l'arxilaüt i la tiorba. Tot i que a l'origen van estar concebuts com a complement als cantants en solitari o al costat d'altres instruments, aviat van desenvolupar una trajectòria dins de la música instrumental, que és el que recull el disc The art of resonance.

Luca Pianca és un veterà músic suís especialitzat en els instruments antics de corda polsada. Amb més de vint enregistraments publicats, va ser pioner en el camp de la recuperació de la música antiga italiana amb el seu grup Il Giardino Armonico, format el 1985. En aquest treball, Pianca s'ha centrat en aquells músics del segle XVII que a Itàlia van impulsar el protagonisme de l'arxilaüt i la tiorba a través de la seva utilització per a la música instrumental.

A mesura que avança el Seicento, el llaüt clàssic renaixentista va quedant en desús, i, en canvi, prenen rellevància dins de la nova música barroca els seus parents propers, l'arxilaüt i la tiorba, que incorporen un joc de cordes de baix més llargues sumades a les convencionals, subjectes a un segon pal que emergeix de la part del darrere de la caixa de l'instrument. El músic bolonyès Alessandro Piccinini -l'obra del qual està present al disc- va publicar el 1623 el tractat de música per a llaüt i tiorba Intavolatura di Liuto et di Chitarrone, llibre prevalc, al prefaci del qual s'atribueix la invenció de l'arxilaüt. L'instrument en qüestió, conegut primer com a liut attiorbat, aviat va guanyar popularitat i va ser àmpliament adoptat.

Per la seva banda, la tiorba comparteix l'estructura de l' arxilaüt , però el segon pal de què pengen les cordes de baix per aportar més ressonància és molt més llarg, i, en conseqüència, el so més profund. com també és conegut aquest cordòfon, se situa a la dècada de 1580, i probablement el seu disseny va ser obra d'Antonio Naldi, un músic de la cort de Ferrara, com a forma d'acompanyament del nou estil de cant recitatiu, segons se cita en una carta d'Emilio Cavalieri a Luzzasco Luzzaschi. La primera referència al chitarrone es troba en la descripció que fa Bastiano de Rossi dels sis intermezzi que es van executar a Florència durant el casament de Ferran I de Mèdici i Cristina de Lorena, al maig de 1589.

Sens dubte, el protagonista de The art of resonance és l'anteriorment esmentat Alessandro Piccinini, que signa deu peces de les vint-i-cinc que conté el disc. Va treballar a Ferrara per a la casa d'Est, i va publicar dos llibres per a corda polsada, el dalt esmentat de 1623, i un altre a títol pòstum el 1639, titulat Intavolatura di liuto, nel quale si contengo toccate, ricercate musicali, corrente, gagliarde, chiaccon , i passacagli alla vera spagnola, un bergamasco, amb varie partite, una battaglia, & altri capricci. Com a curiositat, el seu germà Filippo va ser l'autor de la música de la primera òpera estrenada a Espanya, La selva sense amor (1627), el llibret del qual va ser escrit per Lope de Vega.

També és molt present al disc la música de Giovanni Girolamo Kapsberger, conegut a Itàlia com Il tedesco della tiorba, per la seva ascendència germana i per la seva habilitat amb aquest instrument, per al qual va publicar diversos tractats. Luca Pianca també interpreta en aquesta obra dues peces de Pietro Paolo Raimondo, un noble del nord d'Itàlia que el 1601 va recopilar un manuscrit de tocates, fugides, intabulacions i danses per a llaüt, anomenat Llibre de sonat diverse.

Un altre compositor destacat que apareix al CD és Pietro Paolo Melli, nascut a Reggio Emilia el 1579, que va treballar com a llaudista a la cort de l'emperador del Sacre Imperi Romà Germànic Matías I. Va publicar entre 1614 i 1616 cinc llibres d' Intavolatura di Liuto Atti on procedeixen els talls que apareixen al disc. També de Reggio Emilia era Maurizio Cazzati, organista i prolífic compositor de música tant sacra com profana, que va ser mestre de música de cambra de Vespasiano I Gonzaga, duc de Sabbioneta. Finalment, completa el repertori del disc una versió instrumental de Giovanni Battista Spadi del madrigal de Ciprià de Rore Ancor che co'l partire, inclosa en la seva publicació de 1624 Llibre de passaggi ascendenti et descendenti.

The art of resonance és una mostra excel·lent de la projecció com a solistes de música instrumental tant de l'arxilaüt com de la tiorba, que posa en evidència la importància d'aquests cordòfons més enllà de l'acompanyament del cant o d'integrar la composició del baix continu.