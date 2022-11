Cantica recrea la música dels trobadors

El nou treball discogràfic d'Emilio Villalba, Sara Marina i Ángeles Núñez és un enregistrament en directe de cançons trobadoresques, i porta per títol Fin´Amor . Es tracta d'una actuació que aconsegueix crear una atmosfera misteriosa i evocadora que remet a una mena d'espiritualitat medieval, gràcies al rigor historicista i l'atenció en la interpretació.

L'esdeveniment que reflecteix el disc estava programat a l'Early Music Festival de Bucarest i tindria lloc a la tardor de 2021, però les restriccions de mobilitat que van portar amb si els últims cops de cua de la pandèmia van impedir que el grup pogués viatjar a Romania. D'aquesta manera, com a alternativa el concert va ser enregistrat en un teatre de Gerena, localitat de la província de Sevilla, i va ser retransmès per la televisió romanesa. Finalment, quan gairebé estem tancant el 2022, Fin`amor ha conegut la seva edició discogràfica.

El trio format per Emilio Villalba, Sara Marina i Ángeles Núñez està especialitzat en la recreació de músiques històriques, especialment de l'Edat Mitjana, i utilitza una col·lecció de reconstruccions d'instruments de l'època que aporten la fidelitat necessària als sons de la antiguitat. El disc que ens ocupa és el sisè a la discografia de l'ensemble, comptant dos enregistraments destinats als nens, en què destaquen El donzell del mar, dedicat a la música medieval de llarg a llarg del Mediterrani, Al Ándalus , al voltant de la poesia andalusina, i Sephardica , que recrea la tradició sefardita.

Fin`amor està centrat en l'amor cortès, aquest impuls d'exaltació de l'amor veritable i apassionat nascut al migdia francès al segle XII, i que va ser exportat pels trobadors occitans a la resta de França i d'Europa, aportant bellesa i sensibilitat a les rudes societats guerreres de lèpoca. Així ho explica l'historiador Jean Markale . per la guerra, els plaers del fi amor, anomenat també “amor cortès”, que és una lenta iniciació o culminació dels desitjos continguts” .

Des del punt de vista cultural, l'amor cortès va implicar la florida de tot un gènere poètic i musical en la forma de les cançons trobadoresques, que tan populars van ser durant la Baixa Edat Mitjana. Aquest treball de Cantica, que és el nom sota el qual els tres músics han signat aquest enregistrament, ha realitzat una petita selecció d'aquestes peces per apropar-nos tot allò que tenen de subtil i meravellós.

D'aquesta manera, el repertori inclou cançons de trobadors del segle XIII, com ara Giraut de Borneil, Peire Cardenal i Raimon de MIraval, i del XIV, com Moniot d'Arras o el grandíssim Guillaume de Machaut, un dels noms més destacats d'aquest gènere. Machaut destaca per la complexitat de les seves composicions, davant de la polifonia immediatament anterior, que el converteixen en una figura emblemàtica dins de la història de la música, i va compondre nombrosos lais, balades, rondós i virelais.

Menció a part mereix el tema que obre el disc, A Chantar , escrit per Beatriz la Comtessa de Dia, una figura emblemàtica del segle XIII que representa el paper que va tenir la dona dins de la cultura trobadoresca, no només com a objecte de desig, sinó exercint de creadora i compositora. Per desgràcia, A chantar m'er de so q'ieu non volriala és l'única cançó trobadoresca composta per una dona la música de la qual es conserva intacta.

Fin`amor completa el seu contingut amb diversos temes instrumentals, com Ductia o la coneguda dansa popular Saltarello. A més, inclou una versió del Lamento di Tristano, que és probablement una de les melodies més belles que ens han llegat la música medieval, i que Emilio Villalba considera que podria ser la primera banda sonora original de la història, ja que és possible que fos composta per acompanyar la representació de forma teatral de la novel·la sobre les aventures del cavaller de la Taula Rodona Tristán de Leonís.

Fin`amor és una experiència sensorial que va molt més enllà d'oferir una música agradable d'escoltar, ja que presenta la capacitat per embolicar l'oient en un ambient somiador que transporta l'esperit de temps passats.