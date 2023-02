Accadèmia Bizantina i la cimera del Händel instrumental

Els concerti grossi de Georg Friedrich Händel estan considerats com la seva major aportació a la música instrumental i, per a alguns, constitueixen, juntament amb els Concerts de Brandenburg de Bach, l'apoteosi del concert barroc i de les expressions artístiques més altes del segle XVIII. El darrer treball discogràfic del conjunt italià Accademia Bizantina ha estat precisament l'enregistrament dels Concerti Grossi op. 3 i op.6 del músic alemany, presentats amb tot luxe en una caixa contenidora de quatre discos i d'un llibre de més de cent pàgines, que descriu en una edició a tot color la importància de l'obra en si i els detalls de la gestació d'aquesta versió dirigida pel clavecinista Ottavio Dantone . Més que un producte discogràfic, Accademia Bizantina ens ofereix una experiència apassionant.

El grup Accademia Bizantina va ser fundat a Ravenna ara fa quaranta anys, i neix amb la intenció d' “interpretar música com un gran quartet” . Des del 1996, Ottavio Dantone exerceix la direcció artística i musical de l'ensemble, i ha estat el responsable d'incorporar l'estudi i la investigació filològica com a base per a la interpretació de la música del període barroc. La formació compta amb més de quaranta gravacions discogràfiques per a segells de reconegut prestigi, com Decca, Deutsche Grammophon, Harmonia Mundi, Naïve Classique, Alpha, Onyx, i també per al seu propi segell, HDB Sonus. El 2021 va ser triada la segona millor orquestra del món als prestigiosos Gramophone Awards que atorga la revista britànica Gramophone.

Els concerto grossi de Händel són per al musicòleg Manfred Bukofzer la seva contribució més significativa a la música instrumental de l'època. Els gravats per l'Accadèmia Bizantina són els pertanyents a l' op.3 , sis concerts per a instruments de vent i corda (de vegades anomenats concerts per a oboè ), i els de l'op.6, que sumen dotze concerts per a corda.

El format conegut com a concerto grosso constitueix una forma primitiva de concert barroc en què un grup d'instruments solistes, el denominat concertino, s'enfronta a la resta de l'orquestra, anomenada en aquest context ripieno o tutti . Les seves arrels poden rastrejar-se en l'ús del contrast tutti-només a les cançons de Giovanni Gabrieli i l'Escola Veneciana, però es considera a Alessandro Stradella el primer creador de peces per a concertino i ripieno , en la dècada de 1670, encara que encara no utilitzava el nom de concerto grosso per anomenar aquest format.

Un amic de Stradella, Arcangelo Corelli, és considerat com el primer compositor a crear concerti grossi com a tals. Conegut com a “il Bolognese” per la seva relació amb l'Escola de Bolonya, va deixar dotze d'aquestes peces que integren la seva op.6 datada el 1714. Corelli dividia l'orquestra en dos grups, el concertino o sol i el tutt i o concerto grosso , i tots dos comptaven amb un continu. Händel també va cultivar aquest gènere, i va aportar la inclusió d'instruments de vent en el ripieno .

La primera sèrie de concerti grossi de Händel que inclou l'enregistrament d'Accadèmia Bizantina -els sis que integren l' op.3- van ser compostos els anys successius al seu viatge a Itàlia, entre 1710 i 1715, per ser publicats definitivament a Londres el 1734 , una època difícil per al compositor. Les seves òperes ja no despertaven tanta admiració, en part per la competència existent i en part pel canvi que estava tenint lloc a la moda, i va començar a bolcar-se en la creació d'oratoris com a alternativa. De fet, tant aquests concerti grossi com els concerts per a orgue (publicats el 1738 com op.4 ), van ser concebuts com a peces instrumentals per ser interpretades en els intermedis dels oratoris.

Ottavio Dantone refereix que les peces que integren l' op.3 van ser recopilades i publicades per Walsh sense el coneixement de Händel, i tenen una procedència molt dispar, motiu pel qual presenten una sèrie d'incongruències compositives i estructurals. És per això que Dantone ha preferit reconstruir aquests concerti sobre la base del seu criteri musicològic, abans que seguir el model original al peu de la lletra.

L'impressor anglès John Walsh havia estat el responsable de les edicions de 1734 i 1738. Händel va viure aquesta dècada immers en una crisi de popularitat i patint estretors financeres. Atesa l'acceptació que havien tingut a Anglaterra els concerti grossi d'Arcangelo Corelli i Francesco Geminiani, Walsh va suggerir-li la composició de noves peces d'aquest gènere, que serien comercialitzades sota la fórmula de la subscripció. Händel va compondre els dotze concerts de la que seria el seu opus 6 durant la tardor de 1739, i Walsh els va posar a disposició dels subscriptors -entre els quals hi havia membres de la família reial britànica- a l'abril de 1740.

Per al musicòleg Bernardo Ticci, que ha col·laborat en la redacció de les notes que acompanyen el disc, els Concerti Grossi op.6 són “ un exemple extraordinari de fusió de l'estil francès amb l'àgil i fluid estil italià; dos llenguatges que Händel va fer propis i va transformar en alguna cosa nova, completament personal i característica” . De fet, i com era costum a l'època, Händel va prendre material prestat de la seva pròpia obra i de la d'altres compositors, i els moviments són extremadament variats, combinant diferents formats i estils, com obertures franceses, fugides i danses angleses, franceses i italianes.

El treball d'Ottavio Dantone i de l'Accadèmia Bizantina aconsegueix recrear tota la majestuositat, gràcia i refinament d'aquests concerti grossi , que constitueixen un veritable monument de la música instrumental del Barroc.