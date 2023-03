Piacere dei Traversi: “Els cançoners renaixentistes ens diuen quina música estava en voga a les corts”

Piacere dei Traversi és un grup dedicat a la interpretació de música renaixentista format per la soprano Carmen Botella i les flautistes Laura Palomar i Marisa Esparza. El seu plantejament estètic, la combinació del cant amb les flautes travesseres, encara que és poc comú en l'actualitat va ser molt apreciat pel públic al Renaixement, atès el refinament que comporta i el colorisme sonor que transmet.

Format el 2011, l'ensemble va ser seleccionat per Acció Cultural Espanyola per actuar dins de la programació cultural del Pavelló d'Espanya a Expo Dubai 2020. Entre els diferents reconeixements rebuts al llarg de la seva existència, Piacere dei Traversi va ser guardonat als premis GEMA ( Associació de Grups Espanyols de Música Antiga) com a Millor grup de música renaixentista 2021 .

Després d'un enregistrament centrat a l'obra VITA CHRISTI de Sor Isabel de Villena i un altre dedicat a la figura de Germana de Foix, a principis de 2023 el trio ha llançat el disc Elogio de las infantas , que gira al voltant de les figures històriques de les filles dels Reis Catòlics. Hem parlat amb Carmen Botella i Laura Palomar sobre aquest i molts altres temes.

El conjunt Piacere dei Traversi combina la veu amb el so de les flautes travesseres. Us heu inspirat en un format musical de l'antiguitat? Quan té l'origen aquest tipus de formació?

Laura Palomar : La combinació de flautes travesseres amb la veu sembla ser tan antiga com els propis instruments, tal com mostren alguns exemples d'iconografies procedents de l'Edat Mitjana. Però la nostra agrupació en concret, el consort, amb instruments de la mateixa família en diferents tessitures, i la combinació amb la veu són típicament renaixentistes.

Com es va originar el grup? Quina és la gènesi de Piacere dei Traversi?

LP: En un primer moment, el 2011, va sorgir com a consort instrumental de quatre flautes travesseres. Teníem interès a aprofundir en una formació, el consort, i uns instruments, les flautes travesseres renaixentistes, amb els quals amb prou feines ens havíem familiaritzat durant els nostres estudis de flautes històriques (en comparació amb el pes que se li dóna a la flauta travessera barroca i posteriors ). Posteriorment, en no poder continuar una de les components, vam decidir substituir-la per la veu de Carmen Botella, de manera que passem a ser un consort mixt. Això va aportar una varietat tímbrica i una rellevància als textos de la música vocal que han passat a ser senyals del grup.

Isabel de Villena, Germana de Foix i ara les infantes… Grans dones articulen la vostra discografia. Quin paper té l'enfocament feminista a l'elecció dels vostres repertoris?

Carmen Botella : Els primers programes de Piacere no anaven associats a cap figura femenina del Renaixement fins que va arribar el projecte de sor Isabel de Villena, que va ser també un canvi per al grup ja que vam començar a introduir la paraula als nostres concerts. De sor Isabel ens va captivar la seva obra VITA CHRISTI -de fet, el nostre primer disc va dedicat a la seva obra no a la figura de sor Isabel-, però és veritat que en el cas de Germana de Foix i les filles dels Reis Catòlics sí que anem narrant amb música i textos la vida, o certs moments de la vida, d'aquestes figures femenines tan importants en l'àmbit sociopolític de la seva època.

Tenim altres programes dedicats a altres grans senyores del Renaixement, com Èxtasi a allò diví , amb santa Teresa de Jesús com a protagonista, o De Natura Mulieres dedicat a les dones creadores - especialment les compositores italianes Vittoria Aleotti o Maddalena Casulana-, o fins i tot Sobirana Maria , que tracta sobre la devoció mariana al Renaixement. Tampoc no crec que pensem a càrrec de dones renaixentistes per elaborar un programa de concert, perquè tenim altres programes sense figura femenina protagonista; simplement van arribar a nosaltres per casualitats i vam decidir que bé valia narrar la seva vida o donar a conèixer la seva obra.

També és possible que en ser un grup format íntegrament per dones siguem inconscientment susceptibles a fixar-nos en destacades senyores del Renaixement. Sigui com sigui, ens encanta que, en acabar un concert, s'acosti el públic a comentar-nos: “No sabia que la vida de Germana de Foix havia estat tan interessant” o “Quina preciositat d'obra, el VITA CHRISTI!” o “Aleotti i Casulana, quines grans compositores!” ja que, a més de la interpretació musical, hem arribat al públic amb el personatge.

Els vostres tres discos estan jalonats per textos de l'època a què fan referència. Quina és la funció de la literatura dins de la vostra manera de presentar i interpretar la música?

CB: Tot va començar amb el projecte de sor Isabel de Villena. Ella era escriptora, no compositora, però vam voler fer conèixer la seva obra literària VITA CHRISTI amb un nou format: la introducció de la recitació de fragments de la seva obra lligats temàticament a una peça musical de l'època. I, fins i tot, fer servir el contrafactum per a alguna de les peces musicals utilitzant paraules del VITA CHRISTI. Vam veure que el resultat quedava com un tot compacte interdependent i indivisible: paraula i música. Totes dues es recolzen i conformen un fil narratiu que condueix el públic des del principi fins al final del concert i que l'atrapa a la història musical que narrem.

En el cas del segon disc, El mecenatge de Germana de Foix, els textos són cròniques de l'època, alguns extrets del llibre El Cortesano de Luis Milán (València 1561), on s'explica com eren les reunions palatines en què hi havia intervencions literario-musicals per part de poetes, literats i músics. Tot estava relacionat. A més, podríem parlar també de la funció pedagògica de la paraula, que apropa el públic i l'ajuda a entendre la música que estem interpretant.

El treball que ara presenteu, Elogi de les infantes , gira al voltant de les filles dels Reis Catòlics. Què us ha portat a triar aquestes figures històriques com a eix del treball?

LP .: Al principi va ser la figura de Joana I de Castella, tristament anomenada “la Boja”, la que va despertar el nostre interès. Era la més coneguda de les filles dels Reis Catòlics, i en el pla musical ens interessava molt l'anomenat Cançoner de Joana I, relacionat amb la seva estada a Borgonya al costat de Felip “el Hermoso”. Poc després, en començar a documentar-nos per a la part literària que volíem donar al projecte, vam descobrir, gràcies als articles i la tesi doctoral de Ruth Martínez Alcorlo, de la rellevància com a destinatàries d'obres literàries de les altres filles dels Reis Catòlics.

En concret, i dedicat a la infanta Isabel, que va ser reina de Portugal, hi ha l' Epithalamium que va escriure i va recitar Antonio de Nebrija amb motiu dels seus casaments amb Alfonso de Portugal. Tot això ens va fer centrar el projecte al voltant de les quatre infantes i els seus respectius matrimonis i esdevenirs a talls europees.

Quines fonts literàries heu seleccionat per als recitats que inclou el disc?

LP : A banda de l' Epithalamium de Nebrija, recitat íntegrament en la traducció al castellà de Ruth Martínez Alcorlo com a eix vertebrador, en aquest disc incloem recitats d' Instrucció de la dona cristiana , de Lluís Vives i dedicat a Caterina d'Aragó. També de Carro de les dones, rifaciment del Llibre de les dones de Francesc Eiximenis , publicat a Valladolid el 1542. Finalment, s'inclouen també versos del Batxillerat de la Pradilla dedicats a les morts del príncep Joan i de la infanta Isabel, traduïts del llatí per Pedro Martín Baños, així com romanços anònims.

Heu utilitzat, entre altres, peces procedents del Cançoner de Palau , el Cançoner de Lisboa , el Cançoner de Joana de Castella i el Manuscrit d'Enric VIII … Quina importància tenen els cançoners en la història de la música renaixentista?

LP: Els cançoners recopilen el repertori polifònic de l'època en un entorn determinat, i per tant ens diuen quina música estava en voga a cada tall. Alguns, a més, estan associats als mecenes que els van promoure, com en el cas del Cançoner de Joana de Castella i el Manuscrit d'Enric VIII .

Heu reconstruït per a l'enregistrament el Cançoner de Joana de Castella, que sembla que estava perdut. Com ha estat aquesta història?

LP: Es van perdre parcialment algunes de les veus. Amb motiu d'aquest enregistrament, la nostra companya Silvia Rodríguez va realitzar la reconstrucció per a algunes de les peces a través de les concordances amb altres fonts en què sí que es van conservar completes aquestes mateixes peces.

Si no m'equivoco, com a grup heu gravat per primera vegada música britànica de l'època, en concret, procedent del Manuscrit d'Enric VIII . Heu tocat abans en directe algun repertori que inclogui música anglesa? Presenta alguna particularitat distintiva respecte a la dels cançoners de la Península Ibèrica o dels de música francoflamenca?

LP: Anteriorment havíem interpretat peces de John Dowland en un programa de concert representatiu del panorama europeu titulat Dansa, poesia i música al Renaixement . El Manuscrit d'Enric VIII és una cosa anterior, però ja anticipa en algunes de les peces l'estil monòdic i el tractament subtil de les dissonàncies que caracteritzen la música anglesa. Altres peces del Manuscrit , però, estan escrites en l'estil contrapuntístic francoflamenc, i el seu text no està en anglès, sinó en flamenc o alemany.

Finalment suposo que ara us dedicareu a presentar en directe el nou disc. Quins nous projectes o iniciatives teniu previst emprendre aquest any?

CB: En efecte, prioritzarem la promoció del nostre nou disc Elogio de las Infantas oferint-lo en festivals i cicles de música antiga, així com fent difusió en mitjans de comunicació. Però no deixarem de banda els altres programes que tenim i que ens segueixen demanant: Vita Christi de sor Isabel de Villena o El mecenatge de Germana de Foix .

També tenim concerts confirmats amb el nostre De Natura Mulieres , dedicat a les dones creadores del Renaixement, o Èxtasi a allò diví que versa al voltant de la figura de santa Teresa de Jesús. Ens agradaria també acabar de perfilar altres programes que tenim a mig fer i que reposen en un calaix esperant ser rescatats. Potser el reprenem d'aquí uns mesos.