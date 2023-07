Rodrigo Rodríguez, músic: “Els monjos Komuso van desenvolupar un ensenyament filosòfic zen a través del so del shakuhachi”

Rod

Rodrigo Rodríguez és un mestre de talla internacional en la interpretació del shakuhachi, així com en les tradicions associades a ell. És una flauta tradicional de bambú japonesa que es toca verticalment com la flauta dolça, tot i ser en proporció més llarga. En el Japó tradicional, els monjos Komuso practicaven Suizen , la meditació bufant aquest instrument, enfront de la meditació clàssica de manera asseguda o Zazen . Arribaven a estats elevats de l'ànima a través de la interpretació instrumental.

Rodríguez és argentí de naixement i ha estudiat al Japó música clàssica i tradicional sota els llinatges de Katsuya Yokoyama a The International Shakuhachi Kenshu-kan School, a càrrec del Mestre Kakizakai Kaoru. A través de la seva gran discografia, aquest músic ha demostrat que, encara que el shakuhachi és un instrument antic, no s'ha quedat ancorat a l'Edat Mitjana nipona, ja que el seu recorregut va molt més enllà de la tradició, entrant amb nom propi a la música contemporània. El seu llançament més recent, Ambient Sketches, confirma l'anterior.

Com es va iniciar la teva relació amb el shakuhachi? Com has arribat a convertir-te en mestre d'aquest instrument?

La meva relació amb la música en general va començar a primerenca edat, abans dels deu anys; evidentment per motius geogràfics i culturals en aquella època només escoltava música occidental, especialment clàssic. Recordo haver caigut encantat amb el compositor Mauricio Ravel.

Va ser passats els vint anys que vaig tenir aquesta trobada amb la flauta shakuhachi. Ho puc descriure com un encant, em vaig quedar embruixat amb el so i les possibilitats acústiques tan poc freqüents.

Després d'aquesta experiència va ser quan vaig decidir que m'havia de dedicar aquest so i l'instrument. Al cap de poc vaig marxar al Japó.

Quin paper hi juga el shakuhachi dins de la cultura japonesa? Quin va ser el seu origen i la seva utilitat?

El shakuhachi és un instrument molt important per a la cultura japonesa; juntament amb el koto i el shamisen, formen l'ensemble de música clàssica i cortesana de l'antic Japó. L'origen es traça a l'antiga Xina, des d'on es va introduir el Japó. Als segles posteriors, el shakuhachi es va anar adaptant i evolucionat.

Hi va haver uns monjos budistes que van fer servir aquest instrument durant segles per a la seva pràctica religiosa. Els monjos Komuso van desenvolupar unes peces on s'aplicaven ensenyaments filosòfics, pràctica del zen, a través del so del shakuhachi.

Tot i ser un instrument medieval, té un repertori contemporani?

Sí, és clar, és un instrument que durant el temps es va adaptar a moltes músiques al Japó, com el Minyo , que és el folklore japonès, la música de cambra o cortesana. La seva arrel i desenvolupament al segle XVI al Japó va consolidar la tradició que avui dia estudiem anterior a la música contemporània.

Sovint interpretes peces de composició recent, com s'aborda la música moderna amb aquest instrument?

Últimament vaig gravar música contemporània, film music o soundtrack, per a un videojoc. El shakuhachi és un instrument molt adaptable a diversos gèneres, potser per la proximitat a la veu humana.

El meu mestre Kohachiro Miyata és un compositor virtuós pel que fa a música per a shakuhachi i koto. Tots dos instruments es complementen perfectament i són candidats per a repertoris més moderns, amb aquests matisos antics o medievals.

Com ha sorgit la idea del teu nou disc Ambient Sketches ?

Bé, des del covid canvio la meva forma de treball obrint un horitzó nou amb la música ambient i la producció musical. L'ús de música electrònica clàssica amb la flauta shakuhachi sempre va ser present a la meva ment. El disc són quatre cançons dirigides a la música Atmospherica, drone. Aquesta música evoca la introspecció i la serenitat, un sentiment existencial també, que acompanya el shakuhachi només en una cançó, The Holy Fair .

Es pot considerar Ambient Sketches una continuació de les teves obres anteriors, com Shakuhachi Solos o els tres dedicats al Zen?

Ambient Sketches és un disc diferent dels altres esmentats, que s'enfoca a la música ambient. Shakuhachi Solos és una recopilació d'obres per a shakuhachi, escrites pel meu mestre i tradicionals.

Quina part ocupa a la teva discografia la música tradicional japonesa?

Gran part de la meva discografia és música de Japó i shakuhachi. Encara que en anys recents paral·lelament vaig publicar diversos discos de música ambient, que va fer servir també el shakuhachi.

Va ser una idea que vaig tenir per poder arribar a un públic diferent i introduir-hi aquest instrument barrejat amb l'electrònica.

Sols actuar en directe amb freqüència? Quin format tenen els recitals que ofereixes, actues en solitari o amb acompanyament d'altres instruments?

Sí, solc fer diversos concerts anuals, alguns com a solista i un altre acompanyat d'instruments com el koto, la guitarra clàssica o el llaüt.

Quan actuo només normalment ofereixo el repertori ideal per a solistes d'aquest instrument, que és el Honkyoku . Honkyoku (本曲, " peces originals ") són les peces de música per a shakuhachi recopilades al segle XIII.

En canvi, quan actuo amb altres instruments, ens enfoquem més en la música moderna escrita al segle XX. També improvisem usant maneres o escales diverses de Japó, que limiten les parts geogràfiques de Japó.

Recentment has enregistrat una cantiga d'Alfons X el Savi amb la flauta shakuhachi. Com s'adapta aquest instrument oriental a la música medieval europea?

Ja fa anys que tinc les Cantigues d'Alfons X al cap; sóc un fan d'aquesta música i estima el seu llegat al complet. És un repte adaptar-les per a shakuhachi, perquè, és clar, aquesta música va ser composta per a altres instruments.

De moment en vaig adaptar una i ja està publicada al meu canal de Youtube: la Cantiga nº 100, que interpreto en una església com a solista.

Per acabar, quins nous projectes tens a curt termini?

Estic pendent del permís del bisbat de l'illa de Mallorca per gravar l'obra més coneguda per a flauta solista del meu mestre, Kohachiro Miyata. Tsuru No Sugomori ja va ser gravada abans, però la meva idea aquesta vegada és gravar-la i perfeccionar-la.

Tinc concerts a les Illes Balears per a setembre i octubre.