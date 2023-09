Manseliña: el rei Artús i els trobadors gallecs i portuguesos

L'Edat Mitjana és un període històric summament llarg i heterogeni, les formes culturals del qual sovint queden reduïdes i resumides en una sèrie de llocs comuns. Es tracta de deu segles que fan de frontissa entre el món antic i el modern, que amaguen no poques manifestacions creatives escassament documentades i insuficientment estudiades. Un exemple clar són les formes líriques galaic portugueses dels trobadors, que van florir al segle XIII al nord de la península. El conjunt gallec Manseliña ha orientat el seu treball a l'estudi i la difusió d'aquestes composicions que sonaven a les corts de l'època interpretades per joglars i trobadors, en una tasca de reconstrucció musical tan arriscada com fascinant.

Don Tristán “o Namorado” fez esta cantiga” suposa el tercer llançament discogràfic del grup que dirigeix María Giménez , i és la seva tercera incursió en el repertori trobadoresc del segle XIII. El 2019 van publicar Sedia la fremosa , que recull cantigues medievals i tradicionals, amb especial interès en l'obra del trobador Martin Codax i en les cantigues del rei Alfons X el Sabio. L'any passat van gravar una obra al voltant de les cantigues d'escarni dedicades a la soldadera María Pérez Balteira, un personatge la vida novel·lesca del qual bé mereixeria un guió cinematogràfic. Per la seva banda, aquest disc que ens ocupa tracta de la influència de la denominada “matèria de Bretanya”, les històries del rei Artús i els seus cavallers de la Taula Rodona, als cantars dels trobadors gallecs i portuguesos,

Com en ocasions anteriors, María Giménez (fídula i cant) ha estat acompanyada de Pablo Carpintero a la percussió i de Tin Novio interpretant instruments de corda polsada. Addicionalment, en aquest cas també hi han intervingut les veus d' Araceli Fernández i de María i Eva Novio , així com l'arpa de Manuel Vilas .

L'esforç dut a terme pels membres de Manseliña per reconstruir el repertori trobadoresc galaic portuguès és encomiable. Com apunten Mª Gimena del Río Riande i Germán Pablo Rossi ( Apunts per a la reconstrucció filològico-musicològica dels “lais” de Bretanya gallec-portuguesos. El cas de l'anònim D'un amor eu cant' e choro , 2015), es tracta de una tradició que es desenvolupa a través del cant i l'escenificació a les corts de la Península Ibèrica al llarg de dos segles, però que ha deixat escassos testimonis escrits. Els autors suggereixen que potser l'escassetat de testimonis musicats dificulta la reconstrucció de les peces, cosa que pot explicar l'escàs interès dels experts per dur a terme una aproximació interdisciplinària, és a dir, alhora filològica i musicològica.

Perquè el corpus de la tradició trobadoresca de la lírica gallec portuguesa és reduït: dos còdexs, el Cançoner de la Biblioteca Nacional de Lisboa o Colocci-Brancuti i el Cançoner de la Biblioteca Vaticana. I només dos testimonis molt fragmentaris inclouen informació sobre la música que acompanyava les composicions: el Fragment de Torre do Tombo o Pergamí Sharrer , un full de mitjans del segle XIV que conté fragments de set cantigues d'amor de Dom Dinis, i el Pergamí Vindel , un full volant de cap a finals del segle XIII amb set cantigues d'amic del trobador Martín Codax.

En aquest disc, l'ensemble ha centrat el seu treball als lais de Bretanya, un gènere d'influència francesa que va aconseguir certa popularitat entre els joglars i els trobadors peninsulars del segle XIII. El lai francès és el seu origen, al segle XII, és un text narratiu no musicat, com els que han estat atribuïts a Maria de França, però més endavant, des de mitjans del segle XIII a principis del XIV, apareixen els lais artúrics o de Bretanya, ja musicats, que solen estar integrats en una peça de prosa més extensa. D'alguna manera, constitueixen intermezzos lírics, establint una pausa al relat. Rio Riande i Rossi defensen la ràpida difusió d'aquestes peces de contingut artúric per la península sobre la base de determinades composicions de trobadors gallec portuguesos que haurien aparegut cap al 1250, en concret, identifiquen fins a quinze cantigues d'aquest gènere.

Del breu compendi que existeix de lais i cantigues relacionades amb el món del rei Artús, Manseliña ha seleccionat diverses fonts per a l'enregistrament: el Cancioneiro dóna Biblioteca Nacional de Lisboa, les Cantigues d'Alfonso X el Sabio i l'obra concreta de trobadors gallecs i portuguesos.

El Cancioneiro dóna Biblioteca Nacional de Lisboa s'obre amb cinc lais de Bretanha que, en paraules de Santiago Gutiérrez García , 2007) constitueixen un “cancioneiriño particular” , i que han estat inclosos al disc. El primer, Amor, des que m'a vos cheguey és una traducció lliure del Lai d'Hélys pertanyent al Tristan en prose , convertit en una cantiga d'amor. El segueix O Marot hi hagi mal grau, en què quatre donzelles reprenen el Morhout, rei d'Irlanda, pel seu lletjo costum de raptar damissel·les per portar-les com a esclaves a la seva terra.

Els dos lais següents, Molt gram temp'à, per Deus, que eu non vy i D'un amor eu cant'e choro, són cantigues d'amor centrades en l'absència, i estan inspirades en dos lais francesos del Tristan en prose , Grant temps que no vaig veure cele i D'amor vient mont chant et mon plor , respectivament. Finalment, l'últim, titulat Ledas sejamos oymays, cantat per un grup de donzelles, tracta sobre la bogeria de Lanzarote del Llac, tal com apareix en fonts franceses, com el cicle de la Vulgata .

Don Tristán “o Namorado” fez aquesta cantiga” inclou també dues peces pertanyents al corpus de cantigues d'Alfonso X que contenen material artúric. La cantiga d'amor, CBN 468, Bem sabia eu, mia senhor, expressa el patiment amorós del trobador comparant-ho amb el de Paris i el de Tristán. Per la seva banda, la titulada Dereit'é de s'end'achar, té com a protagonista el mag Merlín, que defensa el misteri de l'Encarnació davant d'un savi jueu.

El disc de Manseliña es completa amb tres peces pertanyents a trobadors portuguesos de l'època: Estevan da Guarda, Gonçalo Anes do Vinhal i el rei Dionisio I (Dinis en portuguès). Aquest monarca poeta va arribar a escriure 137 cantigues, i, en què ens ocupa, compara els seus amors amb els de Tristán per la bella Iseu. Da Guarda per la seva banda era un trobador i privat del rei Dom Dinis, ia la cantiga d'escarni Com'aveo Merlim de morrer, augura al clergue Martim Vasquez el mateix destí que va patir Merlín a mans de la fada Viviana. Finalment, l'obra inclou una altra cantiga d'escarni, Maestre, tots els vossos cantars , del trobador lusità Gonçalo Anes do Vinhal, que va servir entre 1248 i 1259 a la cort castellana de Ferran III i posteriorment d'Alfons X.

Aquest treball de Manseliña , igual que els dos que el precedeixen, constitueix un viatge apassionant i molt suggerent cap al so de la lírica dels regnes peninsulars del segle XIII, i suposa una iniciativa valuosa de recerca i reconstrucció d'un material poc conegut, però no per això menyspreable, que ens apropa a la realitat del sempre idealitzat món dels trobadors i els joglars.