Mara Aranda actuarà a Istanbul dins del Sound of Europe Festival

L'artista valenciana Mara Aranda és el cap de cartell de la programació de l'edició d'enguany del prestigiós esdeveniment Sound of Europe Festival, que tindrà lloc a les ciutats turques d'Ankara, Istanbul i Esmirna entre els dies 22 i 24 de setembre. Es tracta d'una iniciativa impulsada per la xarxa EUNIC – European Union National Institutes for Culture del programa Europa Creativa de la Comissió Europea, juntament amb les municipalitats de Kadıköy a Istanbul i de Çankaya a Ankara, i té per objecte reunir en actuacions en directe músics de diferents països d'Europa amb els col·legues turcs.

Mara Aranda és una intèrpret de gran projecció internacional després de tres dècades durant les quals ha investigat i cantat músiques valencianes, turques, gregues, occitanes i músiques antigues, medievals i sefardites, que han deixat com a resultat gairebé una vintena de discos propis d'excel·lent factura, mereixedors de premis i reconeixement per part de públic, i també pels mitjans especialitzats. Aranda combina la seva intensa activitat artística amb la direcció del Centre Internacional de la Música Medieval – CIMMedieval, una entitat pionera a Espanya en la formació i la investigació de la música des del segle V al XV.

En aquest recital Mara Aranda anirà acompanyada de l'organòleg i multiinstrumentista Jota Martínez, i comptarà amb la col·laboració del percussionista turc Tarik Aslan i de l'únic grup coral que canta al judeoespanyol de veus blanques, dirigit per Izzet Banna, que va participar al disc Sefareu al cor de Turquia interpretant la cançó Alevanta Mordehay. Aquest treball discogràfic va ser elegit millor disc europeu de l'any per la Transglobal World Music Chart.

L'esdeveniment tindrà lloc el proper divendres 22 de setembre al centre cultural Alan Kadıköy d'Istanbul , en una vetllada en què la cantant espanyola compartirà escenari amb artistes com el grup italià Effetto Carsico Trio , el duet turc-holandès format per Jan Mittendorp i Sarp Keskiner i els marsellesos Deli Teli .

El programa que oferirà Mara Aranda a Istanbul, que porta per títol Geografies de la diàspora , s'articula al voltant de la sonoritat d'instruments de l'antic Imperi Otomà: Grècia, Turquia, Bulgària, l'antiga Iugoslàvia i de la zona Occidental (nord d'Àfrica ), seguint l'exemple del poble sefardita que va adaptar les seves músiques a l'estil i els instruments propis de les zones geogràfiques on novament es van establir els seus membres, sempre en constant evolució. Lluny de tancar portes i finestres per enclaustrar aquesta herència antiga, els sefardites les van obrir de bat a bat, sent aquest el motiu pel qual podem cantar-les avui dia, i compartir-les amb tots aquells amants de la història, de la música i de les tradicions.

Sobre el CIMMedieval

El Centre Internacional de Música Medieval – CIMMedieval és pioner a Espanya en la formació continuada de músiques de l'Edat Mitjana des del segle V al XV, associades al patrimoni, la història i la cultura, reforçant els vincles amb els ancestres musicals, i aprofundint en la magnitud del seu vessant artístic que fomenti a les i els assistents la recerca del coneixement i el desenvolupament personal i professional, configurant-se, finalment, com un laboratori d'experiència integral .

Com a centre destudis, que entén leducació com un pilar fonamental de la nostra societat, acompanyat duna gestió i lideratge compromès, des de la Comunitat Valenciana, opera a tot el món a través de la seva activitat, atesa pels exponents internacionals més reconeguts: intèrprets , professorat i constructors d'instruments, que amb la seva capacitació i destresa propicien una experiència documentada i contrastada de la música medieval, que és la base i els fonaments de totes les músiques posteriors, fins a l'actualitat.

Els nostres principis també inclouen el suport i la col·laboració amb iniciatives promogudes amb altres ens, associacions, fundacions, acadèmics i experts. És així com el suport a exposicions d'instruments, publicacions bibliogràfiques, reconstrucció d'instruments musicals i d'altres tenen el nostre aval, crèdit i recursos per vehiculitzar propostes que facin créixer la nostra societat en totes les direccions des del rigor, la coherència i l'ètica.

El centre és membre de REMA (Xarxa Europea de Música Antiga).