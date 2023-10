Emiliano González Toro presenta Il ritorn d'Ulisse in pàtria amb I Gemelli

El famós tenor suís-xilè torna al mercat discogràfic amb l'òpera Il ritorn d'Ulisse in pàtria de Monteverdi al costat de l'Ensemble I Gemelli, al segell Gemelli Factory. En aquest nou treball dedicat al compositor de Cremona, González Toro interpreta el rol protagonista d'Ulisse, juntament amb un repartiment d'autèntic luxe que inclou les veus del contratenor Philippe Jaroussky, la soprano Emöke Baráth, el tenor Zachary Wilder i la mezzosoprano Rihab Chaieb, entre d'altres.

L'enregistrament de l'òpera Il ritorn d'Ulisse in pàtria, SV 325 (1640) de Claudio Monteverdi (1567-1643) amb llibret de Giacomo Badoaro, és l'aposta discogràfica més ambiciosa de la label Gemelli Factory fins avui, fruit d'un profund estudi i anàlisi de les fonts i l'estil montverdià. Per a l'edició d'aquest àlbum d'estudi, en format de Livre – Disque (tres CD amb el pròleg i els tres actes de l'òpera), van caldre vint-i-tres dies d'enregistrament i tres anys d'intens treball. L'àlbum inclou, a més, un extens booklet amb textos signats per la soprano Mathilde Etienne, responsable de la direcció artística del projecte.

Reconegut internacionalment com un dels intèrprets més destacats del compositor de Cremona al circuit líric actual i després d'haver cantat nombrosos títols monteverdians sota la direcció d'Emmanuelle Häim, Ottavio Dantone, Christophe Rousset, Alessandro de Marchi, René Jacobs, Christina Pluhar i Raphaë , entre d'altres, el tenor Emiliano González Toro ens ofereix una nova lectura d' Il ritorn d'Ulisse in pàtria amb el seu característic enfocament interpretatiu de xef-chanteur , en què tota part de la seva veu, que guia el conjunt i determina la selecció de les veus de la resta del repartiment: “Aprenc tots els rols de memòria i els envio als cantants un enregistrament de la meva veu amb el metrònom, perquè sàpiguen exactament com vull que soni, però durant els nostres concerts ningú dirigeix, ni amb batuta ni amb les mans, ni des del clau. Es tracta d'una feina col·lectiva, com si fóssim un equip de futbol, en què respirem junts”, explica González Toro.

Fundat el 2018 per Emiliano González Toro i Mathilde Ethienne, l'ensemble francès I Gemelli està especialitzat en la interpretació de la música vocal del XVII, i ja compta amb una premiada trajectòria discogràfica que inclou diversos Diapason d'Or i Choc de Classica, entre d'altres reconeixements. El proper mes d'octubre, començarà una extensa gira de presentació d' Il ritorno d'Ulisse in pàtria en diversos escenaris europeus, amb dues importants cites a Espanya: el 27 de novembre al Teatre Colón de la Corunya i el 4 de desembre a el Teatre Real de Madrid.