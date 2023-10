El Quartet Gerhard presenta el seu nou disc “Ad Astra”

El conegut quartet de corda català, format per Lluís Castán Cochs (violí), Judit Bardolet Vilaró (violí), Miquel Jordà Saún (viola) i Jesús Miralles Roger (violoncel), acaba de treure al mercat el seu nou disc, editat per la label francesa Klarthe Records. La nova aposta discogràfica del Quartet Gerhard, que porta per títol l'expressió llatina Ad Astra, ens proposa l'escolta de Quatuor à cordes en sol mineur, opus 10 (1893), l'única obra per a quartet de corda de Claude Debussy, pertanyent a la mateixa època en què va compondre la seva òpera Pelléas et Mélisande , amb I fa l'aire visible (2020) del compositor català Ramon Humet, un quartet en deu moviments, en què coexisteixen quatre elements (l'aire, el silenci, la lluna i les estrelles).

En aquest nou treball discogràfic, el Quartet Gerhard torna a fer gala de la seva habitual creativitat i valentia per dissenyar exigents i originals programes. El booklet del disc, editat en quatre idiomes (francès, anglès, català i castellà), inclou un text escrit pel mateix Ramon Humet, on reflexiona sobre el caràcter visionari del quartet de Debussy, amb un llenguatge i un desplegament d'idees radicalment nou que mira cap a futur. A més, descriu i analitza detalladament I fa l'aire visible, proposant una sèrie de lectures per acompanyar l'audició del disc.

"Per a la creació d'aquesta obra he gaudit del suport i l'entusiasme valuós del Quartet Gerhard amb els que he fet trobades periòdiques per provar passatges i scordatures, afinacions microtonals especialment difícils que demanen una precisió quirúrgica i una oïda finíssima", conclou Humet (1968), que va rebre el prestigiós Olivier Messia a International Composition Prize el 2007.

Després de més d'una dècada als escenaris i amb una àmplia formació a Basilea (Rainer Schmidt), Berlín (Eberhard Feltz) i la Hochschule für Musik und Theater de Hannover, el Quartet Gerhard és un dels quartets més destacats i sol·licitats del circuit nacional e internacional. I el seu domini estilístic i tècnic del llenguatge i la notació pròpies de la música contemporània, l'han convertit en un dels quartets de referència per a la interpretació de música de nova creació. El proper 16 de novembre, tocaran el Quartet en sol menor op. 10 de Debussy (inclòs al disc) i el Quartet núm. 3 de Xostakóvitx al Saló de Columnes del Palau Reial de Madrid, amb els Stradivarius de la col·lecció palatina. Els seus propers compromisos inclouen, a més, la presentació del disc “Ad Astra” a la salle Colonne de París i al Palau de la Música de Barcelona, i el house debut al Concertgebouw d'Amsterdam.