La Caramba és el nou projecte discogràfic dels germans Zapico centrat en la vida i l'art de la tonadillera del segle XVIII Maria Antònia Vallejo Fernández , un dels personatges més destacats de l'escena de l'època. Descrita com a estripada, popular i primitiva, La Caramba va portar el format musical de la tonada escènica al punt més alt, aconseguint que gairebé es convertís en un gènere en si mateix que omplia de públic els teatres madrilenys. Per a aquest enregistrament, el grup Forma Antiqua ha comptat amb la veu de la soprano barcelonina María Hinojosa.

Aquest treball de l'ensemble asturià segueix els seus discos recents dedicats als arxius musicals de la catedral d'Oviedo ( Sancta Ovetensis , 2022) ia les simfonies de Vicente Baset ( Baset , 2020). Parteix d'una línia de recerca sobre les actrius cantants de la segona meitat del segle XVIII -La Tirana, La Pulpillo, La Lavenana, La Guzmana, la Granadina o la Divina- que els ha portat directament fins a La Caramba, sens dubte la més singular de tot el palmarès de l'època, que va entrar a les llegendes i els romanços pel seu penediment de la vida dissoluta que havia portat, i per la seva mort relativament primerenca. José Blas Vega ( La cançó espanyola: de La Caramba a Isabel Pantoja ) subratlla que la seva vida va ser relatada per cecs i coplers, i que va ser objecte d'obres de literatura i pel·lícules de cinema, com Maria Antònia 'La Caramba' (1950) de Arturo Ruiz-Castillo, així com d'una cercavila que va popularitzar la mateixa Concha Piquer.

Per entendre la rellevància de la figura de Maria Antònia Vallejo, nascuda en una família de pagesos de Motril el 1751, cal conèixer el panorama de l'escena del Madrid dels primers Borbons. El teatre de principis del segle XVIII es debatia entre l'herència barroca autòctona, les formes repetitives de la qual ja mostraven símptomes d'esgotament, i un tímid moviment modernitzador que apostava per equiparar les formes escèniques espanyoles als corrents renovadors que es donaven a altres punts d'Europa. La passió que despertava l?espectacle es traduïa en diferents bàndols que xocaven amb fúria entre si. D'una banda, hi havia els anomenats xoriços, partidaris del Teatre del Príncep el distintiu dels quals era una cinta de color or al barret. Enfrontats tenien els polonesos, fanàtics seguidors del Teatre de la Creu, que s'identificaven amb una cinta blava celeste. Finalment, tancaven el catàleg de tribus urbanes els panduros, defensors dels artistes que actuaven al Teatre dels Canyos del Peral, que havia estat inaugurat per Farinelli el 1735, i que estava dedicat a la representació d'òperes i d'altres músiques per a gustos més senyorials.

Precisament, a mitjan segle neix la tonada com una reacció nacional a la influència estrangera en la música escènica que representava Farinelli. Aquest cantant, primer protegit per Isabel de Farnesio i després per Bàrbara de Bragança, va intentar per tots els mitjans introduir l'òpera italiana al nostre país, però, potser pel seu excessiu academicisme, va ser superada en popularitat per la tonada, el caràcter més desenfadat de la qual va captivar al públic de la Vila i Cort.

La tonada escènica ha estat descrita com una mena d'òpera còmica que constava d'una sèrie de peces intercalades entre les jornades o actes dels teatres de Madrid -el de la Creu i el del Príncep-, que incloïen entre sis i vuit números de música . Tot i que la seva vida abasta tota la segona part del segle XVIII, el màxim apogeu té lloc entre el 1771 i el 1790, anys en què està absolutament de moda entre el públic de la cort de tots els estaments socials.

Durant aquesta etapa de més esplendor, es converteix en un gènere l'èxit del qual reposa més sobre la gràcia i la picaresca de les artistes que ho interpreten, i és aquí on va destacar María Antonia Vallejo. Va arribar a Madrid amb vint-i-cinc anys després d'haver-se llaurat una fama sobre els escenaris gaditans, i va ser contractada a la Companyia del Teatre de la Creu. Per al seu debut a la capital, el compositor Pablo Esteve li va escriure una tonada de la qual va rebre el sobrenom de La Caramba, ja que deia la peça:

Un señorito muy petimetre

se entró en mi casa cierta mañana

y así me dijo al primer envite:

¡Oye, usted! ¿Quiere usted ser mi maja?

Yo le respondí con mi sonete,

con mi canto, mi baile y soflama:

¡Qué chusco que es usted, señorito!

Usted quiere... ¡Caramba, caramba!

Després de dos anys d'actuar nit rere nit sobre l'escenari, arriba a La Caramba l'èxit massiu, i el seu estil provocatiu i picarot s'imposa en el gust de la gent, fins al punt que el Saló del Prado les dones llueixen el pentinat que ha posat de moda, i com descriuen Rosalía Domínguez Díez i Ángela Gallego García ( L'elegància i l'esquinçament al teatre madrileny del XVIII ), la seva figura es converteix en un fenomen social: Se "carambea" en los salones y en la calle; se comen dulces "carambelos" e incluso los habitantes de los Carabancheles llegarán a denominarse familiarmente "carambancheleros".

El disc que presenta Forma Antiqua ofereix una mostra del que hauria pogut ser l'art de La Caramba , i, per això, els seus membres han seleccionat la cantant María Hinojosa per encarnar la singular tonadillera perquè, com ells mateixos indiquen, a part dels seus dots artístics, destaca per la presència, el gràcia i el domini de l'escena. D'altra banda, l'enregistrament compta amb peces de dos dels més famosos compositors de tonades de l'època: l'esmentat Pablo Esteve i el tudelà José Castel. Així mateix, s'inclou una composició de José de Nebra, i un fandango de Bernardo Álvarez Acero, qui va ser mestre de música al teatre dels Canelles del Perer a finals del XVIII.

La Caramba és un disc que atrapa per la fresca i alegre de les seves peces, i per com ens transporta al espurnejant i bulliciós Madrid díhuitxec, amb la seva variada vida social i el seu peculiar panorama escènic.