Gira espanyola d'Azahar Ensemble

El reconegut quintet de vent torna a Espanya els dies 12, 14 i 16 de desembre amb nova Tournée a Madrid i Barcelona, i una variada selecció d'obres del gènere camerístic a faristols.

Després de la seva recent actuació a l'emblemàtic Schloss Hohenrain de Lucerna (Suïssa) amb el violoncel·lista Florian Arnicans, l' Azahar Ensemble ha elegit Madrid com a punt de partida de la seva gira espanyola. El CaixaForum, en ple Passeig del Prado de la capital, acollirà el proper 12 de desembre el primer concert del conegut quintet de vent. En programa, la Serenata en Do menor KV 388 de Mozart (1756-1791) d'acord amb David Walter, les Variacions sobre temes de Joaquín Turina de José Luis Turina (1952), incloses al seu disc “Turina x Turina”, Humoreske , una de les darreres obres del compositor vienès Alexander von Zemlinsky (1872-1942), i les cinc Danses profanes et sacrées del compositor francès Henri Tomasi (1901-1971). El següent concert de la gira espanyola de l'Azahar Ensemble serà el 14 de desembre a L'Atlàntida, el complex cultural situat a Vic. A més de la Serenata de Mozart, la formació interpretarà Zehn Stücke für Bläserquintett de Ligeti (1923-2006), a els que el compositor explora les possibilitats tímbriques dels instruments. A més, tocaran el Quintet de vent de Robert Gerhard (1896-1970), la primera de les obres del compositor català en què utilitza la tècnica serial, i en què s'aprecia una clara influència de Schoenberg, i Kleine Kammermusik, op. 24, nº 2 , del compositeur alemany Paul Hindemith (1895-1963).

El 16 de desembre, L'Auditori de Barcelona serà l'escenari de la tercera i última cita d'aquesta gira espanyola de l'Azahar Ensemble, que tornarà a interpretar les obres esmentades de Gerhard, Hindemith i Ligeti per al públic de la ciutat comtal. Cal assenyalar també que els concerts de Vic i Barcelona seran enregistrats per Catalunya Música i Ràdio Nacional d'Espanya (RNE), respectivament.

Fundat fa més d'una dècada per cinc músics extraordinaris de la JONDE, que actualment ocupen els primers faristols d'orquestres tan prestigioses com la Philharmonia Zürich o l'Orquestra de la Komische Oper de Berlín, entre d'altres, el quintet de vent Azahar Ensemble s'ha consolidat com una de les formacions camerístiques amb més projecció del circuit europeu actual, actuant regularment a festivals i sales de concert de renom com la Musikverein de Viena, la Philharmonie de Berlín, l'Auditori Nacional de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, el Prinzregententheater de Munic o el Mozarteum de Salzburg, entre d'altres, amb el reconeixement unànime de la crítica especialitzada, que n'ha aplaudit la perfecció tècnica, el diàleg musical entre els diferents instruments del conjunt, la seva transparència i rigorositat tímbrica. Entre els seus compromisos més immediats, cal destacar el seu retorn a l'Elbphilharmonie d'Hamburg el proper mes de febrer, amb obres de Mozart, Tomasi, Ursina Marina Braun i Carl Nielsen.