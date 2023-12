L'oblidada obra instrumental de Luis Misón

Tot i que el músic Luis Misón és principalment recordat per la seva contribució a la tonada espanyola del segle XVIII, hi ha una altra faceta de la seva obra associada a la música instrumental que no desmereix de l'anterior. En concret, Misón va destacar en el seu moment com un notable oboista i flautista, i l'ensemble La Fontegara Mèxic ha volgut reflectir en el seu darrer treball l'habilitat del compositor català enregistrant una sèrie dels seus sonates i trios per a flauta travessera.

La Fontegara Mèxic és un dels grups més veterans d'aquell país, amb més de trenta anys de camí, i està especialitzat en el repertori de música barroca i novohispana dels segles XVII i XVIII. Els seus membres han col·laborat amb altres formacions de renom, com Capella Reial de Jordi Savall, La Reial Cambra d'Emilio Moreno, Camerata Ventapene, Orquestra de Cambra de Belles Arts, Orquestra Simfònica Nacional de Mèxic, La Camerata, Risonanze o Boston Camerata, entre d'altres .

Luis Misón , nascut a Mataró el 1727, va accedir a la Reial Capella a través d'una molt dura oposició el juny del 1748, i va estar al servei d'aquesta fins al 1766, any en què mor de forma prematura. El seu perfil com a intèrpret té el seu moment durant el regnat de Ferran VI (1713-1759) i Bàrbara de Bragança (1711-1758), una època d'esplendor a la música cortesana. Alguna font de l'època li atribueix la invenció del gènere de la tonada, en concret, l'article Origen i progressos de les tonades que es canten als Coliseus d'aquesta Cort , inclòs al Memorial Literari, Instructiu i Curiós de setembre de 1787 : “l'any de 1757 D. Luis Mison va obrir nou camí a les cançons del Teatre, i per a una funció de Corpus va presentar una nova composició a duo, que va ser el model, o principi de les que ara es diuen Tonadillas” . Amb tot, l'experta Aurelia Pessarrodona Pérez posa en dubte aquesta paternitat indicant que amb tota probabilitat el gènere ja existia anteriorment com a cançó solta, inclosa bé en altres obres teatrals breus o altres gèneres ( Guerrero i Misón en la conformació de la tonada com a gènere teatral autònom ).

Misón ha passat a la posteritat com un destacat instrumentista, fins al punt que va ser lloat pel seu amic l'escriptor Félix María Samaniego a El tordo flautista :

Era un gust sentir, era un encant

a un tord, gran flautista: però tant

que a la gaita gallega

o la passió em cega

oa Misón li portava mil avantatges.

Davant la quantitat de música escènica que va compondre Misón, les seves creacions instrumentals per a oboè i flauta resulten en proporció exigües. Així, hi ha cent quaranta tonades catalogades i tan sols es conserven onze sonates completes. Aquest fet ressalta la rellevància d'aquesta iniciativa de La Fontegara a Mèxic de reivindicar i donar a conèixer la part més oblidada i desconeguda de l'obra del compositor. El disc conté sis peces inèdites, tres sonates per a flauta amb baix i tres trios per a flauta, violí i baix. Les sonates de Misón s'enquadren estilísticament a la seva època, és a dir, entre l'estil galant del barroc tardà i l'estil classicista.