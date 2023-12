Pedro Mateo i André Cebrián presenten “Cartografia del Mar”

El guitarrista Pedro Mateo i el flautista André Cebrián acaben de treure el seu primer treball discogràfic conjunt editat pel segell Eudora a Super Audio CD (SACD). Amb el títol “Cartografia del Mar”, el disc presenta una original i variada selecció d'obres de diferents compositors: Histoire du Tango d'Astor Piazzolla (1921-1992), Sonatina, op. 205 de Mario Castelnuovo-Tedesco (1895-1968), Toward the Sea de Tōru Takemitsu (1930-1996), Mountain Songs de Robert Beaser (1954), Triava per Cintio Vitier de Leo Brouwer (1939) i El Peixet de Bloomington de Feliu Gasull (1959).

Després de més d'una dècada tocant junts a duo des que coincidissin com a professors al Conservatori Superior de Música d'Aragó, Pedro Mateo i André Cebrián comparteixen estudi d'enregistrament per primera vegada per interpretar obres per a flauta i guitarra. A més, ens ofereixen el primer enregistrament mundial de les esmentades obres de Brouwer i Gasull. Les obres incloses en aquest disc tenen una gran vinculació amb la música popular, així que el gran repte a l'hora d'abordar les obres que presentem en aquesta proposta discogràfica va ser sortir del nostre àmbit de músics de formació clàssica i investigar i conèixer, per exemple, el món del flamenc per poder interpretar El Peixet de Bloomington de Gasull, que és una buleria, o conèixer la sonoritat oriental per introduir-nos al món de Takemitsu”, assenyala André Cebrián. “La nostra intenció va ser, en cert sentit, fer una mica tabula rasa i començar de zero explorant nous estils. Vam haver de conèixer també els codis del Bluegrass per interpretar obres com The House Carpenter o Cindy , de les Mountain Songs de Beaser”, afegeix Pedro Mateo.

André Cebrián és Solista de flauta de l'Scottish Chamber Orchestra, i convidat habitual d'orquestres de renom internacional i nacional com la BBC Scottish Symphony, la Philharmonia Zürich, la Royal Scottish National Orchestra, l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, la Filharmònica de Gran Canària, l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu i la Malaysian Philharmonic Orchestra, entre d'altres. A més, cal destacar també la seva activitat com a membre del quintet de vent Azahar Ensemble i del Natalia Ensemble. Des del 2020, és professor de flauta de l'Acadèmia d'Estudis Orquestrals de la Fundació Barenboim-Said.

Pedro Mateo González ha actuat com a solista amb l'ORTVE, l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó, l'Orquestra Nacional d'Equador o l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, entre d'altres, i s'ha presentat a sales tan destacades com la Philharmonie de Berlín, el Jordan Hall de Boston o la Fundació Juan March de Madrid. Ha enregistrat diversos CDs per a Naxos i Eudora. Com a músic de cambra, actua regularment amb Pedro Chamorro, Joaquín Riquelme o José Manuel Losada. Actualment és professor del Conservatori Superior de Música dels Illes Balears i del Centre Superior Katarina Gurska.

https://eudorarecords.com/shop/catalogue/cartografia/