+Valor social, +Europa

Jordi Cañas, eurodiputat de Cs

Si tot i sabent que ningú li reconeixerà la seva feina, un polític segueix esforçant-se en la seva tasca, amb tot afany, perquè hi creu i sap que és la seva obligació, llavors mereix no només el meu respecte i admiració, sinó la meva gratitud. Un és l'eurodiputat de Cs Jordi Cañas. Fa unes setmanes va presentar un magnífic informe sobre Ceuta i Melilla que el Parlament Europeu va aprovar. Aquest mes de juliol, el ple d'aquest Parlament ha donat suport a un nou informe seu, com a membre de la Comissió d'Ocupació i Afers Socials: per un pla d'acció de la UE per a l'economia social, amb 493 vots a favor, 75 en contra i 69 abstencions. Aquí hi ha el text en qüestió:

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0288_CA.html

A les nostres latituds ibèriques estem acostumats que els polítics negociïn els assumptes públics exclusivament pels seus interessos partidistes. Així ens llueix els cabells, la nostra qualitat democràtica deixa molt a desitjar i la Governança se'n ressent de quina manera. A la Cambra europea les coses són ben diferents i els diputats saben del valor de negociar i de la necessitat i utilitat de persuadir.

Certament, alguns diputats, amb noms i cognoms, gandulejen de forma contínua. Ens importa? Es reconeix, en canvi, la bona feina d'altres i els seus èxits? Sembla que no interessi ia penes se'ls en dóna difusió. La consigna dels poderosos és no parlar de res de bo que facin els que no en són, i que ningú se n'assabenti. El silenci com a estratègia que aïlla. D'aquesta manera, el sectarisme distorsiona la realitat del món, i la ciutadania, embolicada anys i anys en burds prejudicis, no exerceix de tal i s'entonteu.

Entre els eurodiputats, Jordi Cañas és, sens dubte, un dels que desplega més activitat: presideix la Delegació per a les Relacions Mercosur, és vicepresident de la Delegació a l'Assemblea Parlamentària Euro-Llatinoamericana, i és membre de la Conferència de Presidents de Delegació , de dues Comissions: la de Comerç Internacional i la d'Ocupació i Assumptes Socials. Així mateix, és membre de dues delegacions: a la Comissió Parlamentària mixta UE-Mèxic ia l'Assemblea Parlamentària d'Associació UE-Regne Unit.

Promocionar la solidaritat i anteposar linterès de les persones al del capital caracteritza leconomia social. A Europa aquesta abasta entitats privades com a cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions, incloses les organitzacions benèfiques que ocupen milions de treballadors, i molts més voluntaris actius, tots els quals contribueixen de manera decisiva al millor funcionament dels sistemes de benestar social. I la distribució del seu desenvolupament no és gens uniforme a la Unió Europea.

Sota la idea de 'pensar primer a petita escala', es tracta de promoure amb eficàcia (paraula clau) la inclusió social i la inversió social (i, per descomptat, reforçar el sentiment de comunitat, lluitar contra la despoblació i afavorir el desenvolupament de zones rurals). A favor de l'interès general, cal un conjunt de mesures polítiques que faciliti la transmissió d'empreses als treballadors i assolir una posició privilegiada de les entitats de l'economia social per al foment del diàleg social i de la negociació col·lectiva.

Per garantir lajuda financera shan de complir les condicions de treball i docupació exigides. Jordi Cañas insisteix en la necessitat imperiosa que es respectin els drets dels treballadors i s'ajustin les condicions precàries i els salaris baixos. Lamenta que l'11,6% de les feines del sector privat dels Estats Membres de la UE no estiguin declarats. Cal millorar, sens dubte, la transparència en la contractació pública i prevenir-ne la corrupció.

Cal assolir un entorn propici per a l'economia social, fomentant els objectius mediambientals i socials i subratllant el caràcter distintiu de les cooperatives d'energies renovables. I, per descomptat, aprofitar les oportunitats que les transicions digital i ecològica ofereixen per integrar els més vulnerables i desafavorits. El text recorda que més del 60% de la mà d?obra de l?economia social és femenina, i reclama l?eliminació d?obstacles perquè les entitats d?economia social contractin joves. Aquesta economia és vista com a motor de canvi per al futur d'Europa per l'ocupació de qualitat, inclusió social, transició verda i digital inclusives.

Per al desenvolupament del pla, amb un finançament específic, els Estats membres ara hauran d'assignar coordinadors socials i establir punts locals de contacte per donar accés al finançament. En aquesta resolució, el Parlament "acull amb satisfacció la proposta de posar en marxa un nou portal únic de l'economia social de la Unió el 2023", i valora en aquesta iniciativa de Jordi Cañas el potencial que conté per donar suport a les entitats de la economia social.