Eloi Badia no cau a "Gràcia"

Imatge del regidor Eloi Badia davant les esbroncades dels veïns de Gràcia/ Captura vídeo de @Betevé

Les festes de Gràcia són de les més esperades a Barcelona, i tot el que s'esdevé, ressona amb la potència d'un altaveu internacional gràcies als seus 200 anys d'història .

Aquest any preelectoral l'alcaldessa, Ada Colau, ha preferit fugir de la polèmica relació que manté amb els veïns de Gràcia, qui no van dubtar a escridassar-la l'any passat. Cosa que li va provocar un sentit i lacrimogen discurs davant el qual va acudir al rescat Jordi Cuixart qui va retreure la seva actitud als "crits" de la Vila de Gràcia. Pardiez, com van gosar uns simples veïns - el "populatxo pla" - escridassar la seva alcaldessa en festes? Quins agosarats! Si el que més li agrada a Colau és passar-s'ho bé amb els veïns.

L'Alcaldessa Ada Colau celebrant les festes de Gràcies el 2015/ @Twitter

Així que tirant de refranyer popular, Colau, l'alcaldessa més "bailonga" de la ciutat comtal, va decidir aplicar-se un savi "val més prevenir que curar" i va deixar aquest marró al seu "regidor més estimat", Eloi Badia.

Aquest "valent" no va dubtar a agafar el micro en què es va amplificar la sonora "esbroncada" i xiulets d'uns veïns, els de Gràcia, que pateixen com treballa molt poc" el regidor per a ells i els seus problemes. Els que li van tocar en sort a Badia per un mòdic "soudot " en el repartiment del cartapaccio municipal cap a l'any 2015. 7 anys, que es diu aviat, d'"amor no correspost" o "desamor a primera vista", en una relació entre aquestes dues parts que es coneixen més que bé.

Els veïns de la Vila han escridassat i xiulat el regidor del districte, Eloi Badia segons expliquen els allà congregats a plaer i amb "ganes". I a Badia no li ha quedat cap altra que menjar-se, ell solet, i amb "cara de pocs amics" una espectacular xiulada i unes esbroncades copioses quan ha intentat presentar la pregonera Carla Carbonell.

És per tots sabut que els veïns parlen de moltes maneres, encara que se'ls intenti invisibilitzar durant dues legislatures, com és el cas que ens ocupa. El maig del 2023, els veïns de Gràcia parlaran a les urnes, però a l'entretant, ho fan des de les places a la seva festa estival.

Són la gent comuna, les persones que durant tota la vida estimen el barri per sobre de totes les coses. I ja sabem que la saviesa veïnal és la que per als “comuns”, segons diuen ells mateixos, qui ordena i mana. I des de Gràcia els han enviat un contundent “aquí no us volem” de primer de manual polític. Perquè per als veïns de Gràcia, Eloi Badia és un “Turista, que ets un turista!” i el volen “Fora!” i li ho diuen a crits sempre que tenen la més mínima ocasió. Tal com ja heu vist.

Amb raó el regidor volia presentar-se candidat a ocupar plaça a la Borsa del consistori barceloní a "corre cuita" , perquè clarament el vaixell dels "comuns" fa aigües . I quan Eloi Badia torni a la vida del “comú dels mortals”, la vida real, es retrobarà amb més cruesa amb el rebuig i la repulsa diària dels seus veïns. Els seus, amb qui conviurà. Perquè les places no s'omplen com ho solien fer el 2015 i els veïns acudeixen amb "compte gotes" a les reunions a les quals els convoquen els Barcelona en Comú el 2022 i perquè hi ha "aperitiu" culinari pel mig. I si no vegin i comparin les imatges que no tenen res a veure una, la del 2015, amb l'altra la del 2022, símptoma del desencís generalitzat dels veïns de Barcelona amb qui els "desgovernen" i generen més problemes que solucions. I si no que ho diguin als últims damnificats, els bars i restaurants de Barcelona, que estan fumant en pipa amb Badia i Colau, Colau i Badia després del trencat que els han fet en ple agost. Perquè per "xaputejar", agost, és el mes més hàbil en el calendari polític de qualsevol govern que es terciï des que el Sol és Sol i surt cada dia.

Comparativa d'afluència de gent als actes de Barcelona en comú/ Captura pantalla @BComú

La saviesa veïnal de Gràcia fa uns quants anys que parla a Ada Colau queixant - se del regidor Eloi Badia. Ara aquest barri ha tornat a parlar-li a la resta de barris de Barcelona i li ha parlat, alt i clar al món que el mira aquests dies amb els seus carrers engalanats per a l'ocasió. A l'altra banda algú escolta? A mi em sembla que no, perquè estan ocupats a co-crear Sumar, com la seva nova font de nòmines a final de mes. I a Gràcia, vist el que s'ha vist, molta gràcia no els fa!