Rentrée política amb vistes electorals

S'acaben les vacances per a la gran majoria de la població- encara queden gent que les tenen pendents-, menys els polítics que ja han tornat tots al “tajo” perquè d'aquí a pocs mesos hi ha eleccions municipals, autonòmiques i, generals? Els seus respectius caps de fila fa mesos que han tocat el xiulet per ser presents a tot arreu, especialment als mitjans de comunicació. Cal oferir la imatge que es treballa molt pensant “només” en les persones. Cada partit vol reflectir que és el que més se'n preocupa i que cal votar-los. Aquestes són a grans trets les consignes que reben dels seus líders respectius o de l'oficina de produir estratègies en forma de missatges, que per això estan els “genis” de les factories ideològiques.



Aquest sens dubte no està sent un estiu qualsevol, no només per l'onada de calor i focs que han arrasat el territori, sinó perquè després del Covid, la gent tenia ganes de sortir, passar-s'ho bé i gaudir de tot allò que en aquests dos darrers anys no han pogut fer. Se n'han anat de vacances els que d'alguna manera els ho han pogut permetre econòmicament, els que no, s'han quedat a casa intentant d'alguna manera -no sempre possible- fer el seu estiu especial. Segons el sector del turisme, la temporada està sent bona, fins i tot amb les pujades de preus que s'han produït. S'hauran recuperat de tot allò perdut per la pandèmia? La gent té ganes de sortir, de compartir amb les famílies o amics totes aquestes coses que no es podien fer. Aquest ha estat un estiu de les persones, que ni el foc ni la calor no han aconseguit minvar-los els seus desitjos.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, inaugura el curs 'Enfortir Europa amb una alternativa per a la majoria', el 13 de juliol del 2022, a San Lorenzo de l'Escorial, Madrid (Espanya).



Amb la tornada a l'activitat diària, el món de la política continua estant com sempre, o potser més regirat –que ja és a dir– que dies enrere. Alguns es preguntaran: Per què? Perquè les enquestes, encara que diguin que no en fan cas, són el termòmetre del que pensa la societat dels seus polítics i governants. Últimament se'n fan massa Per casualitat? No, per pur interès, i aquestes no estan donant bons resultats als partits que governen i sí al PP de Feijóo. El que posa dels nervis tots/es, especialment els que tenen responsabilitats de govern. El que significa a la pràctica que cal trepitjar l'accelerador amb mesures, projectes –alguns sense pressupost– que sedueixin els votants. Mentrestant, el PP s'està confiant massa en les enquestes quan en un mes poden canviar les coses, molt més quan en falten uns quants i hi tenen Isabel Ayuso i el seu company, Miguel Angel Rodriguez, que s'han cregut els dos que són imprescindibles a el seu partit. Feijoo aguantarà els envits que seguiran de la presidenta madrilenya? No rendeixo els guanys al gallec . Deia F. de Quevedo que “en resum, no només les coses no són el que semblen, ni tan sols són com es diuen!”.



Així doncs, la rentrée política està sent molt animada, en algunes zones més que en altres, segons la composició de govern que hi hagi. El que sí que és clar és que el curs polític arriba amb molts fronts oberts, a gairebé tot arreu, amb ganes de seguir tirant-se els trastos i utilitzant allò de “i tu més” . Una situació més pròpia d'un pati de col·legi que d'uns polítics seriosos i responsables. No us ho perdeu perquè l'entreteniment, sense anar al teatre, està servit