Qui sap de Pauline García?

Foto: Viquipèdia

Són innombrables les coses que no sabem i que, arribat el cas, ens agradaria conèixer. Jo em preguntaria, especialment, per què no som capaços d'imaginar-nos algunes realitats. Per què? Perquè trenquen el nostre esquema mental i ens semblen impossibles, sovint no es permet discrepar del que 'tothom' entén que és així.

Imaginem una dona, filla de cantants professionals espanyols, nascuda fa 101 anys a París, que fos soprano i compositora; autora de centenars de peces. Chopin considerava que la seva veu era perfecta per al so de piano que ell volia recrear, ia més va lloar les cançons espanyoles; per la seva banda, Clara Schumann va exalçar les seves operetes. A través d'ella, Georges Bizet (el cèlebre autor de Carmen, òpera de culte de l'exotisme de l'Espanya andalusa; un apoteòsic èxit europeu que el canceller alemany Bismarck va arribar a veure fins a 27 vegades) va conèixer la música espanyola, especialment les havaneres, que ella incloïa al seu repertori. Cal assenyalar de passada que el compositor basc Sebastián Iradier va popularitzar el gènere de les havaneres amb La Paloma (1860).

Ella va debutar en el teatre Bolshói de Sant Petersburg, com a gran soprano en l'òpera El barber de Sevilla , de Rossini; va ser el 3 de novembre de 1843. Alumna de Liszt, va rebre sentits elogis de Dickens, Berlioz, Txaikovski, Camille Saint-Saëns o Cèsar Franck. Tres anys més gran que ella, l'escriptor rus Ivan Turguénev en va quedar enamorat fins al final dels seus dies.

M'estic referint a Pauline García, a qui sempre es va conèixer pel cognom del seu marit Louis Viardot; un hispanista francès amb qui es va casar el 1840, que va ser director del Théâtre Italien i elegit membre de número de la Reial Acadèmia Espanyola. Així doncs, Pauline García Briones seria per sempre Pauline Viardot. Al seu voltant, en particular, es va organitzar el Cercle Viardot molt influent.

L'historiador britànic Orlando Figes, nacionalitzat alemany després del Brexit , és coneixedor dels plaers tranquils de l'erudició i ha abordat a Los europeos (Taurus) el naixement de la cultura cosmopolita al voltant d'aquest Cercle (distingit per la tasca dels Viardot i de Turguénev). Com van difondre, per exemple, a tota Europa la música russa i el valor dels Cinc, els compositors russos reunits a Sant Petersburg (1856-1870), d'estil orientalista: Rimski-Kórsakov, Músorgski, Borodin, Cui, reunits per Balákirev. Una prova de la fecunda interacció de diferents cultures quan no es recela de l'origen dels recursos que s'aprofita, o potser es vol amagar.

Després de destacar les modificacions al mercat de la cultura que va portar l'extensió de les locomotores de vapor, Figes refereix que, al segle XIX -edat d'or de galeries i museus públics-, els nacionalismes “es van recolzar en unes tradicions inventades , la força unificadora dels mites nacionals i en la creença popular de l'existència d'unes tradicions culturals antigues ( autèntiques ), les quals, en realitat, eren majoritàriament de creació recent”.

Turguénev, autor dels Relats d'un caçador (publicat el mateix any que La Cabaña de l'oncle Tom , 1852, va patir arrest domiciliari per aquest llibre que reflectia el seu compromís liberal amb els serfs de la gleva), empraria la seva influència perquè es pogués llegir en alemany Dostoievski i Tolstoi, entre altres autors russos.

Orlando Figes destaca que Bèlgica i els Estats Units van protegir els seus editors pirates i van ser els majors estats pirata, en anteposar “els interessos dels impressors locals als dels escriptors i editors estrangers”. A tot això, Richard Wagner va escriure al seu diari, el 1865, que ningú no era més alemany que ell: “sóc l'esperit alemany”. Que fos un brillant compositor no el protegia del tancament mental.

També els britànics creien fermament que eren superiors a la resta d'europeus i de tots els estrangers en general. Des d'un narcisisme buit creien que era l'enveja del món. No obstant això, era un lloc comú a Europa que els anglesos no estaven gaire capacitats per a la música i les arts, potser per això s'interpretava a les Illes Britàniques més música estrangera que a cap altre país europeu.

A tot això, Julio Verne seria l'autor més traduït del segle XIX, especialment amb La volta al món en 80 dies (1873), que vint-i-cinc anys després es podia llegir en 57 idiomes diferents.

Sorprèn amb un pesar irremeiable que, pocs anys després es deslliguessin, entre altres calamitats, dues demencials i esquinçadores guerres mundials. Penso en el valor del cosmopolitisme liberal que va abanderar el Cercle Viardot, encapçalat per una dona d?origen espanyol: Pauline García. No n'hi va haver prou per frenar les brutalitats nacionalistes, però van deixar llavors de progrés i d'interconnexió.