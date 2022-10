Les àncores maçòniques

Entre els anys 1638 i 1651, les guerres civils a les Illes Britàniques es van cobrar centenars de milers de vides. El 1665, una epidèmia de pesta bubònica va delmar la població de Londres, fins al punt que no menys de la sisena part va morir. L'any següent, es va produir un incendi a Londres de colossals proporcions que va durar uns quants dies. No obstant, la mortalitat humana va ser escassa. Milers de persones van haver d'abandonar la capital i la majoria dels londinencs va veure casa seva feta cendres; no es va aplicar la tècnica de tallafocs mitjançant la demolició dedificis fins que es va desfermar una tempesta ígnia amb lajuda del vent. Al caos engendrat s'hi va afegir la idea que l'incendi havia estat intencionat i produït per francesos i neerlandesos, cosa que va portar a una violència de carrer amb linxaments.

El gran arquitecte anglès Christopher Wren tindria llavors uns 34 anys i va ser encarregat de reconstruir la ciutat cremada, una obra que va durar gairebé mig segle i en què continua destacant la catedral de Sant Pau. Wren va pertànyer a la vella maçoneria. Entre 1717 i 1723, i potenciada pels Whig (anomenats laboristes molts anys després), es va desenvolupar una utopia maçònica basada en el text 'Les constitucions dels francmaçons'. Es va gestar al bullici de les tavernes, amb la set de vi i cervesa . Van sorgir així societats secretes i filantròpiques, tancades a les dones i als esclaus. D'aquesta manera, al segle XVIII Prince Hall va fundar una maçoneria particular per a afroamericans que, amb els anys, arribaria a tenir un vincle estret amb les associacions pels drets civils.

Cap a 1725, el fenomen maçònic es va estendre a França. En una història global del poder dels maçons escrita per John Dickie, L'ordre (Debat), es destaca el component esnob que va fer que la majoria d'aristòcrates francesos pertanyessin a la maçoneria. Es destaca, en canvi, que només 19 dels 272 col·laboradors de l' Encyclopédie fossin maçons. Les lògies maçòniques van tenir especial importància en la independència dels Estats Units; en activar una tolerància religiosa integradora al mosaic religiós de les colònies britàniques. En un context molt diferent, la tasca de les lògies va ser decisiva per a les successives secessions a Hispanoamèrica. Els maçons han estat acusats de voler aconseguir el control del món.

Curiosament, ia diferència de la posició generalitzada dels països comunistes, Fidel Castro va emparar la maçoneria; cosa que s'atribueix a la condició de maçó de José Martí, líder independentista cubà.

Els nord-americans es van acostumar de seguida a tenir presidents maçons. Ja el primer, George Washington, va jurar el seu càrrec l'abril del 1789, amb ritus maçònics i amb una bíblia prestada per la lògia més antiga de Nova York. La presència dels maçons a la vida pública dels Estats Units va arribar a ser gairebé omnipotent. S'explica el cas de Comtats amb un 5% de maçons que ocupaven el 60% dels càrrecs públics. En el període 1865-1900 va arribar a haver-hi fins a 235 germandats, que van assolir els 6 milions de membres. Entre 1945 i 1960, dos de cada tres maçons del món eren nord-americans.

La maçoneria, però, no va començar a ser investigada fins a 1826, després del segrest i desaparició de William Morgan, un maçoner maçó contrariat que va voler venjar-se i va anunciar un llibre de denúncia. El seu cas no es va resoldre mai i van arribar a sorgir potents grups antimaçons. En aquells anys, Joseph Smith va fundar l'Església de Jesucrist dels Santos dels darrers dies, els mormons, partidaris d'un estat teocràtic i de la poligàmia.

Els maçons –assenyala Dickie– eren ciutadans de cap part i súbdits de ningú . Però alguns destacats maçons afirmaven tenir les obligacions amb l'home blanc, “no amb el negre”. Mitjan el segle XIX, va sorgir un moviment polític anomenat Know Nothing ('No sé res', deien els seus membres en ser preguntats per la seva militància política): reclamaven 'Amèrica per als americans' i tenien severs prejudicis contra els catòlics, a qui volien excloure del món de lensenyament.

La formació de la màfia i els sindicats del crim a Itàlia es va incubar abans d'assolir la península itàlica la seva unitat i enmig de la descomposició social que van originar les forces napoleòniques. A Alemanya, una lògia prussiana va incloure el 1924 l'esvàstica en la seva insígnia; les seves posteriors concessions al nazisme no els va servir de res. A Carl von Ossietzky, un maçó d'esquerra pacifista, se li va concedir el 1936 el premi Nobel de la Pau en un camp de concentració i no el va poder recollir mai. I en el franquisme, obsessionat amb la maçoneria, va destacar la inquina demencial del clergue Juan Tusquets Terrrats al Tribunal Especial per a la Repressió de la maçoneria i el comunisme.