De Johnson a Jonhson? Passant per Liz Truss, no

Cal veure la que estan muntant els polítics anglesos en els darrers temps, abans també. Sense entrar als “conflictes” amb els irlandesos i escocesos des que al primer ministre, David Cameron, se li va acudir la brillant idea de celebrar un referèndum que decidís si el seu país, és a dir el Regne Unit, havia d'anar-se'n o quedar-se dins de la Unió Europea. Cap al 2016, els problemes van sorgir i fins ara s'han engrandit encara més.

Boris Johnson @ep



A la consulta, una majoria de votants van decidir que havien de marxar, i així ho van fer. Va significar un gran problema, amb tot allò que porta no formar part de la UE. Entre ells que el centre financer més important del món, conegut com la City, on diàriament es compraven i es venien productes financers per valor de dos bilions de dòlars -la tercera part del total de diners que es mouen al planeta- ja no seria el que era perquè un cop fet efectiu el Brexit. Les institucions financeres amb seu al Regne Unit perdien l'accés automàtic al mercat únic, lluny de l'il·limitat que tenia fins aleshores la City.



El Brexit va costar el càrrec a Cameron, que més tard reconeixeria l'error de la seva decisió . Després va arribar el primer ministre Boris Johnson, el ros dels cabells mal pentinat, amb tripes als colzes de tant empinar-los. La pandèmia del Covid va fer els seus estralls a tot el món i, com és conegut, a Anglaterra, mentre Johnson demanava a la gent no participar en esdeveniments familiars, ni molt menys anar de festes, ell, a seu del govern es muntava les seves: bevent, ballant sense la màscara, que era obligatori,... Un exemple del bon governant, coherent i responsable. Quan van ser revelades les “festes”, va mentir com un bellaco i això, molt al seu pensar, li va costar el càrrec.



El partit conservador a què pertanyia Boris va decidir fer unes primàries per triar el substitut/a. Mentre els companys parlamentaris preferien Rishi Sunak , els membres del partit van votar per Liz Truss , que va sortir triada per guiar el destí del seu país, encara que per poc temps.



Quan feia 45 dies que era al càrrec, Truss presentava la seva dimissió. Tota una sèrie de decisions poc encertades han estat la causa-pressions dels seus companys també- que prengués aquesta determinació tot i haver manifestat el dia anterior que no pensava dimitir. Nou embolic per als conservadors i més preocupacions per als ciutadans, que senten que els seus dirigents no estan a l'alçada de les circumstàncies.



Truss ha estat la primera ministra més breu que ha tingut el país. Ara toca repetir la mateixa operació per escollir el substitut o substituta perquè els conservadors, tal com està el seu pati, no volen ni sentir a parlar d'unes noves eleccions que podrien perdre.



El més curiós de tota aquesta situació és que de nou es parla de la possible tornada de Boris Johnson a succeir la seva successora, cosa que sembla surrealista. Per cert, Boris es troba de vacances al Carib, terres més càlides i lluny de les mirades acusadores dels seus “col·legues”.



El que cal no oblidar, perquè la mala memòria s'encomana, és que l'exprimer ministre encara està sota investigació del Comitè de la cambra després d'haver estat acusat d'enganyar els parlamentaris sobre les festes celebrades a Downing Street durant el confinament pel Covid. Si es determina que ha estat enganyant el parlament, Johnson podria enfrontar la suspensió de la Cambra o fins i tot perdre el seu escó. El codi ministerial diu que s'espera que els ministres que deliberadament enganyin el parlament han de presentar la seva renúncia.



Així que els problemes al si dels conservadors i del propi govern segueixen aquí copant centenars de pàgines. Ja són sis anys convulsos al Regne Unit, afegint la mort de la seva Reina Isabel II., que ha marcat un canvi d'etapa al país que encara continua tenint colònies per tot arreu. Si Churchill aixequés el cap, els donaria un bon cop de bastó als seus companys de partit.