Xi Jinping, el nou emperador de la Xina

Durant una setmana s'ha celebrat el Congrés del Partit Comunista Xinès, on el seu actual president, Xi Jinping , ha estat reelegit en un tercer mandat de cinc anys. Això ha estat possible perquè el mateix Xi va abolir el 2018 el límit de dos mandats a la presidència, assenyalant així el camí cap a la presidència “infinita”. Un pla que vist el que havia passat tenia planejat ja fa uns quants anys. El líder vol passar a la història com un segon Mao Tse-tung .

Sense cap dubte la imatge del congrés dels comunista xinesos que ha quedat per a la història és la que ens van oferir les diferents televisions: en una primera fila on hi havia els alts dirigents, el mateix Xi i l'expresident Hu Jintao - que va ocupar la presidència entre el 2003 i 2013 - assegut al costat del seu predecessor, aquest va ser aixecat en contra la seva voluntat del seu seient i tret de la sala, sense cap contemplació. Abans d'abandonar-la es va dirigir a Xi, per dir-li -suposem- que si ell havia ordenat treure'l del seu seient, i el mandatari va afirmar amb el cap. Un gest que ha significat un missatge per als seus adversaris, demostrant que no li tremola la mà a l'hora de castigar els que considera “deslleials”. Actualment té tot el poder a les seves mans : secretari general del partit Comunista, president del país i cap de les forces armades, gairebé res, per això es coneix també com a Líder Suprem.



Les relacions entre l'expresident Hu i Xi no han estat gaire bones . L'ex representa una Xina molt diferent de la de Xi. El seu lideratge ha estat més col·lectiu. Va haver d'equilibrar diferents fraccions representades al Comitè Permanent del Buró Polític. Els anys del lideratge de Hu es podrien qualificar com a obertura al món exterior, amb un increment de la tolerància cap a les noves idees. Tot al contrari de Xi, que ha depurat tots els que estaven en desacord amb les seves decisions. S'ha demostrat en els nous nomenaments, en què no ha quedat ni un sol nom dels que es deien liberals econòmics, vinculats a les idees de l'administració anterior. Xi és el líder d'un règim autoritari i expansionista, un dictador sense escrúpols que juga a ser “un emperador” vermell. Cal recordar que, en el seu discurs al congrés, Xi va celebrar haver aixafat el moviment democràtic de Hong Kong com una transició del caos a la governació. També va tornar a parlar del dret de la Xina a emprar la força per controlar l'illa autònoma de Taiwan.



Però tornant al congrés, el paper de la dona ha tornat a quedar a la cua del demòcrata Xi. Entre els 24 membres del buró polític, des d'on es perfila el comitè permanent, no hi ha ni una dona. Al nucli dur, que el conformen set persones, ni una sola dona. Als càrrecs polítics menys d'un 8% són ocupats per elles. I per veure clarament l'exclusió de les dones, al Comitè Central que el componen 203 membres, només 4 són dones. Tota una demostració de la gran consideració que Xi té sobre el paper de la dona dins del partit i del govern.



El que ha quedat palès al Congrés del Partit Comunista xinès és que Xi Jinping segueix en el càrrec, i ho farà tot el temps que vulgui tret que es produeixi una “revolta” futura que el tregui del “tron” . Tothom ja sabia que el congrés no portaria res de nou, de fet, el seu nou equip està compost per persones lleials. No hi ha ni una sola persona amb la més mínima perspectiva diferent de la de Xi. Ho té tot lligat i ben lligat: això ens recorda algú que pensava el mateix. Ja se sap, quan algú pensa que ho té tot controlat, pot passar el contrari si continua prement cada dia més la corda. Hi ha un proverbi xinès que diu: “El temps és com l'aigua d'un riu: res no roman, sempre és diferent”.