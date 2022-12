Pedro Sánchez pensava que “l'ocasió la pintaven calba”

Arxiu - El president del govern, Pedro Sánchez @ep

Hi ha un refrany que diu “l'ocasió la pinten calba”. L'origen del refrany ve de la representació de la Deessa de l'ocasió, coneguda com a Deessa de l'Oportunitat. Pels romans és una dona bella amb una llarga cabellera que li cobreix la cara i és calba per darrere. En general posseeix ales als talons i l'esquena. Sosté un ganivet a la mà dreta i es troba parada sobre una roda en moviment. És que l'oportunitat, tal com la Deessa, quan passa per davant, s'ha d'agafar per la cabellera, perquè quan s'acabi de passar, no es podrà agafar enlloc, és calba per darrere.



Amb aquesta premissa, el president del Govern Pedro Sánchez devia pensar –no dóna puntades sense fil– que en el Dia de la Constitució, que tan qüestionada està per determinats partits polítics, calia guanyar-li el protagonisme al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , que acudia a l'acte del Congrés dels Diputats i sabent que amb les clares diferències que hi mantenen. Totes les mirades estarien posades en els dos protagonistes.



Davant d'aquest escenari, i per tal de distreure l'atenció, el president del Govern, a la trobada amb els periodistes -al pati del Congrés- va anunciar que estava disposat a dur a terme una reforma “limitada” del delicte de malversació , el que van ser condemnats els líders independentistes del procés. La reforma del delicte de malversació també és una petició d'ERC pels motius ja coneguts i que no cal explicar. Declaracions que van escalfar més els populars. En la seva compareixença, al mateix lloc, el líder popular, Feijóo, ha defensat que el Govern està fent un ”codi penal a la carta dels independentistes condemnats pel Tribunal Suprem”. Així que ni tan sols aquest dia que recorda la concòrdia i la complicitat dels partits que van fer possible la Constitució, s'han donat una treva dialèctica.



Però la jornada era portadora d'una notícia per a Joaquín Leguina, expresident de la comunitat de Madrid i líder socialista, que coneixia que havia estat donat de baixa -és a dir expulsat del PSOE- per les seves declaracions, que ell va aclarir al seu dia de suport a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso. Una decisió molt “meditada” i oportuna, quan ja gairebé tothom s'havia oblidat del succés. El seu altre company, Nicolás Redondo Terrero, que també estava al punt de mira pel mateix, ha aconseguit que de moment es deixi sense efecte la seva “expulsió”. Ho han analitzat bé els caps pensants del PSOE? Barbara Streisand deia que “les persones són els seus principis” i molts es preguntaran: On són els principis d'uns quants socialistes amb comandament a la plaça?



Per rematar la jornada politicofestiva, la selecció Espanyola de Futbol era derrotada per la selecció del Marroc , que feia més de 30 anys que no havia aconseguit passar als quarts de final d'un Mundial de Futbol. La Roja no va ser capaç de guanyar el matx als 90 minuts, la pròrroga de 30 i va sucumbir als penals. Al final el futbol és així. És clar que van amargar el dia uns quants milions de persones i el Govern d'Espanya



Però no cal afanyar-se, perquè la festa de les contradiccions de Pedro Sánchez i els seus assessors monclovites no s'ha acabat. Tampoc de la resta de formacions polítiques, que aquí no es lliura ni el 'tato'.