Els oblidats que tornaran?

La democràcia, i per tant la societat, funciona millor quan disposa de funcionaris de l'Estat que es distingeixin per la qualitat i la independència. Les màquines de poder de partits i governs promouen el partidisme, que és una manera de fer sectària. Els molesta el que no sigui la submissió absoluta a les seves directrius, i per això rebutgen de facto el caràcter dels qui, per sobre de tot, treballin pels interessos generals, que és el mateix dels probos (honrats) funcionaris. Així que els deixen sols davant el perill . Quan els convingui, els abandonaran amb falses excuses. No hi ha dubte que tot plegat redunda en perjudici del bé comú. Des d'aquest maniqueisme pràctic, es desaprofita molt de talent i es deixen escapar innombrables oportunitats de progrés.

He llegit amb gust un llibre escrit ja fa uns quants anys: L'antiquari de Teheran (Península). El seu autor és el mallorquí Jorge Dezcallar, integrant d?una família diplomàtica amb diversos dels seus membres ambaixadors d?Espanya. Cal assenyalar que va ser Director general per a Àfrica i Orient Mitjà, entre el 1985 i el 1993, i ambaixador al Marroc entre el 1997 i el 2001. Va ser el primer civil que va dirigir el Centre Nacional d'Intel·ligència; amb ell va passar el CESID a denominar-se CNI. Entre el 2004 i el 2006, va representar Espanya davant la Santa Seu. Va ser així mateix el nostre ambaixador a Washington entre el 2008 i el 2012. Estats Units, aquest país on el 2016 hi va haver més morts per armes de foc (38.000) que per terrorisme a tot el món (25.000).

Jo voldria aquí treure a la superfície només un parell de coses entre aquestes pàgines. No es tracta que siguin les més importants, però sí que són significatives i valuoses. La primera és una anècdota, la segona és una reflexió històrica de futur.

Fernando Morán va ser un ministre d'Afers Estrangers d'Espanya que va donar lloc a molts acudits i xafardells. La veritat és que Dezcallar el defineix com un home “bo, idealista i entranyable”, una magnífica i infreqüent carta de presentació. Explica que una vegada Morán li va dir amb tota naturalitat que guanyava més escrivint articles a premsa i revistes que amb el seu anterior càrrec de titular del Palau de Santa Cruz, “la qual cosa no em va estranyar res”. Això avui sembla impensable, certament. A mi em fa somriure ja que col·laboro gratis t'amori en alguns mitjans, potser no ho hauria de fer.

El segon assumpte és a propòsit de Bernardo de Gálvez. Qui coneix aquest nom i què va fer? Natural d'un petit poble malagueny, Gálvez va ser militar i governador de la Louisiana (on va promoure un sistema educatiu bilingüe, en francès i en espanyol) i va afavorir molt activament i amb èxit la tasca de les Tretze Colònies nord-americanes per separar-se de Gran Bretanya; ell i les seves tropes van obtenir decisives victòries bèl·liques sobre els britànics. Tan important va ser la seva ajuda que George Washington va reconèixer de manera explícita el deute amb Espanya. El president Barack Obama va firmar el 2014 la resolució del Congrés que concedia a Gálvez, a títol pòstum, la ciutadania honorària dels Estats Units.

Tot i això, els nord-americans ho ignoren tot sobre l'aportació d'Espanya a la seva independència; però també els espanyols. La història dels Estats Units, ressalta Dezcallar, ha estat escrita pels WASP (blancs, anglosaxons i protestants), un sector del qual diu que va perdent la seva posició de domini, tant demogràficament com econòmicament. El diplomàtic mallorquí afirma que un dia els hispans canviaran la història dels Estats Units que s'ensenya als nens a les escoles, i “nosaltres des d'Espanya hem de contribuir a aquest canvi aprofitant que el vent bufa a favor dels nostres interessos”.

Jorge Dezcallar recorda que el Capitoli d'Utah a Salt Lake City, està presidit per una pintura dels pares Domínguez i Escalante, que van culminar una expedició, que incloïa el cartògraf Bernardo de Miera, i van obrir des de Nuevo México una ruta fins a les missions espanyoles de Califòrnia. Destaca també que als confins de l'estret de Juan de Fuca, en el que avui es diu Neah Bay (a terra dels indis Nakaa), al costat de Seattle, hi va haver un fort espanyol pel qual Canadà no va arribar a estendre's més al sud: “Vaig visitar aquests indis quan era ambaixador a Washington i em va enorgullir veure que, encara que del fort original de fusta no en queda res, els mateixos Nakaa han edificat una rèplica que anomenen Fort Núñez Gaona i que hi oneja encara avui dia la bandera de Espanya”.

És sorprenent que la immensa majoria de nosaltres no tingui ni idea d'aquestes coses, ni us interessi. Per contra, l'estat d'error sobre la nostra història és incommensurable. Té solució?