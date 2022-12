Aprendre a desaprendre?

Quan no plou el que cal i s'anuncien restriccions d'aigua, pot resultar sarcàstic recordar el refrany: 'No plou mai a gust de tothom'. No obstant això, aquesta dita reflecteix la idea que, facis el que facis, mai no es pot agradar a tothom. Els interessos són dispars i de vegades contraposats; els gustos, també.

Julián Marías insistia que mai s'ha intentat acontentar qui amb res s'acontentarà; perquè ho vol tot i tot és poc. És a dir, hi ha persones insaciables per als que res no els resulta satisfactori; ni, per descomptat, no agrairan mai el possible esforç que es faci per agradar-los, com tampoc reconeixeran les deferències que se'ls hagi dispensat.

D'altra banda, n'hi ha que volen agradar als altres per sistema i tenen por de decebre'ls, de manera que se sotmeten a una exagerada pressió. Van servits. Per sort, sempre és possible sortir d'aquest excés 'bonista' que sol tenir orígens familiars. Hi ha interpretacions mentals que ens causen dolor, de vegades de forma crònica, que s'enquisten i ens fan emmalaltir.

Alan Gordon i Alon Ziv han escrit un llibre amb el títol Teràpia per al dolor crònic (Kairós) i plantegen una teràpia de reprocessament del dolor clínic. Es tracta d'entrenar el cervell del pacient perquè trenqui el cicle del dolor crònic, el primer que fer és combatre la por que pot arribar a ser obsessiva i que empitjora tot el que toca. La realitat del dolor corporal que es pateixi no contradiu que estigui reforçat (de vegades desencadenat) per la ment, que envia senyals de perill i angoixa davant la perspectiva del que ens reservi el futur.

Es parla llavors de dolor neuroplástico , el combustible del qual és la por. "Sabem ara -diuen Gordon i Ziv- que el dolor neuroplàstic és una malaltia en si mateixa, un tipus de dolor diferent que es veu perpetuat pel cervell i que ha de ser tractat en aquest àmbit". No és un dolor imaginari , però hi ha senyals corporals que són mal interpretats pel cervell. Unes vies neuronals que igual que són apreses es poden desaprendre.

Tots dos autors opinen que només hi ha un camí per deixar enrere aquest tipus de dolor. Cal sortir de l'aferrament a la idea que el dolor sempre procedeix del cos i no de la ment, i cal poder superar el pànic de la primera fase i la desesperació que ens tenen atrapats. Es postula un seguiment somàtic , fet que suposa parar atenció al moment present ia la percepció de l'error. 'Em feia mal' o 'esperava que em dolgués' en un cicle tancat por-dolor, un parany. En algun moment, el cervell va aprendre erròniament que certes sensacions del cos són perilloses. permet que el cervell reprocés aquests senyals i els associï amb seguretat. Reconeixen que “és difícil no acollir aquesta mena de pensaments si ens trobem en un estat extrem de patiment. Però la veritat és que aquests pensaments ens fan caure encara més en un estat de por”, i també de vergonya. Es donen voltes de manera obsessiva a possibles conseqüències catastròfiques, i s'estableix la desesperació.

No cal ser perfectes per estar bé . A mesura que es va perdent la por del dolor, aquesta disminueix. En la mesura que no ens espanti, es fa possible tornar a tenir esperança. Es controlen els nostres pensaments i se li dóna seguretat al cervell, entrenat a buscar coses que li sentin bé. No es tracta de forçar les sensacions de benestar, sinó de prendre's un respir i donar-se oportunitat a assaborir petites satisfaccions. Atrevir-se a examinar, des de l'experiència del dolor, com estava enfocada la vida pròpia. I fer-ho aplicant paciència i compassió

Cap comportament continua si no es reforça. Hi sol haver el que es coneix com a ràfegues o explosions d'extinció, l'augment de la intensitat d'una conducta quan no és premiada. Per exemple, els crits o els rampells d'un nen quan no se li dóna el que exigeix, com altres vegades i segons l'hàbit adquirit. Cal evitar les recaigudes en vells errors, amb coherència, calma i fortalesa, sabent abordar els comportaments problemàtics perquè no es reprodueixin. Allò que s'aprèn es pot desaprendre. I això, en no poques ocasions, és esperançador i beneficiós.