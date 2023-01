“Obriu escoles i es tancaran presons”, deia Concepción Arenal

El Centre Penitenciari Brians II - EP

Hi ha persones que simplifiquen tant a l'hora de catalogar les coses, fins i tot el comportament de les persones que solen dir que són blanques o negres. S'obliden que hi ha gammes de grisos, de blancs, de negres, i que cal no oblidar que l'arc de Sant Martí existeix i ha de ser per alguna cosa. A la varietat hi ha l'equilibri.

En el comportament de les persones la metàfora es pot aplicar independentment del rol als seus treballs oa la societat. També és cert que alguns professions utilitzen massa sovint el negre - vist com el color que s'associa al mal- i el blanc al contrari, no hauria de ser així.

Hi ha determinats treballs on els seus professionals tenen un paper difícil, complicat, i cal agradar fer-los. M'estic referint en concret als funcionaris de presons la tasca dels quals consisteix a “vigilar” els presos/es que compleixen condemnes en aquests recintes que diuen serveixen per rehabilitar-los. Tinc seriosos dubtes que la majoria de les presons compleixin aquesta funció. Hi ha qui afirma que quan els presos han complert la condemna surten al carrer pitjor del que van entrar.

Aquests dies, ho hem publicat a Catalunyapress, ens arribava la notícia que un jove de 27 anys moria a la presó de Brians II. No és la primera vegada que passa, són massa les vegades que això passa, encara que tractin d'amagar la trista realitat. La poca transparència que apliquen no implica que alguns casos surtin a la llum per més que no vulguin que es coneguin.

El més greu del cas del jove mort, a part que no van avisar la família de la mort, és que, en aquest cas, en altres també, se l'havia vist en força ocasions com trontollava, s'adormia a la cadira, i cap funcionari - són deixalles humanes? - va acudir a socórrer-lo o portar-lo a infermeria. L'atenció mèdica deixa molt a desitjar. Al final, Victor, que és com es deia, es moria només a la cel·la. Segons fonts del centre, per sobredosi. Qui li va subministrar la droga mortal? Com entren els estupefaents a les presons? Doncs perquè alguns funcionaris malnascuts guanyen diners a costa de la vida de les persones.

L'any passat van ser detinguts quatre treballadors de Brians II per introduir-hi droga. No és la primera vegada, ni l'única presó en què passa això, quins controls tenen els funcionaris per actuar amb impunitat?

Alguns poden dir que tots els funcionaris no són així, que és una minoria, és cert, però molts dels que formen part de la majoria són coneixedors del que passa i miren cap a una altra banda, no volen complicar-se la vida denunciant els companys , per por o covardia.

És conegut que hi ha funcionaris que tracten molt malament els presos , els provoquen fins que exploten i ja tenen l'excusa per castigar-los. Són els amos i juguen amb el destí i la vida d'aquestes persones, com si fossin trastos vells. Els presos mai no tenen raó, els seus drets es veuen vulnerats i no passa res. No defenso que els interns siguin unes germanetes de la caritat, hi són complint una sentència, privats de llibertat, però han de ser tractats com a persones, ajudant-los en la reinserció, prestant-los atenció mèdica quan ho necessiten, cosa que no passa com s'ha pogut comprovar Molts funcionaris actuen com a “carcellers”, amb les connotacions pejoratives que això comporta. Els presos els tenen por, pensen que són els amos de la vida dels interns.

Què cal explicar del tracte que reben els malalts mentals. Solen deambular pel pati o les instal·lacions com a somnàmbuls, caient-li la bava de la quantitat de medicació que els subministren perquè no creïn problemes. Rehabilitació, integració de nou a la societat? Tinc seriosos dubtes que això sigui així.

El tracte a les famílies per part d'aquests “carcellers”, que no funcionaris – abusen dels seus càrrecs. és similar: els tracten com si fossin delinqüents- no són tots, aclarim- i en massa ocasions les famílies se senten vexades, sense poder protestar, la majoria per por de les represàlies, que van des de no deixar-los veure el familiar durant un mes o amargar-li la vida al mateix. Els interns solen dir als seus familiars que no protestin perquè ho paguen amb ells. Alguna vegada es posarà de debò a fer la gran reforma pendent? Crec que ja toca.

“Obrir escoles i es tancaran presons”, és la frase pronunciada el 1867 per una gran dona, Concepción Arenal , que va lluitar per la dignitat de les persones preses, per millorar les seves condicions de vida (va aconseguir que a cada cel·la només hi hagués una persona) i va barallar per a la reinserció d'aquests a la societat en lloc de castigar-los. La seva lluita va contribuir a la reforma de les institucions.

Seria convenient que els funcionaris, en lloc de llegir tant diari esportiu, s'entretinguessin, també els caps, a llegir el llibre de Concepción Arenal: “Cartes als delinqüents” segur que els vindria bé i potser aprenen alguna cosa. “No és tan culpable el que desconeix un deure com el que ho accepta i el trepitja”, això escrivia l'escriptora, feminista i defensora dels pobres i dels presos, a qui no se li ha donat el reconeixement que ella es mereix .