Una setmana per oblidar!

Aquesta setmana, com és habitual des de ja fa massa anys, no ha estat exempta d'“emocions” poc desitjades per a les persones: s'han tingut els debats al Congrés dels Diputats, on s'han aprovat algunes propostes del govern en què s'ha evidenciat que els socis externs no les han donat suport totes.

La famosa “Llei de només sí que és sí” segueix portant cua, i seguirà fins que a algú se li acudeixi que cal millorar-la per evitar que a determinats dessalmats se'ls segueixin rebaixant les condemnes i alguns estan ja al carrer gràcies a la ”Llei Montero”



La judicatura continua sent també notícia. La presència de dos ex ministres del PSOE al Constitucional continua provocant rebuig per part del PP , que critica la presència d'aquests dos . Se li oblida que, sense anar més lluny, a l'etapa Rajoy, els magistrats Pérez dels Cobos, Andrés Ollero o Enrique López estaven estretament vinculats al partit de la gavina - ja desapareguda de les sigles- i que a molts països europeus és freqüent que exalts càrrecs formin part del Constitucional. Però ja se sap que una cosa és governar i una altra estar a l'oposició, on la memòria sembla que falli.



La negociació per aprovar els primers pressupostos del govern en minoria de Pere Aragonés està resultant en un estira-i-arronsa amb els socialistes catalans que volen - com va fer ERC a Madrid- que es tingui en compte incorporar algunes peticions seves. Fa temps que negocien i pel que sembla hi pot haver acord la setmana que ve, davant la mirada curiosa del partit de Puigdemont.



La xiulada a la presidenta de la Comunitat de Madrid a la universitat ha deixat palès que no es poden fer actes electorals aquell any, la gent no és tonta. Tampoc s'ha d'insultar i intentar boicotejar un acte, el respecte és degut a tothom, encara que no s'estigui d'acord amb aquesta persona.



El focus informatiu centrat en jugar Alves per la seva possible violació a una noia en una discoteca de Barcelona continua sent notícia cada dia. Com que és un personatge públic s'ha agafat a la presa i no se la deixa anar. Cal deixar que se'l jutgi amb la pena que consideri el jutge, que compleixi la condemna pel que ha fet, sense privilegis i que serveixi d'exemple. Hi haurà tema per força temps.



La cantant Shakira i Gerard Piqué , que segueixen estant presents als mitjans, amb menys intensitat, perquè la informació immediata els va desplaçant. El culebró continuarà, sens dubte.



Els d'Unidas Podemos la torna a muntar amb les declaracions de Belarra contra el president de Mercadona, Joan Roig, a qui ha anomenat “capitalista despietat” i s'ha quedat mirant el ministeri. Pensa que ha fet un acudit, de mal gust per cert, que li ha valgut els retrets no només d'empresaris, sinó d'una part del govern valencià i la no-aprovació del govern de Pedro Sánchez.



El Rei emèrit ha decidit fixar la seva residència fiscal als Unió dels Emirats Àrabs on ja fa uns quants anys que hi resideix. Així que ja no farà la declaració de la renda a Espanya per a descans dels inspectors, que per cert, segons m'han comentat, en totes les inspeccions que resolen s'emporten comissions. Serà veritat?



I com a colofó a aquesta setmana moguda, aquest dijous, Yassine Kanjaa, el presumpte terrorista, matava un sagristà i feria un sacerdot amb un matxet a Algesires. Un fet que ha commocionat no només la ciutat, sinó la resta d'Espanya. Se n'estudien els motius, però tot sembla indicar que és un llop solitari. És una advertència d'una mica més?



Així que, vist el panorama d'aquests dies, el millor que es pot fer és distreure's aquest cap de setmana, perquè després de diumenge ja se sap que ve dilluns i el que això significa, agafin forces que aquest any de tranquil no va a tenir res.