La pandèmia s'ha anat i la cita prèvia s'ha quedat

Imatge de recurs de cita prèvia

Diuen que els nous temps porten noves eines de comunicació i desenvolupament de les relacions humanes. Comenten que les tecnologies han arribat per quedar-s'hi, sí o sí. La presència dels robots ja és una realitat i, encara que de moment siguin molt minoritaris, augmentaran, afirmen. Que estaran per substituir les persones en moltes tasques, treballs i fins i tot com a assistents personals, diuen que així serà Dóna una mica de vertigen? Sense cap dubte. La societat en algun moment pot estar dominada per ells? Seran capaços de pensar per ells mateixos? Alguns científics creuen que sí.



Aprofitant tots aquests avenços i arran del confinament per la Covid, es va imposar la cita prèvia a totes les institucions, serveis públics i altres entitats privades . Decisió que va deixar massa persones fora de joc, descol·locades i “cabrejades”. És que això de no anar a demanar “hora”, esperar a la cua, i de passada parlar amb els que estan al teu voltant, no està fet per a l'ésser humà que necessita el contacte personal.



La ciutadania va pensar que la imposició de la cita prèvia era transitòria, l'acceptava de mala gana, no hi havia més remei. Les persones solen ser obedients, potser massa. Tot i això, a la majoria els ha passat que han estat trucant per sol·licitar la seva “cita prèvia”, s'han passat una bona estona esperant que els atenguin, i la “veu gravada” els ha aconsellat o bé que segueixin esperant - es talla després la crida- o que ho tornin a provar més tard. Amb aquest panorama, més d'una s'ha llençat hores trucant sense aconseguir el seu objectiu, que no és altre que ser atès . En massa ocasions, al final acaben enviant la “veu enllaunada” a fer punyetes després d'acordar-se prèviament del familiar del polític de torn.



Aquest divendres es publicava una xifra que es pot aplicar a altres àmbits: el 70% dels usuaris no aconsegueixen cita prèvia a la DGT , una dada molt alta. No és una broma, és un tema molt seriós que hauria de fer reflexionar els que governen. La ciutadania està que trina: volen que la cita prèvia telefònica sigui opcional i prevalgui la presencial. Igual que les visites en centres de salut, o als hospitals. Les persones estan per sobre de les màquines o de les operadores de torn que tracten de treure'ls de sobre quan han fet diverses preguntes davant dels dubtes que tenen. És necessari parlar amb elles en viu i en directe. Qui prefereixi la cita prèvia telefònicament oa través de la web està en el seu dret, el mateix que empara els que la demanen presencial.



Als centres de salut les sales estan buides, la majoria de les consultes mèdiques o d'infermeria es realitzen via telèfon . És normal ara que no hi ha pandèmia? Per a l'usuari no, per a l'administració sanitària sembla que sí. Els malalts necessiten ser atesos pel seu metge de capçalera, a qui respecta i inspira confiança. Quan es farà efectiu el cent per cent de les visites presencials? S'està abusant d'aquestes mesures i d'altres sense que hi hagi conseqüències.



Un altre dels temes indignants és que, per registrar qualsevol document, que només fa uns minuts, s'ha de demanar cita. Els vigilants jurats, o els policies que es troben vigilant les estades, en la majoria dels casos fan de mers informadors -no és la seva feina-, en lloc que hi hagi un informador del servei corresponent que ajudi, orienti o informe els usuaris que acudeixen.



El contacte personal és molt important, especialment per a la gent gran. Les administracions i els serveis estan deshumanitzats, cosa que és un gran risc. Cal facilitar els tràmits a ciutadania, no posar murs a l'accés als serveis públics que és el que està passant ara.