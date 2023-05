Aprendre de Tamames

Foto: Europa Press

A Espanya patim una immensa afició per escorxar els dignes de ser emulats. I es confon amb l'enveja, de la qual Quevedo va dir que va tan prima i groga perquè mossega i no menja. D'aquesta manera, la negativa a apreciar qui s'ho mereix -i quan s'ho mereix- tanca el pas potser que una societat pot aconseguir.

Encara que els millors en diferents aspectes siguin dignes d'estima, i els tinguem afecte a més d'admiració, també tenen defectes i no haurien de ser idolatrats. Des d'aquesta actitud sana no hi ha lloc per a l'adulació ni el piloteig.

Ramon Tamames no només és un professor d'impressionant cultura i intel·ligència, sinó que és enormement treballador i pundonorós, i la seva curiositat per aprendre és inesgotable; rebutja les fronteres despecialitat. Francesc de Carreras, company seu a la Reial Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques i que, durant molts anys. va compartir amb ell militància comunista, ha destacat el seu continu compromís amb els problemes col·lectius, dels quals mai no se'n desentén, i l'afany per estar informat per diferents fonts. Ha afegit que Tamames, si se sap equivocat, no dubta, arribat el cas, a rectificar-ne la posició. És el contrari de l'entusiasme amb què es practica entre nosaltres la dita: 'Procureu sempre encertar-la l'honrat i principal; però si l'encerta malament, defensar-la i no esmenar-la'. Un hàbit inveterat que comparteixen les trucades esquerres i dretes.

Quan vaig saber que Tamames estava estudiant acceptar la proposta de Vox per censurar el Govern al Congrés dels Diputats, em vaig inquietar; no per cap dels partits, certament, sinó per ell. No tenia possibilitat de prosperar i desbancar Sánchez (bé que s'ho mereix aquest, per mentir de forma sistemàtica, en assumptes greus i lleus; una corrupció moral consentida per al nostre mal), però ho veia llançat als lleons circenses. Des de l'amistat que el tinc, li vaig demanar amb absolut respecte que desistís de participar en aquell muntatge o embolic, com diuen a Puerto Rico, però em va contestar que creia que acceptaria.

Tenia molt clar que Ramón Tamames, com sempre, s'hi representaria tot sol, que aniria per lliure i diria el que li semblés i que tampoc aplaudiria a qui oferia aquesta oportunitat única i insòlita de dirigir-se al país des de la Cambra Baixa. Francesc de Carreras va arribar a preveure que més que una moció de censura seria l'ocasió d'enviar un missatge positiu als espanyols que escoltessin amb atenció i volguessin formar-se una opinió pròpia sobre alguns dels problemes que ens afligeixen. Ells serien els destinataris.

Una pregunta imparable va lliscar per tot arreu: a qui afavoriria aquella moció, el PSOE o Vox? No se sap veure més enllà de dos pams. Immediatament, es van acumular arguments grollers sobre la persona de l'acadèmic i antic membre del Comitè Central del PCE: un nonagenari inflat pel seu ego estava disposat a fer-nos perdre el temps, fins i tot es va dir que també diners; i això ho van dir els qui precisament ens fan perdre el temps a tots amb la seva xarlataneria, i els diners a cabassos amb els seus tinglados. Hi va haver qui es va somriure perquè Tamames digués que acceptava l'oferiment d'intervenir per no haver de penedir-se tota la vida per no aprofitar-ho (per donar un clarinatge amb ajustats i sòlids plantejaments). És el mateix d'algú que se sap amb energia sobrada, amb valor i sense necessitat de rebre l'aprovació dels altres; el que André Gide envejava de Julien Benda. Ben aviat farà un segle que Benda va escriure La trahison des clercs ('La traïció dels intel·lectuals'), on el clergue és algú docte que rebat l'arbitrari i és conscient que no hi ha res a fer amb els mundans , perquè renuncien a la veritat ia localitzar allò essencial dels problemes; tots ells es retraten.

Arribat el dia de la seva actuació al retaule de les meravelles de la Cursa de Sant Jeroni, com un Don Quixot que va donar “gràcies al cel, que em va dotar d'un ànim tou i compassiu, inclinat sempre a fer bé a tots i malament a cap” però, sense desembeinar l'espasa, amb seny i seny, Ramón Tamames va fer cas omís de les nombroses impertinències que es van sentir i, amb la seva actitud, va venir a proposar el “caminem tots amb peu pla i amb intenció sana”, que el Hidalgo de la Mancha el va enjaretar a aquest Pedro. Aquí queda això. El docte economista, que amb més de vuitanta anys ha escrit sòlids i erudits llibres d'història (com el seu Hernán Cortés i La meitat del món que va ser d'Espanya ), va insistir en el convenciment que aquell acte no era ociós. Que cadascú pensi i digui el que vulgui, a mi ara em correspon destacar la disposició i coratge de Tamames, i aprendre'n. Només ens elevem quan extraiem el millor dels altres, perquè ells millorin i nosaltres millorem.