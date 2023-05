Bildu rectifica i els exetarres no recolliran les actes

Arnaldo Otegui @ep

Aquests dies la política espanyola va més revolta del que és habitual, que ja és molt dir. La inquietud és perquè Bildu ha inclòs a les seves llistes per a les eleccions municipals del 28-M 44 exmilitants d' ETA , 7 d'ells amb delictes de sang. Una decisió que ha provocat un gran debat en part de la intel·lectualitat basca, experts en fenòmens terroristes, així com en les víctimes de la banda, sense oblidar el PP que ha trobat una carta per utilitzar-la en plena campanya electoral com a arma llancívola. Acaba d'agafar la presa amb la boca i no pensa deixar-la fins que no passen els comicis.



He de confessar que com a la immensa majoria de la gent no m'agrada ETA, ni les seves malifetes i assassinats. Tampoc comparteixo que siguin incloses aquestes persones a les llistes de Bildu: no ho accepto pel que significa per a les víctimes i els familiars dels assassinats. Ara bé, utilitzar electoralment les llistes, quan Otegui, en roda de premsa, anunciava que els exetarres havien decidit no recollir les seves actes de regidors, tampoc no és gaire honest, assenyat, ni ètic. A les persones assassinades cal deixar-les descansar en pau i no han de ser element de disputa per retreure'l i portar-ho com el millor producte electoral.



El rebuig d'alguns partits polítics i membres del Govern ha estat important. Dit això, ara no toca ETA, toca parlar dels temes reals que afectin la ciutadania: del que van fer els nous consistoris, o els governs autonòmics que també celebren comicis, les mesures per protegir les persones més vulnerables, els impostos i una llarga llista.



La presència dels exetarres que han complert les condemnes, que ja no estan inhabilitats i formen part d'una candidatura, és legal, una altra cosa ben diferent és que pugui agradar pel que significa i pel dolor que causa una vegada més les víctimes . Considerant això, la utilització política del drama del terrorisme no s'hauria d'explotar i servir de confrontació



Quan ETA, després de molts anys de negociació amb tots els governs, inclosos els del PP, va decidir deixar les armes i integrar-se al sistema democràtic, va canviar les armes, els assassinats i els atemptats per escons al Congrés i seients en altres institucions. Es van "integrar" a l'engranatge democràtic. Es va passar pàgina, és el millor que havia passat en molts anys: la pau per fi havia arribat. Es va entendre que s'havia canviat de capítol i que s'havien de reinserir en la vida social i política, Ara, un cop conegut que ha estat un error incloure'ls a les llistes, la polèmica d'aquesta ficada de pota de Bildu s'hauria de donar per acabada, però no serà així.



A molts se'ls oblida que al PSOE, on militants o dirigents han estat assassinats per ETA, no se'ls pot dir traïdors com en diuen alguns. Hi ha familiars de víctimes que s'han vist amb els assassins i han decidit que no es pot viure tota la vida amb odi, han passat pàgina, cosa que no vol dir que hagin oblidat el tema, sinó que la seva generositat els ha portat a tenir alçada de mires. Gandhi deia que “el feble no pot perdonar. El perdó és un atribut dels forts”.