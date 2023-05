Ensenyar alegria

Quan llegeixo textos sobre la ideologia en l'educació, m'avorreixo i m'incomodo en les crítiques que es llancen els uns i els altres des de les etiquetes; així, les del constructivisme i del tradicionalisme. M'aturo, en canvi, en l'exigència d'habituar-se a distingir amb fermesa entre fets i opinions, i en la de buscar sense cansament allò que és veritable i allò que és fals, no importa, per descomptat, que quedem fets un mar de dubtes a l'intent.

A Coneixement en crisi (Tecnos), la hispanista sueca Inger Enkvist llança la pregunta de què han de fer els professors quan els alumnes no s'esforcen, quan es neguen a llegir o quan està baixant el nivell de coneixements. És clar que no dóna resposta. Són tres coses diferents, però interrelacionades. El que no ha de fer un professor és perdre els nervis, encara que li costi. Parla la professora Enkvist del cercle viciós en què hi hagi la professió docent i creu possible canviar a fons un sistema educatiu en sis anys, sempre que els llocs més rellevants estiguin ocupats per persones amb “profunds coneixements i principis ferms”, que sàpiguen preveure també el resultat d'algunes 'innovacions', com les de deixar els alumnes sense assignatures com ara matemàtiques o filosofia, llatí o grec.

És indubtable la necessitat d'involucrar els alumnes en allò que es fa a l'aula, dir-los quina és la meta que han d'aconseguir a classe. Sí, cal adaptar-se al nivell real ia la capacitat, però destacant la importància fonamental d'estudiar amb perseverança i adquirir coneixements generals. Aprendre a escoltar i controlar els impulsos. Fer-se amb el costum de llegir i el gust d'ampliar un bon vocabulari, ric en matisos, per pensar millor i ser més lliures, per acostar-se al que Julián Marías anomenava 'la forma suprema de la intel·ligència' que és l'obertura a la realitat , de manera que ella penetri a la ment i imposi la seva evidència.

Certament, les idees neixen al cervell i els cervells són individuals. Quan l'escola no es redueix a ser una escola bressol on s'aparca les criatures, es pot aspirar a fer-ne persones cultes, capaces de resumir el que s'ha llegit o escoltat i interessats per identificar de la millor manera possible el missatge central de qualsevol comunicació. Sempre cal parlar amb els alumnes del que sigui, amb respecte, deferència i confiança; despullant-se de manies i fòbies.

No tots podem ser 'genis', com diuen els demagogs, aviat a embaucar. Però, sens dubte, tots tenim alguns talents per promoure i desenvolupar. Tot plegat per incrementar el nostre possible grau de felicitat i enriquir-nos, personalment i socialment, en habilitats i competències ben diferents. Ningú està llavors de més , ser 'incompetents' en algunes àrees no vol dir que no siguem, o puguem ser, idonis i aptes en altres. O que no puguem elevar el nostre propi nivell, exercitant-nos en la humil repetició adequada.

Llegeixo que un 7% dels homes joves és responsable del 79% dels actes violents. No sé si és així, però sí que és evident que no és un comentari a fer amb els nois. Els missatges que us enviem han de ser d'esperança i no d'una culpa confusa de gènere o de tribu. Massa vergonyes i estigmes es llencen a les nostres societats, binàries i simples amb les marques de bons i dolents . Reivindiquem estar al costat dels humiliats i menyspreats.

També a l'ensenyament, cal aplicar sense complexos el bilingüisme, davant la intolerància agressiva i dopa amb diners públics. El sistema suec d'ensenyament de llengua materna recull 170 llengües diferents, cadascuna té la seva peculiaritat i alegria, i la seva utilitat també. “Ningú és perfectament bilingüe o plurilingüe –diu Inger Enkvist–, perquè ningú no té exactament les mateixes experiències en diferents llengües”.