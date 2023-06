Sense titubejos davant els que mosseguen

Al trencaclosques de l'existència humana hi ha paraules que produeixen un ressò sorprenent. Vegem, per exemple, aquestes línies: “Pel que fa a aquests individus malvats que rondin i mosseguen, no els facis cas, i, tranquil, sense un sol titubeig, continua promovent el desenvolupament intel·lectual i l'avenç de la virtut”. Són vàlides en diferents circumstàncies, és exagerat pensar que guarden un segell indeleble?

Avui dia aquest paràgraf els podríem enviar a qualsevol amic que pateixi a les xarxes socials un assetjament en tromba (el que està a l'ordre del dia), en la idea de cuir-se dels beocis. És convenient centrar-se en allò que realment importa: el desenvolupament intel·lectual i l'avenç de la virtut (els que condueixen a la llibertat i la igualtat dels éssers humans, sense distinció), i renunciar a llegir ni tan sols els missatges insultants i estúpids que es aboquen per tot arreu.

Val a dir que aquestes línies van ser escrites fa gairebé cinc-cents anys, el 1532, i que apareixen en una carta de Tomàs Moro al seu amic Erasme de Rotterdam. Per a aquesta data, Moro ja havia dimitit com a Lord canceller d'Anglaterra i dos anys després, després de negar-se a jurar la successió exigida per Enric VIII, seria empresonat a la Torre de Londres, on va estar fins que se'l va decapitar el 6 de juliol de 1535 .

Vint anys abans de morir, Tomás Moro havia escrit una narració que ha perdurat amb els segles i on, d'acord amb principis racionals, plantejava com resoldre el problema de la pobresa: Utopia ('un no-lloc' sinònim de paradís, que a les seves primeres edicions italianes va ser titulada Eutopía , 'un bon lloc').

La família de l'il·lustre humanista britànic també va ser acorralada econòmicament. La dona de Moro li va suplicar que no fos tan obstinat en refusar el jurament que se li exigia. Repasso una trentena de cartes que es conserven del seu temps a la presó: Últimes cartes (Penyat), i em fixo especialment en les que es va creuar amb la seva filla Margaret; filla meva estimadíssima , “l'única que entre tots els meus amics té permís per visitar-me per graciós favor del Rei”.

A ella li confessa que la seva lleialtat al monarca no li pot fer canviar d'opinió sense perill per a la seva ànima i que no pot pensar com ho fan els altres. Però tampoc no pretén fer proselitisme:

“Pel que fa al jurament sencer, mai no vaig apartar ningú d'ell, ni mai vaig aconsellar a ningú rebutjar-lo, ni mai vaig posar ni posaré cap escrúpol a la ment de cap home, al contrari, deixo cadascú amb la seva pròpia consciència. I, la veritat, em sembla que seria bona raó perquè tots em deixessin a mi amb la meva”.

Catòlic devot, parla a la seva filla de serenitat i pau d'esperit, de respecte per la seva pròpia ànima:

“I dono gràcies a Déu, Meg, perquè des que he arribat aquí cada dia que passa faig menys cas de la mort que l'anterior”.

Meg va explicar per carta a una de les seves germanes que el seu pare, coherent, tendre i convincent, li va parlar així en una de les visites:

"Déu m'ha posat en aquesta angostura: o disgustar-lo mortalment o acceptar qualsevol dany temporal que Ell, servint-se d'aquest assumpte, permeti que caigui sobre mi pels meus altres pecats".

“I no us preocupeu per mi per molt que sentiu parlar, sinó alegreu-vos en Déu”.

Per la seva banda, Meg li escriuria:

“Pare, quin penses que ha estat el nostre consol des de la teva marxa? Doncs no altre, sens dubte, que l'experiència que hem tingut de la teva vida passada i del teu comportament piadós, del teu consell encertat i del teu virtuós exemple”.

I ja en vigília de la seva execució, Tomás Moro li va insistir en aquestes idees:

“Déu ens concedeixi a tots dos la gràcia de desconfiar de nosaltres mateixos, i completament dependre de la fortalesa de Déu”, el teu pare que tendrament t'estima . Una singular combinació de fe i de racionalitat de qui postula dubtar de si mateix.

Llegint aquestes cartes he recordat uns versos als quals, en un grau o altre, ningú no s'escapa. El seu autor és Ulrich von Hutten, un cavaller alemany propagandista de la Reforma luterana, i va ser contemporani de Tomás Moro:

Jo no sóc un llibre fet de reflexió,

jo sóc un home amb la seva contradicció