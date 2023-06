El jove Focillon

Hi ha estirps familiars dedicats a l'art els noms dels quals no diuen res als profans. Anem a Itàlia del segle XVIII. Nascut a la República de Venècia, Giovanni Battista Piranesi va ser un arquitecte que a penes va exercir de tal, va estar molt entre les ruïnes romanes (va reproduir i interpretar monuments) i es va dedicar al dibuix i al gravat. Als fons de la Biblioteca Nacional d'Espanya hi ha nombroses estampes seves que no fa gaire van ser exposades per al públic. Els seus fills Laura i Francesco van seguir els seus passos, aquest últim va destacar pels gravats d'estàtues antigues.

Lleó Cartes des d'Itàlia (Elba), bàsicament la correspondència que Henri Focillon (1881-1943) va enviar als seus pares quan viatjava per Itàlia formant-se a la Història de l'Art i preparant la seva tesi doctoral sobre Giovanni Piranesi. Tenia uns 25 anys. El seu pare Victor era un notable enregistrador, ofici que Henri no va poder seguir a causa de la seva alta miopia. D'aquesta manera, es va concentrar a obtenir una sòlida formació humanista i treballar com a docent. Va ser professor d'Història de l'Art a la Universitat de Lió, i va arribar a ser conservador del Museu de Belles Arts d'aquesta ciutat francesa. Posteriorment seria professor a la Sorbona com a medievalista i, des del 1932, ho va ser a universitats nord-americanes. Va publicar llibres com La vida de las formas i Art de Occidente (1938), la seva obra més coneguda, on analitza l'evolució de l'art europeu des del segle XI (el començament de la plena Edat Mitjana) fins al llindar del Renaixement. El trànsit del romànic al gòtic i la fusió d'elements plens de contrastos, tot plegat es va entreveure amb les claus de les altres activitats humanes, també les ciències.

Després de l'ocupació alemanya de París, el 1940, Henri Focillon va brindar tot el seu suport al general De Gaulle. Aquest egregi teòric de l'art va ser un sagaç i erudit medievalista que va deixar empremta entre els seus estudiants i deixebles. Amplíssim en els seus interessos, també va aprofundir en el coneixement del geni japonès .

No trobo en aquestes cartes des d'Itàlia molt a destacar en particular, tret que ens donen certa idea de la seva relació filial i una lleu informació de la seva personalitat. Quines coses deia el jove Focillon als pares?

Al desembre de 1906, els escriu des de Milà que “els trens a Itàlia són força escassos i estan mal distribuïts”, els insisteix que llegeixin Hippolyte Taine -influent historiador francès que havia mort feia més de dotze anys- i finalitza la carta als seus progenitors amb un singular i desinhibit “Adéu, amics”.

Dies després, ja a Florència, destaca que els carrers estaven plens de “gent que té pressa i s'empeny” i que “els beneficis de la descentralització apareixen aquí a plena llum”; sense més ni més, en un sentit que no coincideix amb el del nostre present. A Roma, en acabar l'any, els demana que es cuidin molt i que no tinguin pensaments tristos. Una prematura actitud protectora del fill envers els pares. Poc després, després de dir-los que està intentant posar en clar algunes idees essencials, referents a temes artístics, els dóna “mil gràcies per la vostra afectuosa puntualitat en tot”.

Els confiava haver traginat un nombre increïble de llibres i estar fins al coll de feina, els reconeix “la meva pobresa d'emocions de cercador solitari, alternativament atontat, trist, encantat”. No amaga moments d'irritació i tristesa i els demana perdó per aclaparar-los així. Però s'expressa amb particular tendresa: “milers de petons afectuosos”, “adéu, els meus vells estimats”, “no deixeu de voler-me”.

Ja a Venècia, diu haver-la respirat , és a dir, captada la seva essència: “De tots els imperis i de totes les ciutats que he pogut travessar, cap tan bé com Venècia m'ha donat la sensació d'una pàtria”. Observacions que no arribava a desenvolupar en aquests escrits.