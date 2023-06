El matonisme és cosa de tots

La UNESCO va declarar fa deu anys el 2 de maig dia mundial contra l'assetjament escolar, una data per prendre consciència d'aquest abús i combatre'n la plaga. Carmen Cabestany, directora de l'associació NACE (No a l'assetjament escolar), diu al seu llibre El bullying es cosa de todos (Libros de Cúpula) que a Espanya hi ha uns dos milions de menors que el pateixen, dels quals, s'estudia entre cent mil i dos-cents mil casos que són d'alta intensitat. Hi ha deficiències greus de relació que tendeixen a amagar-se per desinterès (l'interès de mirar cap a una altra banda), però la visibilitat del qual esclata amb els suïcidis, successos tràgics que fixen l'atenció pública deshora i de manera obscena.

Cal parlar del maltractament entre iguals, un maltractament reiterat, amb absolut menyspreu envers els que no es poden defensar. Un turment diari del qual és difícil escapar indemne i que porta a situacions d'angoixa límit per a aquests menors i per a les seves famílies, en què sovint se superposen molts i seriosos problemes. Aquest tipus de maltractaments exemplifica la toxicitat de la nostra societat.

Amb molta freqüència es fa els ulls grossos davant de tota mena d'abusos de força, que no reben l'adequada reprovació i sanció. Cal dir que són incomptables els atropellaments que ens neguem a veure i reconèixer per un biaix ideològic. És habitual que hi hagi diverses vares de mesurar i una sensibilitat nul·la per tractar els afectats. A la incompetència se suma també una indiferència que produeix allò que es pot anomenar un maltractament institucional , el de qui té autoritat per actuar i s'absté de fer-ho, o ho fa amb immensa poca traça; una omissió del deure que ningú més no pot exercir. En aquestes circumstàncies, l'agredit pateix diferents fases de desconcert, dolor, por, tristesa i abatiment. A qui li va bé que hi hagi víctimes per acció humana i que acabin enfonsades després de ser vexades?

Qui sap el mal que s'ocasiona -es pregunta Carmen Cabestany-, si ningú no pot mesurar el dolor que senten els altres? Per què no es fa un seguiment adequat dels actes de matonisme i bestialitat que es produeixen cada dia, tan difícil és? Es deu aquesta tova a una por econòmica ?

Certament es produeixen importants fallades de connexió entre les diferents autoritats. A més, no pocs centres educatius neguen que hi hagi assetjaments, perquè 'han de semblar perfectes'. El que resulta així és una rotunda i automàtica negativa a ocupar-se d'una de les seves obligacions. Recorren a pretextos com els que són coses de nens o arriben a culpar fins i tot les víctimes; el món al revés. Desacreditades, les víctimes es troben absolutament desprotegides, enmig de la indiferència de companys i professors, cosa que facilita noves i més cruels mostres de tortura i menyspreu.

Cal insistir amb energia que no és decent transigir amb els abusos, ni tampoc deixar soles les víctimes. Cal expandir la consciència de respecte personal amb tota convicció i força. I cal fer visible allò que s'amaga i es fa callar. Això suposa una voluntat fèrria a actuar amb objectivitat, amb decisió, amb sentit clar de la justícia.

Alguns proposen tipificar l'assetjament escolar com a delicte. No tinc idea clara, ni, per tant, opinió sobre la seva conveniència. Cabestany ens convida a memoritzar una fórmula sobre l'omertà (llei mafiosa que obliga a guardar silenci de les malifetes de què sigui testimoni), aplicada als flagrants casos d'assetjament. Es pretén justificar per un torçat codi d'honor, però el que de debò importa és la certesa de rebre les pitjors represàlies, cosa que porta a desentendre's del que els passa als altres ia no donar cap informació sobre els delinqüents:

Desconeixement+ covardia+ amenaces= Llei de silenci .