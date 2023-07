Ni un pas enrere

Banyadors, biquinis, topless i burkinis arriben al nostre estiu trepitjant fort i plantegen un debat més vell que el sol. Massa per ser tan real com ho és.

El 29 de juny passat, potser els va passar desapercebut que la Generalitat va implementar una norma per la qual a les piscines municipals havien d'estar autoritzats en igualtat de condicions el burquini i la pràctica del topless. Una norma impulsada a través de l' oficina d'Igualtat i no discriminació . Així tots conviurem al mateix espai amb l'ús del banyador, el biquini, el topless i el burkini de les dones amb total llibertat? I els homes segons els sembli, perquè en aquesta carta res no es parla de la vestimenta de bany que s'ha de permetre als homes a les mateixes piscines de tots. Curiós no?

Sota aquesta manera singular d'igualar el topless al burkini la Generalitat envia un missatge molt poderós a tots els que viuen a Catalunya i que té a veure que considera el burkini una indumentària tan lliure com el topless . Parlant en senzill que és el mateix treure's peces de bany que anar completament tapada per banyar-se en una piscina municipal. Que les dues coses són les permeses a tot el territori català. Però, de debò, darrere de cadascuna hi ha la mateixa llibertat i elecció?

No és un tema menor perquè mentre la comunitat musulmana feia anys que reivindicava la llibertat per fer servir el burkini col·lectius de dones del món musulmà rebutjaven aquesta peça amb rotunditat, ja que el "burkini", cobreix tot el cos, excepte la cara, les mans i els peus. I per a moltes suposa una reculada en els drets de les dones. Perquè igual que l'home no l'usa, la dona no ho ha de fer. L'ús del burquini no entra dins del dret personal de cap dona, sinó que implica l'obligació i la imposició d'haver de vestir de manera determinada, independentment que algunes ho portin perquè volen. El burkini cobreix el cos de les dones i no el dels homes, cosa que suposa una discriminació fragant, de llibre, evident. Si perquè les dones i nenes musulmanes puguin anar a les piscines han d'anar cobertes de dalt a baix ¿en què avancem com a societat? Avancem com a societat? La societat catalana avança així, mirant cap a una altra banda, davant del que és evident?

El departament d'igualtat català no ha fet més que donar per bo l'ús d'una indumentària que cosifica la dona, li diu allò que li està permès i allò que no i reforça la idea del "pecat" únicament centrat en el cos de les dones i no en el dels homes, qui poden seguir gaudint del bany estival com millor els vingui de gust, perquè ningú els assenyala ni els diu el que poden o no portar quan arriba l'estiu. Per a aquestes decisions no calia crear cap departament ad hoc perquè no serveix de res del que diu defensar, ni millora la igualtat ni lluita contra la discriminació. En aquest cas concret han arraconat de cop els avenços que tant ens ha costat aconseguir entre tots. El proper que serà? legalitzar el Burka, aquesta indumentària de l'edat mitjana amb què els talibans trepitgen els drets de moltes dones al nostre món?

Les dones al nostre país ja vam tenir el nostre burkini d'època i d'aquí vam saltar al banyador i ens vam escandalitzar amb l'arribada del biquini, fins a normalitzar-lo, i després ens va arribar el repte del topless i algunes el van abraçar i d'altres no, però tots ho respectem. Ja arribats a aquest punt del camí on cadascuna de nosaltres decidim que fer quan arriba l'estiu, per què tornar als temps de 1895 ?,

A la llum dels fets sembla que alguns volen convertir en modern el “burkini” del 1895, encara que comparades les imatges fins i tot la vestimenta de bany europea del 1895 continua sent més moderna que un burkini de l'any 2023.

A més si repassem la història les dones gregues i romanes aquestes ja feien servir un vestit de dues peces , però la moral religiosa va fer que caigués en l'oblit fins que va ser reinventat 2.000 anys més tard. Per a la cultura clàssica, l'exhibició dels cossos nus no constituïa un problema greu, ja que fins i tot algunes imatges de divinitats es representaven nues. Però a Catalunya alguns pensen que el “burkini” és el millor per banyar-se. No riguin que això és seriós, però que molt seriós.

Noies amb biquini als mosaics de Villa del Casale. (Wikimedia commons)

Per a moltes musulmanes el 'burkini' no només és una reculada, sinó una degradació per a la dona, elles creuen que és "una falsa llibertat". És una peça on les musulmanes es refugien d'un patriarcat que els han imposat. La crua realitat és que als països musulmans la dona no és lliure per la pressió de la societat, per la qual cosa cal considerar que el 'burkini' és una imposició, i no una elecció. De fet, les dones que el porten ho fan sota la influència d'un argumentari radical que redueix el cos al sexe ia un element de seducció que han d'amagar.

Si creuem l'estret i ens endinsem al Marroc, s'hi submergeixen sota una mateixa onada dones amb burkini, amb biquini i amb roba de carrer. Les dones al Marroc, joves i grans, que van portar als anys 60 el banyador, continuen portant-lo als nostres dies, encara que moltes ho eviten per la por de ser agredides per persones que estan sota la influència del wahabisme , una branca de la religió musulmana que no té res a veure amb el que es practica majoritàriament al món musulmà.

Per això només cal preguntar-se: quina societat volem per a Catalunya una lliure o una on es permeti que les filles siguin menys lliures que les seves besàvies perquè són musulmanes? És temps de reflexionar, molt, a fons, intensament i saber que l'opressió no mereix el nostre respecte sinó el nostre rebuig més ferm.

I per si serveix d'advertència ho va manifestar al seu dia l'escriptora egípcia Nawal Al-Saadawi, a l'edat de 84 anys: "La meva mare era més lliure que la meva filla". Aprenguem doncs i no cometem errors molt difícils de corregir. Ni un pas enrere i tots feia davant, per favor.