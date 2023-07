Paraules que es cremen

Llibres

En forma col·loquial, cremar suposa fer malbé o malbaratar alguna cosa; de vegades, un ritme estressant de treball (potser per ordres absurdes o extemporànies) desemboca en un punt de saturació que ens deixa bloquejats i fa que, desesperats, ens plantem sense remei, 'perquè no puc més'; perquè estem cremats .

També les paraules poden 'cremar-se': quan es fan servir malament, de forma inadequada o abusiva, i arriben a quedar descolorides. Les llengües, certament, estan en contínua evolució, però poden resultar empobrides de manera brutal com passa amb els terrenys que han cremat amb un incendi. Hem de cuidar tot el nostre patrimoni, que inclou, és clar, les paraules llegides i dites.

Irene Vallejo, filòloga i escriptora saragossana que ha triomfat a tot el món amb el seu llibre L'infinit en un jonc , ha resumit amb bellesa la clara importància del seu ofici: “El llibre ha estat el nostre aliat, des de fa molts segles, en una guerra que no registren els manuals d'història. La lluita per preservar les nostres creacions més valuoses: les paraules”.

Les paraules amb els conceptes i els matisos que desperten idees i intuïcions. En aquesta guerra de què parla Irene Vallejo, alguns pretenen doblegar la llibertat de pensar, d'imaginar i opinar. Els totalitaris de la ideologia que sigui busquen fer callar els qui no se'ls sotmeten i ambicionen imposar a tothom, com una cosa natural, l'uniforme que ells decideixen per a cada ocasió.

El 1991, any en què es va declarar la independència de Croàcia respecte a Iugoslàvia, els nacionalistes croats van fer desaparèixer uns dos milions de llibres no croats. Una salvatjada que ignorava i de la qual m'assabento en llegir Allà on es cremen llibres (Tecnos), els autors dels quals són Gaizka Fernández Soldevilla i Juan Francisco López Pérez. És una monografia sobre la violència política comesa contra les llibreries espanyoles entre el 1962 i el 2018: més de mig segle d'atemptats contra elles, especialment entre el 1973 i el 1978. Han indagat a les fonts orals dels que van ser testimonis. Una bibliofòbia específica, una tírria selectiva que permet només allò que reafirma i repeteix allò que els que manen exigeixen; no s'admet discussió davant dels portadors de la veritat exclusiva. Així, per tant, allò 'bo' no és el millor, sinó el que convé . Des d'aquesta deriva, tots els termes queden intoxicats i perden la textura. S'arriba llavors a la nelenllengua, tal com va descriure George Orwell en la seva distòpia 1984 .

Els autors d' Allà on es cremen els llibres han estudiat detalladament els atemptats comesos en aquest període contra llibreries, també contra les sales de cinema. Prèviament, "la Guerra Civil i la repressió franquista de postguerra havien acabat amb l´Edat de Plata de les lletres i les ciències espanyoles". Poc abans de morir Franco i amb el Moviment Nacional a 'estat gasós' (com va afirmar un dels seus gerifalts, Raimundo Fernández Cuesta), els anomenats Guerrillers de Crist Rei es mostraven, no ja “disposats a morir ia matar per Espanya” (com havia arengat Blas Piñar, fundador de Força Nova), sinó a apallissar els 'vermells' i destrossar tot allò relacionat amb ells. Aquesta demència produïa un efecte d'imitació (hi va haver munts de sigles diferents) i de venjança, que el Govern de Suárez va engegar.

També es descriu aquí la guerra de desgast que en aquells anys l'organització terrorista ETA va efectuar, dotada de mitjans humans i de diners per exercir la violència; “el seu antifranquisme va ser circumstancial”, subratllen els historiadors Fernández Soldevilla i López Pérez: “El nacionalisme basc radical va intentar seduir, controlar o castigar tots els àmbits relacionats amb la cultura i, especialment, amb la paraula”. Insistien en els valors genuïns bascos , dictats per ells, i qui no es comprometés amb ells, repetien els sectaris, “és un fals intel·lectual, no és intel·lectual”. Una espiral de 'bojos' que va portar al terror ia imposar un silenci angoixant.

En començar 1933 i després de guanyar a les urnes, Hitler va ser nomenat canceller de la República de Weimar. No havien passat dos mesos, quan el Reichstag va cremar per l'acció d'un comunista holandès de vint-i-tres anys, cosa que va accelerar la instauració del Tercer Reich i del terror. El maig d'aquell any, la secció estudiantil del partit nazi va iniciar una campanya contra l'esperit antialemany a la universitat. A trenta pobles i ciutats es va procedir a la cerimònia entusiasta de cremar llibres considerats anti alemanys o no alemanys , amb deliri, amb ràbia impostada i amb ignorància demencial. A la cèntrica plaça de l'Òpera berlinesa, l'Opernplatz, es van cremar més de 25.000 llibres; van ser desplaçats en camions, furgonetes i carretes i els van descarregar frenèticament per acabar amb ells, amb els enemics de la veritable Alemanya . Ens ho podem imaginar?