Els àrbitres espanyols, caciquis al terreny de joc?

Els aficionats al futbol estaven esperant l'inici de la lliga professional com el que espera una cosa molt important. El futbol és addictiu i els seguidors estan enganyats fins al mes d'agost. Tant se val que sigui període de descans, segueixen l'actualitat esportiva amb intensitat des de la platja, la muntanya o qualsevol altre lloc de vacances.

Getafe contra el FC. Barcelona - EP



Aquest cap de setmana s'iniciava el campionat i, com era d'esperar, la vista de cadascú estava posada al seu equip favorit, però també als dos grans que donen vida al futbol: el Reial Madrid i Barcelona, l'ordre és indiferent. El club madrileny disputava el seu primer matx amb dues baixes importants: Thibaut Courtois amb trencament del lligament creuat anterior del genoll esquerre, es parla que pot estar de baixa un any, i Ardo Güler, que ha estat operat del menisc i com a mínim estarà un mes i mig sense poder jugar. A aquestes dues baixes se li ha sumat aquest diumenge la de Militao, que es va lesionar al partit que jugaven contra l'Athletic, al qual van guanyar per 0-2 a la catedral del futbol.



L'altre gran, el Barça, no va tenir tanta sort i va empatar davant el correuós Getafe que, com és habitual en les últimes temporades s'ho posa molt difícil a l'equip blaugrana, A l'empat hi va contribuir l'actuació arbitral del col·legiat Soto Grande es va empassar un penal d'Esglésies a Araujo, va veure una mà de Gavi que ningú no va veure, i va expulsar Raphinha i l'entrenador del Barça Xavi per recriminar-li la seva arbitrarietat. Joc brut del Getafe, interrupcions cada dos per tres, i el gran protagonista del matx, l' àrbitre , a qui se li va escapar el partit de les mans.



Espanya compta amb bons àrbitres , ningú no ho dubta, alhora també d'àrbitres estrelles que volen ser les grans figures al terreny de joc. La mostra és a Soto Grande. És cert que els àrbitres tenen una feina difícil, bregar amb grans figures que cobren milionades de sou, però això no significa que hagin d'intentar imposar per la força l'autoritat que tenen al terreny de joc. . Es tornen intolerants, prepotents i amb el sentit de tenir la paella pel mànec . Està bé que expulsin els jugadors que els insultin, que reparteixin estopa a dreta , esquerra, amunt i avall, però han d'admetre crítiques i dialogar amb els jugadors i entrenadors. Hi ha uns quants que fan la seva feina bé i no es nota que estan arbitrant. Altres s'han convertit en autèntiques estrelles, cosa que no hauria de ser així i és el cas de Soto Grande , l'estrella al camp del Getafe.



Els sous dels àrbitres de primera divisió han pujat molt els últims anys. Pitin o no, tenen assignat un sou mensual de 12.000 euros. A això cal sumar uns 4.200 euros més per cada partit que arbitrin, que de mitjana solen ser dos Si a més xiulen en competicions europees perceben 7.000 euros per partit. Amb aquestes quantitats que no percep qualsevol mortal, més d'un se'ls ha pujat al capdavant.



Un nombre important d'àrbitres s'han cregut els prínceps del xiulet, les decisions arbitràries, els intolerants davant del diàleg i els cacics del terreny de joc. Actituds que deixen al descobert que alguna cosa està passant amb l'estament arbitral, no és nou, però caldrà posar-hi remei. La Lliga Professional i algun més s'estan carregant el futbol que tantes alegries i disgustos donen als aficionats, i tants diners a altres que no volen deixar les butaques.