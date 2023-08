Ginzburg contra la confusió

El 1974 es va publicar Vida imaginària , una recopilació de textos de 'no ficció' de Natalia Ginzburg, la major part d'ells publicats al diari turinès La Stampa i al diari milanès Corriere della Sera. Ara ha estat traduït a l'espanyol per l'editorial Lumen.

L'autora es deia Natalia Levi, va néixer a Palerm el 1916 i es va criar a Torí, a la universitat del qual el seu pare era professor d'Anatomia. Amb 22 anys, es va casar amb Leone Ginzburg i va adoptar el cognom. Es tractava d'un professor de literatura russa que es va oposar activament al règim de Mussolini i que va ser torturat i assassinat pels nazis el 1944; en aquesta data, l'historiador Carlo Ginzburg, fill de Leone i Natalia, tenia només cinc anys. El 1950, sis anys després, Natalia va tornar a casar-se, el seu nou marit Gabriele Baldini era un professor de literatura anglesa i especialista a Shakespeare; valgui dir com a curiositat que Baldini va intervenir en la pel·lícula del seu amic Pasolini Ocellets i ocellets .

Als seus articles, Natalia Ginzburg s'expressava amb singular franquesa. De l'escriptor Alberto Moravia, que tenia la seva edat, afirmava que el cohibia “per les seves maneres brusques i impacients” i que quan parlava amb ell no encertava a respondre-li més que “amb balbucejos penosos”. Tot i això, valorava la seva imatge solitària, única i real, encara que pogués ser injust i fins i tot mentider. Per contra, en referir-se a Niccolò Gallo, un crític sicilià i comunista, també solitari, destacava el seu caràcter silenciós i sense ingenuïtat, un home que gairebé sense dir res “assentia a les desventures del proïsme i compartia les seves penes”.

Natalia Ginzburg reconeixia que moltes paraules estan adherides per un vernís de falsedat. Per aquí, instal·lats en allò que Julián Marías anomenava estat d'error, es colen desgràcies a borbolls, que de la ment passen a materialitzar-se. Ella deia no creure en les diferències de sang, però admetia tenir una certa complicitat amb la seva condició jueva. Tot i això, considerava que entre els jueus no hi ha afinitats a no ser molt superficials i creia que els homes han de superar els límits dels seus orígens i anar més enllà.

Les seves opinions escrites faciliten miralls als lectors amb què temptejar els seus propis gustos i evitar la caiguda en tòpics. Així, ella advertia que el feminisme posa les dones un uniforme.

El 1983, amb 67 anys i portant altres catorze com a vídua de Baldini, Natalia Ginzburg va acceptar intervenir en política i va sortir triada diputada pel PCI. Feia ja cinc anys de l'assassinat d'Aldo Moro, magnicidi que havia tancat tràgicament l'oportunitat del compromís storico (compromís històric) entre la Democràcia Cristiana i el Partit Comunista Italià. El carismàtic líder Enrico Berlinguer va morir l'any següent, el 1984, i el PCI només el va sobreviure set anys.

Amb un sentit autocrític vigorós, característic de qui no tem la veritat, percebia els integrants de la seva generació com a persones tosques, apassionades i confuses : “No teníem idees, sinó desitjos”, precisos i concrets, projectats en horitzons d'abstracció.

L'autora italiana era gran aficionada al cinema, sentia arrobo amb Amarcord , “la pel·lícula més bonica de Fellini”, que descriu la vida de província i mostra la sorpresa meravellada de la infància. La seva admiració pel director suec Ingmar Bergman era enorme: “En un moment donat em vaig jurar a mi mateixa que perseguiria totes les pel·lícules de Bergman fins als barris més remots i que mai no posposaria l'oportunitat de veure una pel·lícula seva”, ho veia com el únic que explicava el que és indispensable explicar . I assenyalava amb tristesa que als personatges “se'ls nega tot: l'afecte familiar, la llum del dia, la gratitud, tot acte de misericòrdia”.

Hi ha un detall que vull fer esment, en veure'l significatiu d'una personalitat lliure i educada.

Correspon a Giorgio Bassani, un vell amic seu, dels poemes del qual d' Epitafi diu que no li agradaven en absolut, simplement perquè “em semblen plens de satisfacció”; una satisfacció excessiva, embafadora. I tan amics, sense més embuts. Em sembla exemplar que es doni valor a les pròpies paraules i es busqui unir la franquesa intel·lectual amb la noblesa de caràcter, és una cosa que avui sembla brillar per la seva absència.