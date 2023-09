Lluny de veure persones

Foto: Arxiu

Estem familiaritzats amb el terme 'narcisisme', sempre present al llenguatge quotidià, però cal dir que no és necessàriament l'expressió d'una patologia. Se sol definir com l'excessiva complaença en apreciar les pròpies facultats o realitzacions, un afany desmesurat per ser exalçat i lloat. Aquesta tendència es manifesta en contextos molt diferents i, per descomptat, té diferents graus i intensitats. Pot arribar a constituir un tret de personalitat i desbocar-se en una manera de relació desagradable, prepotent i tòxica. D'una manera individualitzada, es pot tractar en psicoteràpia; mitjançant pautes de control i compassió, cura i sentit de la joia, responsabilitat.

La instal·lació en un patró de grandiositat irracional, amb la urgència per una adulació contínua, acaba suposant un trastorn antisocial sever; més perillós com més poder disposi i més alta sigui la fantasia d'èxit i de domini; és especialment maligne si es basa en el desig de causar dolor i venjar-se, és clar.

El professor de Psicologia de la Universitat de Geòrgia W. Keith Campbell ha escrit el llibre Narcisismo. Una nova mirada (Kairós), on distingeix diversos tipus de narcisisme (grandiloqüent, vulnerable i una combinació de tots dos). Aquests comportaments impersonals s'exacerben amb l'addicció a les xarxes socials. Hi ha, així mateix, un narcisisme comunitari , expressió d'un sentiment de superioritat, sovint impostat, sobre la resta de persones que pertanyen a altres grups.

En aquest context narcisista de 'merèixer el millor', es podria analitzar el fenomen dels evangèlics blancs nord-americans, un nacional cristianisme que identifica de manera artera l'Ésser diví amb la seva manera ideològica de sentir els Estats Units. Trump va aparèixer a la política presidencial quan els evangèlics se sentien més assetjats i perseguits. Tres mesos després de guanyar les eleccions, el 75% dels evangelics blancs aprovava la seva manera de fer, el doble de la mitjana nacional. Tant donava que fos groller, hostil, xulo, fanfarró, prepotent i sense escrúpols, es va convertir en el que s'ha anomenat capdavanter de la dreta religiosa i estava cridat a tornar a fer de nou gran a Amèrica: Make Great America Again . Va sorgir com a heroi en el moment oportú, un 'ésser excepcional' per revertir la decadència moral del país.

Kristin Kobes du Mez ha escrit un llarg assaig Jesús i John Wayne (Capità Swing), on desenvolupa el paradigma de la identitat política i cultural que preval als evangèlics nord-americans i que han expandit, diu, a països com Belize, Jamaica, Uganda o l'Índia. Mobilitzats en defensa dels valors familiars, amb una masculinitat combativa (i no 'deficient') i una mística de vaquer, en l'exercici de guerrers 'culturals'. Creuen que els cristians estan assetjats i més discriminats que els musulmans, a qui detesten intensament. “A nosaltres, persones de fe, també ens envien a la part del darrere de l'autobús”.

Com antany, reclamen el dret a escoles només per a blancs, encara que sigui pagant; cal fer tot el necessari per servir Déu i el país. Estan instal·lats en la voluntat de la segregació i en la creença de la desigualtat racial. Preval una opinió negativa de la immigració. I el seu objectiu és convertir “els devots de les nostres terres en herois”. Avorreixen el que anomenen retrats efeminats de Crist, 'una dama barbuda'. D'aquesta manera, els repel·leixen els trets femenins , com ara la tendresa, la compassió, la dolçor, l'amabilitat, la renúncia al poder i el compromís amb la concòrdia.

I arriben a dir coses com aquestes: “Liderar una família a través del caos de la cultura dels Estats Units és com liderar una petita patrulla a través d'un territori ocupat per l'enemic. I les baixes en aquesta guerra són tan reals com els noms gravats al monument commemoratiu als soldats caiguts al Vietnam”; “Per als fidels les guerres no s'acaben mai”. Una retòrica bèl·lica potenciada amb exitosos llibres d'ajuda . Sí, és tremenda i brutal la tensió que genera aquest sistema d'idees i creences puritanes, contradictòries, intolerants, tancades. El camp està trillat socialment per confondre ficció i realitat.

El tinent coronel Oliver North; acusat de mentir el Congrés i destruir documents relacionats amb l'Irangate, va abandonar el 1978 el catolicisme i va abraçar el protestantisme carismàtic. El 1991, dempeus davant una bandera de 12 per 18 metres (un detall que ens és familiar per aquests pagaments), North va urgir a una multitud que participessin de manera activa per contrarestar una nova Sodoma i Gomorra a la vora del Potomac. La por al costat de la manca de la consciència de persona és una combinació explosiva i demolidora.