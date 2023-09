Hem plorat prou?

Hem plorat a Espanya tot el que feia falta per la Guerra Civil del 1936? No ho han pogut fer igual, per descomptat, els que van viure aquells anys que els que encara no havien nascut. Però la marca que va deixar aquesta guerra hauria de servir per fonamentar-nos en una responsabilitat clara i rotunda que ens impediria caure pel pendent de l'odi i l'estupidesa; no obstant, anem per aquest camí demencial. Els que vam néixer durant el franquisme experimentem les conseqüències d'aquella tragèdia, que alguns allarguen els nascuts en democràcia, ja que fa anys que revifen (no hi ha debat en què no s'acusi de franquista a qui molesti) per venjar-se de la derrota i fer guanyar el bàndol que va perdre; cal recordar que, mentre insistien a continuar lluitant, molts dels seus dirigents van abandonar Espanya (a diferència de Julián Besteiro, que es va negar a fugir i va morir a la presó); van ser extremadament irresponsables en no preveure que se n'anava cap a un desastre colossal, ple de penalitats. Patiments que s'han transformat generació rere generació, truncant les millors possibilitats de tots i cadascun dels espanyols. Això ho haurien d'aprendre els joves, seria excel·lent per al seny i per al futur de tots, sense distinció d'edat. Pau, pietat i perdó , com va demanar certament tard Manuel Azaña, president de la República.

L'escriptor Ignacio Martínez de Pisón, un home tranquil, serè i lúcid, que va néixer quan es van complir els '25 anys de pau' (un eslògan fal·laç, ja que el règim sempre va encendre la discòrdia), ha presentat a principis d'any una novel·la llarga i formidable: Castells de foc . Sempre ben documentat, Martínez de Pisón desplega, amb una prosa esplèndida, històries sòrdides ubicades en els sis primers anys de la postguerra, des del novembre del 1939 fins al setembre del 1945. Hi treuen el cap les fosques dels qui, siguin del bàndol que sigui, celebren les desgràcies alienes amb una alegria perversa, però també les mirades indulgents i els gestos benvolents 'carregats d'un significat profund'. Avui com ahir, molts joves creien participar en un moment irrepetible i històric que reclamava la mobilització general, ignorants de l'existència i la influència dels aprofitats oportunistes. Després de la presa de consciència de l'abús sofert en ser enganyats i manipulats, qualsevol indici de cordialitat o calidesa es va esfumar de cop de moltes vides.

“Sentint-se responsable, Ridruejo (excap de Propaganda de Franco) ho observava tot amb expressió patint”. Fart de politiqueus i politiqueries, dels que volien una Espanya en guerra contra els enemics i 'perpètuament fidel' als caiguts del bàndol guanyador, Dionisio evocava, des de Ronda, a Rilke: “El pas del temps no és més que petitesa en allò eternament perdurable. Tot el que apressa aviat haurà passat”.

Quan no estem ensinistrats a captar matisos, ni disposats a distingir tons, veus i ressons, estem perduts davant dels experts en l'engany i la crueltat. Apreciar la sorna i la ironia, la cordialitat i la resignació, l'aspror i la persuasió, o el valor de comptar amb les paraules alegria i felicitat i esperança. Martínez de Pisón ens presenta la realitat d'uns castells a l'aire que van acabar sent castells de foc i de mort. En aquells anys de maquis s'insistia en les contradiccions del règim, en el nerviosisme de l'exèrcit i el descontentament de la societat, en la idea de forçar les coses perquè el franquisme s'esquerdés per dins, és 'qüestió de dies'.

Es venia fum: “No feu olor la descomposició? La dictadura és un organisme atiat, putrefacte i muribund. No caldrà ni agitar-la perquè caigui com a fruita madura”. “Però és que aquesta vegada és veritat. La situació internacional ha canviat i estan més febles que mai. Els nostres sacrificis, allò que hem fet fins ara… No pot ser que tot això hagi estat inútil. Que no hagi servit de res. I els camarades que han quedat pel camí?”. “Un comunista no es rendeix mai, i encara menys quan el seu sacrifici i la seva lluita són més necessaris!”. “El Partit mai no s'equivoca, el Partit sempre té raó”, “la té fins i tot quan no la té. Cal estar amb el partit, encara que no tingui raó”. Però alguns lleials a la causa, víctimes de la difamació, es van haver d'amagar dels seus camarades comunistes que van activar la soviètica 'caça del comunista infiltrat'. La tragèdia afegida de no poder refiar-se de ningú, de ningú en absolut.

Cal preguntar-se si hem plorat prou, o bé si volem encebar el suplici generalitzat i sense conte. Per aquesta raó, amb confiança i amb seguretat en allò que dic, vull cridar a la consciència de tots els que estan lluny del sectarisme i prop de la realitat dels sofrints anònims, la clara majoria.