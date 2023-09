Imatge dels disturbis a Barcelona després de la sentència de l'1-O

Hi ha un encaix a la Constitució del vital i necessari referèndum que avui dia s'ha de donar a Catalunya sobre la proposta d'Amnistia que han posat sobre la taula diferents partits polítics a l'uníson. Aquest encaix es coneix com a eleccions i és de molta rellevància democràtica consultar a les urnes un tema com una amnistia generalitzada als artífexs del “procés”.

Cap partit actualment no està legitimat, per cap urna, per emprendre una variació semblant de la nostra convivència col·lectiva. Simplement perquè en els últims comicis del 23J aquesta qüestió va ser negada per aquells que ara la defensen amb devoció, en un acte renovat que recorda de forma coral i nítidament quan Pere va negar Jesús de Natzaret a la Biblia, fins a tres vegades. Per al següent acte de la trama bíblica Judes decidís vendre'l per 30 monedes de plata al Sanedrí. Així mentre uns insistien a proposar-la reiteradament , a l'altra riba altres van negar per activa i per passiva estar disposats a acceptar-la i estar negociant-la, perquè no encaixava dins de la nostra Constitució . No em creguin, i tirin d'hemeroteca i llegeixin, llegeixin amb atenció, vostès sols.

Però tornant al tema que ens ocupa aquesta solució idònia, a aquest monumental desgavell pretén col·locar molts dels seus "piromans" com a lluents "bombers salvadors". Aquesta figura de "bomber-piromà" que és tan certa, real i vella com Erostráto .

Catalunya, i els que vivim en aquesta nostra terra, no d'uns sinó de tots, som moneda de canvi dels que volen interpretar el nostre "vot" a la seva sola conveniència sense una "reconsulta" a les urnes, atès que el nostre sistema electoral no és doble tornada com el francès, però ho hauria de ser per evitar-nos a tots l'espectacle actual.

És lícit que sigui amb el nostre vot com decidim governar-nos sense que ningú en nom nostre abordi les qüestions importants sobre les quals no hem estat consultats, ni informats en temps i forma. Volem què els partits usin vots seus per cedir-los a grups al Congrés que no van ser els seus destinataris a les urnes? ¿Després dels indults que han rebaixat condemnes volem escriure a la nostra història un oblit amnèsic col·lectiu aplicant alguna de les tipologies d'amnistia que tan clares té Yolanda Díaz i que ens explica a tots com a nens nois? És cert que al nostre país tot el que ha passat ha de ser esborrat i oblidat? Hi ha una llei per a uns i una altra divina per a altres? Podem fins a l'Amnistia cremar Catalunya de dalt a baix sense cap conseqüència per a ningú novament? . Això Suma? Així és com volem viure i assentar la nostra convivència, basada en el “tot val” i “res no importa”?

Tots hem comprat en algun moment de la nostra vida que el que és democràtic és votar i que és l'expressió màxima del lliure exercici a decidir sobre el que volem o no. És cert, i ho és més, que per prendre les millors decisions és necessari que tots tinguem la mateixa informació i la comprenguem, perquè si a algú li falta un tros segurament només prengui la seva decisió respecte al que sap, ignorant allò que desconeix o no entén, que li faria o no canviar d'opinió, però és el seu dret conèixer tots els detalls sobre l'assumpte sobre el qual emetrà el vot.

És una mica el que va passar el passat 23J quan alguns van decidir amagar-nos una informació tan rellevant com una aministia que afectarà irremeiablement els fonaments de la nostra convivència, sense marxa enrere. Una decisió que volen prendre els “que saben per nosaltres el que més ens convé” en un “tot per al poble però sense el poble” versió 2023.

Hi ha qui té 50.000 motius econòmics de pes per no deixar-nos decidir tothom si l'Amnistia és la resposta que volem donar-li al “procés” a Catalunya. I això ens hauria de fer despertar a tots, que altres s'entestin a decidir per nosaltres.

Així que sí, retrocedim un pas i tornem a posar les urnes als col·legis electorals de tot el país, amb les garanties degudes de control de cens i recompte de vots. No com a l'1-O on anar a votar no va ser més que "un paripé" més, una xupi festa macabra sense rigor democràtic real ni cap validesa.

Votem tots i quan aquells a qui ens interessa donar la nostra opinió sobre aquesta amnistia plantejada des de Waterloo, ratificada des de la Plaça Sant Jaume i pujada des de Moncloa ens posicionem, m'agradaria saber si serà respectada l'opinió de les urnes a Catalunya i que serà clara per a tots.

Perquè votant tornarem a expressar-nos contundament sobre el que opinem dels 855.517 catalans que donen suport al procés i que volen imposar-se als que volem viure en pau i som un total de 2.448.694 catalans , més o menys.

Els catalans parlem el 23J passat i volem tornar a pronunciar-nos. Votem?