Ada Colau continuarà amb la seva “Dolce Vita”?

Arxiu - La vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, abraça l'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau, en un míting al Mirador del Carmel, a

La comissió negociadora del nou executiu del PSOE està formada per tres persones de confiança de Pedro Sánchez que es reparteixen als socis potencials: Félix Bolaños s'encarrega de Junts, María Jesús Montero d'ERC i el secretari d?Organització, Santos Cerdán s'encarrega dels partits bascos, PNB i EH Bildu . Mentre Salvador Illa és a la recamara de la negociació com a part afectada i líder del PSC.

Després d'una sorprenent portada on es desgranaven la setmana passada alguns noms de possibles Ministres de Sumar, descartant interessadament a les quinieles les líders de Podem, Ione Belarra i Irene Montero. Sembla que així la vicepresidenta en funcions Yolanda Díaz ha volgut posar les persones abans que el programa així que la investidura de Feijóo ha estat liquidada al Congrés i malgrat haver fet aquests processos d'escolta per tot el país. Es nota en la maniobra que va sentir, però no va sentir, en arribar el moment de posar les persones com el més important davant de qualsevol acord de programes entre els dos partits de coalició. I si pels vostres actes els coneixereu, Díaz ha quedat retratada amb la maniobra comunicativa.

A l'esquerra de l'esquerra del PSOE li han entrat les presses i s'emmarcaria la filtració interessada per part de SUMAR de la difusió als mitjans dels noms que suposadament han posat damunt la taula de negociació amb el PSOE, Ada Colau com a Ministra d'Habitatge i Mónica García com a Ministra de Sanitat. Perquè aquí qui no corre, vola. Posteriorment Colau ha posat una proposta de govern de coalició aquesta mateixa setmana a Jaume Collboni, batle de Barcelona. Reconeixent a la maniobra que el socialista català no mou fitxa mentre governa en solitari la ciutat comtal.

EL POLÈMIC COMPLEMENT DE CONCILIACIÓ D'ADA COLAU A L'OPOSICIÓ

El que ha transcendit menys és que Colau manté des de l'oposició el complement que es va autoadjudicar de 900 euros segons una impossibilitat de conciliació familiar, fent saltar pels aires el codi ètic del qual es van dotar els comuns abans de tocar la bara de comandament del consitori barceloní.

Si al juliol votaven al costat de Vox, els comuns, en contra de la pujada de sous de tot l'Ajuntament, no van posar damunt la taula, ni aleshores, ni ara, ni demà, la possibilitat de renunciar a aquest complement, atès que les responsabilitats polítiques a l'oposició i al govern no són les mateixes.

No trobaran ni una sola paraula en aquesta adreça al document de 50 propostes per a la reedició de govern amb el PSC. Segurament tots pensaran en bloc que ja pateixen des de l'oposició la reducció del sou base anual, que no és el mateix que si governessin, per estar a sobre retallant despeses, a favor de les arques municipals i les butxaques dels barcelonins. D'aquell complement que va ser llavors una remuneració escandalosa, i més escandalosa ara, no sentiran pronunciar-se cap regidor dels comuns, ni un simpatitzant, ni votant ni assessor. Perquè el silenci és el fidel company d'aquest partit de “la seva gent” quan els fets els posen davant d'un mirall que no els enrojola gens.

Així que cal preguntar-se ¿Ada Colau cobrarà el complement de 900 € per conciliació familiar com a Ministra? Perquè si ho va necessitar sent alcaldessa, ho necessita sent líder de l'oposició, com a futura Ministra almenys ho haurà de doblar, perquè a Madrid tot està més car començant pels cuidadors. No?

COLAU JA TÉ SUBSTITUT A L'AJUNTAMENT DE BARCELONA I LES MALETES FETES

En posar-se el nom de l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, a les travesses per fer-se càrrec de la cartera d'Habitatge gràcies a Yolanda Díaz, han saltat a la palestra pública els defensors i els detractors. Molts barcelonins que han patit i van passar pantalla en quedar-se Colau a l'oposició han començat a preocupar-se al ser conscients que han pogut expulsar cap a dalt un partit que va perdre a les urnes la bara de comandament de l'ajuntament més important de Catalunya. I des d'allà el malson tornarà a repetir-se sense haver-lo votat.

Altres, els seus uns se senten contents i altres preocupats pel futur. Entre els contents hi ha el seu fidel amic especial, Eloi Badia, que recuperaria així la companyia de la seva companya de fatigues Colau a Madrid i potser estreni càrrec al nou govern si finalment el PSOE li cedeix a sumar competències en sostenibilitat en detriment de les ambicionades per Podem. I així el Diputat que tant s'avorreix durant les compareixences dels seus se senti ja en una veritable i nova vida feliç, on exercir el seu paper de pare serà per fi la seva gran prioritat?

A Colau el paper del qual a l'oposició de l'Ajuntament, el supera i l'avorreix, deixarà a la mà dreta el regidor Jordi Martí el pes dels comuns a Barcelona si Pedro Sánchez no ho evita. Sota la seva batuta la música dels comuns sonarà, potser desafinada, però Colau aspira a la cartera d'habitatge i el més probable és que marxi amb la seva fidel Lucía Martín que coneix els secrets del Congrés com el palmell de la mà. D'aquesta manera aquesta singular parella "Pili i Mili" que tant es vol tornarà a somriure, si Colau aconsegueix el seu Ministeri.

Si tot surt com els comuns esperen el grup polític dels comuns al consistori es quedaria sense els seus pesos pesants, després de trobar-se molt a gust a Madrid, Gerardo Pisarello com a Secretari Primer de la Mesa del Congrés.

Però a cap d'ells no els importa res perquè s'ho jugarien tot a la carta de Madrid per reconstruir-se i rearmar-se de nou.

Certament el seu pas a la primera línia política estatal podria suposar, entre moltes altres coses, renunciar que el seu partit , Barcelona en Comú torni als llocs que ocupaven en l'anterior legislatura si es dóna el vistiplau a un tripartit a l'Ajuntament de Barcelona , on tant Xavier Trias, des de Junts, com Ernest Maragall des d'ERC se la tenen més que jurada per impedir-los ser tots dos alcaldes de Barcelona i volen veure-la lluny però molt lluny del consistori barceloní. Es va donar així una oportunitat a tots de governar en un tripartit conjunt PSC, Junts i ERC amb comuns a l'oposició. Aquells que creguin que això no és possible, han de ser els mateixos que es van sorprendre de tenir com a alcalde el socialista Jaume Collboni i malgrat la sorpresa de propis i estranys, és el membre del PSC qui va recuperar per al seu partit l'Ajuntament de Barcelona. I tot sobre la taula és possible, no descartin res.

D'aquesta manera li donarien una carpetada definitiva entre tots tres a l'etapa Colau i els comuns al consistori barceloní. Aquest seria un preu que hauria de pagar Colau per aterrar en un Ministeri a Madrid al costat del nucli fort, que l'acompanya des de la PAH. I la pregunta clau és ¿sacrificarà Colau a tot el seu partit a Barcelona per un lloc de Ministra a Madrid? El sacrifici a més seria familiar atès que tota la família Colau-Alemany, diuen que ja amb les maletes fetes, s'assentaria al Madrid d'Isabel Díaz Ayuso. ¿És possible que Colau abraci Madrid deixant enrere la seva Barcelona estimada?

Molts no tenen cap dubte que ho farà, perquè poc se'l veu assistir a les comissions que li corresponen i ha mantingut durant molts mesos un perfil invisible fins i tot en xarxes socials. Encara que ara se la veu més que mai a tot arreu que es terci i més alegre que mai. Serà que concilia de gust gràcies als 900 euros extra, gratuït total, que percep des del seu lloc de líder d'aquesta oposició tranquil·la?

Però aquí Podem té alguna cosa a dir si SUMAR i PSOE els deixen sense Ministeri perquè molt d'afecte no els tenen la família Colau-Alemany entre els Iglesias-Montero. Cosa que ve des de la presència de tots a la PAH, on només se suportaven, com han fet durant l'idil·li polític que han mantingut totes aquestes legislatures i on Podem va cedir tota la seva força humana i electoral als comuns a terra catalana per frenar la seva ambició estatal mentre ICV pagava la festa a tots a base d'endeutar-se elecció després d'elecció o això diuen, propis, estranys i sospitosament sense voler-ho sembla que és el Tribunal de Comptes . En un per a tu Catalunya i per a mi l?assalt al cel a Madrid. Un cop conclòs l'assalt als cels dels Esglésies-Monter en sonor patacada sembla haver arribat el moment dels Colau-Alemany amb tot el que això comporta.

Gràcies a aquest acord tàcit Colau ha estat dues vegades alcaldessa, ha col·locat els seus al Parlament escombrant tot vestigi podemita i ha tingut dos Ministres en un govern on Pablo Iglesias va arribar a ser Vicepresident i Irene Montero Ministra d'Igualtat. Un acord beneficiós llavors i trencat completament ara amb Yolanda Díaz com a protagonista estel·lar que ha traït com Iglesias va fer amb els seus a dretà i sinistre. Díaz s'ha tret de sobre i sense miraments la tutela del seu benefactor el mateix Pablo Iglesias incapaç d'encaixar la jugareta i que afecta directament la seva economia familiar, en negatiu. I per als que els preocupa, el seu casalot de Galapagar no perilla perquè la guardiola de tots aquests anys els recolza sobradament.

PODEM NO ES RESIGNA A QUE IRENE MONTERO NO REPETEIXI COM A MINISTRA I POT TRENCAR EN BANDES ELS SOMNIS D'ADA COLAU

En paraules recents d' Ione Belarra encara que "el PSOE és un partit que està acostumat a governar en solitari, a fer i desfer al seu gust. No es pot demanar a la resta d'actors polítics que renunciïn al seu programa, a les seves idees ja que les portin a la taula de negociació.El PSOE ha de permetre que tothom faci les seves propostes per les vies democràtiques, ja estarem fent un pas endavant que al PSOE en aquesta legislatura li ha costat molt”. És a dir si ara a SUMAR li han entrat les presses de llançar bombes sonda sobre les persones favorites a ocupar càrrecs ministerials, per a Podem ha arribat el moment de les propostes i és aquí on el nom de Colau pot anar apareixent i desapareixent constantment pel cúmul d'interessos entre tots els que s'han d'asseure a la taula de negociació amb el PSOE per configurar el segon govern de coalició de la nostra història recent. Jessica Albiach , la persona de confiança de Pablo Iglesias a Catalunya, mentrestant, mantindrà un perfil invisible per tornar a caure dret de nou passi el que passi al seu voltant.

LES CAUSES JUDICIALS OBERTES A COLAU I EL SEU EQUIP SERAN JUTJADES PEL TRIBUNAL SUPREM

La possibilitat que Colau sigui Ministra ha generat tota mena de reaccions socials, la majoria negatives, perquè són molts els que són conscients de les conseqüències que la seva gestió al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona segueixen patint molts.

A més, contra Colau es mantenen actualment obertes diverses causes judicials per assumptes com la construcció de les superilles o la decisió de trencar les relacions entre Barcelona i Tel Aviv .

Si la manté a les travesses per a Ministra canviaria el seu aforament polític i haurien de ser les instàncies judicials superiors les que la jutgessin impedint a les instàncies inferiors continuar amb les seves investigacions actuals i futures. Perquè un aforat és aquell que té el dret de ser jutjat per un tribunal diferent del de la resta de ciutadans si se li imputa per un delicte, gràcies al càrrec públic o professió. D'aquesta manera, els membres d'un Govern de l'Estat són jutjats pel Tribunal Suprem i la protecció s'estén a la vida privada. Una protecció de què gaudiria Colau una vegada investida Ministra.

SUMAR PASSA EL GENOLL A TOTES LES ROSELLES DE L'ESQUERRA

Teoria de les Roselles per la qual si una rosella sobresurt de la resta és segada

Mentre a Sumar, que s'ha constituït políticament amb tanta rapidesa, ara li toca l'encaix de la resta de subpartits que el conformen. És el moment on seran tallades totes roselles -gent que busqui protagonisme- i que sobresurtin de la veu oficial del ramat.

Per això a MÁS MADRID, alumnes rellevants als secrets del poder, se surten fora de focus mediàtic, i intentin passar el més desapercebuts possibles. Cal recordar que molts són supervivents nats de les guerres a cara de gos a Podem i han après aquesta dura lliçó. Ells amb aconseguir entrar al nou govern són els triomfadors de la coalició davant d'un Podem, en regressió i panxa enlaire, gens disposat a desaperèixer del panorama polític on són traïts amb llum i taquigrafs.

Sumar aspira a tenir una estructura de partit i la idea dels de Díaz s'assembla, a priori, a un paraigua que aixoplugui en el seu si diferents formacions polítiques i espais de participació de la ciutadania, una gran casa comuna de l'autoanomenat "progressisme" en tots els seus àmbits que els engoleix. Tot i això, els diferents partits polítics que formen part d'aquesta aliança ja han pres posicions, i algunes xoquen de ple amb aquest objectiu de dissolució imposada.

Esquerra Unida comparteix la necessitat de transcendir l'aliança electoral i ha enunciat, com a proposta, que en el futur prengui la forma de federació de partits dotada d'òrgans de deliberació i decisió que permetin una convivència estable dels diferents actors.

I és que de supervivents va el joc polític a l'esquerra a l'esquerra del PSOE actual i Garzón va sobreviure a la desfeta d'IU el 2015 quan va aconseguir dos escons en acceptar confluir amb Podem en un Unides Podemos que es va segellar amb el famós “pacte de els botellins” quan Iglesias encara feia assemblees i vivia a Vallecas.

IU va quedar reduït des del 'pacte dels botellins' a unes sigles però Garzón va ser hàbil llavors a assegurar-se un lloc prominent en aquesta entesa, fins al punt d'arribar a ser ministre mentre alguns sectors en deien “traïdor”. Però al final el traïdor ha sabut mantenir IU a la superfície i com l'escorpí que va aconseguir creuar un riu pujat a lloms d'una granota incauta, ell ha salvat els seus mobles i ha ajudat tot el que ha pogut a enterrar el nom d'Irene Montero a el nou executiu de Sánchez, apartant-se en el moment oportú de la primera línia.

Per part seva els d' Ione Belarra diuen que no comparteixen la idea d'IU sobre la federació de partits perquè consideren que, ateses les relacions actuals a l'esquerra, no hi ha vímets per avançar en una aliança estable que transcendeixi la coalició electoral. Atès que el que fan a Sumar és menystenir i arraconar els de Podem en totes les possibilitats que s'hi tercen. Tot i que els 5 diputats de Podem són tan vitals com els de Junts o ERC a l'hora d'investir novament Pedro Sánchez com a president de nou. I això preocupa una mica al PSOE, però poc.

I mentre uns decreixen i fan EROs a les seves estructures de partit, com Podem, per a una altra formació ha arribat el moment de la seva expansió, com és el cas de Más Madrid que ha obert un procés per renovar els seus lideratges i els seus objectius per tal de afrontar el proper cicle polític i créixer a la Comunitat de Madrid, on semblen ser l?única alternativa al PP d?Ayuso. Més Madrid se sent còmoda a la coalició electoral de Sumar i tenen els de Yolanda Díaz com el seu espai de referència a nivell estatal perquè ells són una força regional. En una classe magistral on el fill, Iñigo Errejón es va menjar al pare polític, Pablo Iglesias amb operació Pastor pel mig.



A més de partits estatals o regionals, també estan a la coalició partits nacionalistes com Compromís. Si escau, deixen clar que la seva intenció dista molt de participar en federacions o espais que transcendeixin a la coalició electoral i que el seu projecte és exclusivament valencià. A més, recorden que la seva principal referència a nivell estatal i d'aliances amb altres actors fora del País Valencià és l'anomenat Acord del Túria, on comparteixen espai amb partits com Més País, CHA o Més per Mallorca , amb els quals tenen una total sintonia perquè tots són territorials i no tenen la vocació de desplegar la seva acció política a tot l'Estat.

EL PSC LLIURE DE COLAU

Un dels guanyadors de tot aquest encaix de peces seria el PSC de Barcelona que ha patit com ningú a Ada Colau i vol regalar - la amb tots els llaços possibles al PSOE . El PSC amb els comuns han menjat durant dues legislatures molts gripaus diaris, i sobretot, l?actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni , que gaudeix com ningú ara d?aquest temps lliure. On el seu divorci polític dels comuns públic l'està asseient com un nen amb sabates noves. La seva cara a les fotos ho diu tot a tots, ell ha aconseguit ser el que anhelava, alcalde de Barcelona i porta el càrrec amb la major il·lusió i ganes a tots els racons de la ciutat comtal, encara que hagi de fer petites concessions dineràries a la enregistra d'associacions que són la gran "menjadora" dels comuns a la ciutat. És un preu petit comparat a haver de menjar Colau cada dia amb les ocurrències dels comuns a salt de mata.

Mentre a dia d'avui segueixen sense conèixer-se on van les donacions dels comuns aturades des del 2021. Els projectes dels comuns es resumeixen en projectes duts a terme segons la seva pròpia web el 2017, 2018 i 2021 perquè no hi ha cap rastre que s'hagin executat projectes ni el 2015, 2016, 2019, 2020, 2022 ni aquest 2023 .

Filadora

I així és com els comuns gaudeixen de la "dolce vita" a l'oposició: Colau cobrant el seu complement de 900 euros de conciliació familiar com a líder de l'oposició a l'Ajuntament de Barcelona, ningú preocupant-se per impulsar projectes socials finançats amb els sobrants de sous i acudint a les comissions segons el seu lliure albir, mentre es desfulla la margarida del futur de tots a les taules de negociació de la investidura de Pedro Sánchez.

Tot i que molts es pregunten què passarà amb tota aquesta infraestructura dels comuns muntada al voltant de l'Ajuntament de Barcelona si Colau cau a la plaça barcelonina per abraçar un lloc en un Ministeri? Hi haurà plat de llenties per a tots?

ENCREUAMENT D'AMENACES ENTRE PARTITS I ELS CATALANS DE "PAGANINIS"

Tots els actors de l'esquerra i la dreta independentista catalana i basca saben què es juguen i tenen l'obligació de defensar els seus interessos, i vetllar per fer-los compatibles amb els de la resta, perquè l'encaix de boixets no sigui una bomba amb detonació programada que els exploti enmig de totes les rondes de negociacions que es duen a terme alhora ia nivells molt diferents. Aquí les amenaces creuades ja planegen en totes les direccions i SUMAR ara diu que els seus vots encara no els té assegurats el PSOE per investir Pedro Sánchez. En un acte que produeix somriures agafats però que de acudit i gràcia no té res de res. I Podem amenaça d'abstenir-se. Junts a decidir a l'últim moment i ERC reclama un referèndum.

Ara bé Colau és “una patata calenta” a totes les mans entre les quals es troba i tots hauran de valorar quan els explorarà i sobre qui dipositaran la responsabilitat ulterior. Perquè el cost polític està assegurat. Una decisió gens senzilla tenint en compte els resultats de la seva gestió política de la ciutat de Barcelona, on va aconseguir posar d'acord tota la societat barcelonina en un “Colau, no gràcies”. Voldrà Pedro Sánchez un cavall de troia al seu govern? Diuen que Soros té la resposta a aquesta pregunta perquè juga amb els fils de la majoria dels protagonistes. Serà cert?

En la meva humil opinió si com sempre perden els de sempre, "els paganinis" ciutadans, han de ser les urnes els qui col·loquin tothom al seu lloc. Sobretot perquè la decisió sobre l'amnistia a Catalunya recaigui en el "poble dels vells" que han comès tots els errors possibles i n'han après per prendre les seves pròpies decisions amb total solvència, i també la decisió depengui del "país de els joves" que tenen el dret d'equivocar-se per aprendre dels seus errors prenent, també les seves pròpies decisions. La "dolce vita" de Colau s'ha de decidir a les sàvies urnes.

Votem?