Es pot emular Sherlock Holmes?

El contacte freqüent i intens amb persones amables, assenyades i raonables eleva la nostra qualitat d'atenció i raciocini. Passa el mateix amb la lectura dels grans llibres. Quevedo va arribar a dir que gràcies a aquesta companyia vivia en conversa amb els difunts i que amb els ulls escoltava els morts. L'assumpte és instal·lar-se en la realitat com un ésser adult amb sentit crític i anar més enllà de la puerilitat.

Jo recomano als meus estudiants que llegeixin en anglès l'obra completa de Sherlock Holmes, el cèlebre detectiu a què Arthur Conan Doyle va donar vida. Tenen l'oportunitat d'aprendre no només anglès sinó d'ensinistrar-se a l'art de desfer-se de prejudicis i seguir amb docilitat el camí que assenyalin els fets. Hi ha detalls que semblen insignificants, però, per no enganyar-se, no caldria considerar-los com a tals. Cal combatre la nostra poca traça i el nostre estat de confusió, i no deformar els fets per encaixar-los en les nostres impressions precipitades.

He llegit amb gust la novel·la recent d'Arturo Pérez-Reverte: El problema final (Alfaguara), on l'acadèmic i antic reporter de guerra ha pres com a model del seu protagonista l'actor Basíl Rathbone, que va interpretar el paper del mític Sherlock Holmes en quinze pel·lícules. El situa cap al 1960. En un hotel de l'illa grega de Corfú es desenvolupa una trama policíaca que es presta a ser llegida més d'una vegada. L'actor que durant quinze anys va conviure amb el detectiu en encarnar-lo per a la ficció cinematogràfica, va llegir cadascuna de les seves novel·les i relats desenes de vegades, per impregnar-se així del caràcter del personatge de Baker Street. Fins a quin punt va arribar a absorbir les impecables destreses del detectiu?

Les circumstàncies van obligar-lo a fer de la necessitat virtut, omplir el buit d'un investigador imaginatiu i rigorós: “vostè va ser Sherlock Holmes”, símbol i referència d'una autoritat de mètode i coherència, sap que es veu el fet i no la seva explicació. L'acompanya en el paper del Doctor Watson, Paco Foxá, un salat escriptor d'històries barates, policíaques i de l'Oest que hi ha de vacances.

Pérez-Reverte desplega atractius coneixements d'actors, actrius i pel·lícules. Sabent que el gènere policíac ha d'estimular la intel·ligència i l'emoció del lector, no es pot entretenir en allò que anomena profunditats psicològiques. Reivindica, però, la investigació criminal intel·ligent que juga amb la capacitat d'error i d'oblit, que treu el cap per la frontera entre allò real i allò irreal; quina empremta deixa en un actor els papers que llargament ha representat. Una manera de pensar amb aplom i de narrar una història de manera que “el lector, equivocat o no, se la expliqui a si mateix”. En general, continua Arturo Pérez-Reverte, “la gent no respon al que se li diu, sinó al que creu que estàs pensant quan li ho dius”.

Reflexionar sobre aquestes idees il·lumina la nostra realitat, ens orienta a superar el desconcert inevitable ia ser conscients del soroll que ens envolta. L'escriptor cartagener explica la tècnica d'“ensordir al lector quan se li mostra alguna cosa i encegar-ho quan escolta”. Aquesta exposició ens permet identificar l'estratègia que els polítics amb poder i els seus mitjans afins segueixen de forma automàtica amb nosaltres els ciutadans?

Les novel·les i relats de Sherlock Holmes van ser publicats a revistes durant quaranta anys, entre 1887 i 1927. En aquest escrit de Pérez-Reverte es detalla que en tots ells hi va haver vint-i-set problemes d'empremtes i que en diverses ocasions el detectiu va refusar lliurar a un delinqüent : “una o dues vegades al llarg de la meva carrera vaig tenir la impressió que faria jo més mal descobrint el criminal que aquest en cometre el seu crim”. No em paga la policia, dirà per part seva l'actor reciclat d'urgència en investigador, perquè els faci la feina. I afegirà que mai no va tenir interès a restablir l'ordre social: “No, per descomptat, al món en què vivim”.