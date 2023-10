Rodin: natura, matemàtiques, gust

Monument to Balzac

A partir d'un viatge que va fer per Espanya, el crític d'art i novel·lista Julius Meier-Graefe (1867-1935) va enfocar la figura d'El Greco com a precursor del moviment avantguardista de l'expressionisme. L'editorial Elba ha recollit en un llibret dos textos seus, publicats originalment el 1904, amb el títol Auguste Rodin i Medardo Rosso .

Crec interessant aprofitar qualsevol oportunitat d'aproximar-se a diferents maneres de relació entre la consciència i la forma artística, així passa quan es llegeixen llibres on es parla d'art. Val a dir que l'escultor i pintor torinès Medardo Rosso (1858-1929), cera i guix, és objecte aquests dies d'una exposició a la Fundació Mapfre del passeig madrileny de Recoletos. Rosso es va relacionar a París amb Modigliani (1884-1920) i amb Rodin (1840-1917), tots artistes referents de poderoses vocacions.

Meier-Graefe veia Rosso com el Mefistòfels de l'escultura i conjecturava que havia animat Rodin (gairebé vint anys més gran que l'italià) en la seva última fase de color i de llum. En opinió de Judith Cladel, biògrafa de Rodin, que es cregui més important que la Natura i pensi que pot embellir-la només farà malabarismes. I sentenciava així mateix que “no és la Natura la que és imperfecta, sinó la ment que el concep així”.

Per a Julius Meier-Graefe, els escultors estaven en deute amb els pintors al camí de l'impressionisme. Després de relacionar el misteriós destí artístic que relaciona grans figures de l'art, plantejava la divisió de masses, oculta sota les formes, i el vestigi de pensament matemàtic que contenien.

Bellesa lineal i joc encantador. Hi ha d'haver lleis absolutes en l'art, escrivia el crític alemany, perquè a la Natura n'hi ha. En el cas de Rodin, destacava tres etapes d'inspiració: La Porte de l'Enfer (l'audàcia de la joventut, sempre a la vora de l'impossible i unida a una energia prodigiosa) , Victor Hugo (un cub irregular, amb angles obtusos i aguts disposats diagonalment a l'espai) i Balzac (obra de la qual deia que pertany a 'la nostra' època com gairebé cap altra. “L'obra d'un home honest, benèfica com totes les obres transcendentals. Les matemàtiques i el gust es van retirar discretament ”).

D'aquesta última escultura es fixava en cada arruga de la seva cara cenyida que “va òbviament encaminada a la representació de la vida, i no només forma part de l'escultura, sinó de l'essència de l'ésser representat, cosa que aconsegueix portar el tros de carn viva davant de la ment amb la suggestió perfectament fisiològica d'un cos”.

Observava Meier-Graefe que hi ha esbossos de l'escultor francès on elimina absolutament la llum i l'ombra; i afegia que és a la manera dels japonesos. En qualsevol cas, “tot allò no essencial està en silenci”. És possible que un home pugui menysprear tots els honors que se li puguin brindar i que en tingui prou saber-se artista i autèntic?

L'obra artística analitzada com a resultat de la visió de la natura, de la familiaritat amb les matemàtiques i de la possessió del gust, contemplat aquest com a brúixola de l'univers.

Del gust, va dir Rodin que ho és tot : “Qui posseeix coneixements d'escultura o de pintura sense tenir gust mai no arribarà a ser escultor o pintor”.