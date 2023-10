La llar comença per un mateix

Llegeixo amb interès dos llibres recents de l'editorial Kairós: Lideratge emocional i Tu ets la felicitat que busques. Al primer, els seus autors, els psicòlegs Cary Cherniss i Cornelia Roche, exposen estratègies per liderar amb intel·ligència. Personalment, a mi no m'interessa exercir el lideratge –en determinats àmbits em resulta impossible-, sinó fer tan bé com pugui, amb encert, passió i determinació. Per això cal no només una voluntat d'influir, sinó atendre les emocions (pròpies i alienes) que es despleguen o es bloquegen i unir-les a raonaments ben travats. Tot això permet afrontar cada situació de la forma més serena i eficaç.

Jo resumiria la manera més profitosa d'estar en un grup a concentrar-se per sentir i ser conscient del que passa ; captar les diferents perspectives dels qui ens envolten i desxifrar la dinàmica d'emocions subjacents en cada situació . Quan es pugui, construir enllaços de confiança i estima. Saber demanar i brindar ajuda concreta amb desinterès i generositat.

Arribat el cas, aquest plantejament ens permet desfogar-nos de forma controlada i no sentir una culpa inapropiada per no poder canviar les coses: superar la decepció consegüent sense incórrer en la tendència a sermonejar o donar lliçons, cosa que produeix avorriment quan no irritació. Però compromesos, però, en la voluntat d'aprendre què fer i què no fer; sense necessitat d'enquistar-se en les situacions etiquetades com a 'problemàtiques'. El camí més idoni a seguir suposa descarregar-se d'aversions i gustos previs, per concentrar-se tan bé com sigui possible segons marquin les circumstàncies.

Des d´una perspectiva no dual, Rupert Spira, ceramista i escriptor, enfoca tres nivells d´atenció: cap al món extern o exterior; cap al meu interior, la meva ment i el meu cos; cap al rerefons del propi fet de ser conscient i del sentiment de carència o insatisfacció. "El somni profund -diu aquest divulgador de la no dualitat (matèria i esperit interactuant)- no és l'absència de consciència, sinó la consciència de l'absència".

“T'estimo, però la meva felicitat no depèn de tu”, afirma Spira al seu llibre Tu ets la felicitat que busques, de manera que “la felicitat que som es converteix en la felicitat que busquem ”. Atès que la malaltia és per al cos un estat de desequilibri, un senyal que alguna cosa va malament, sentim que la salut és l'estat natural del cos. De la mateixa manera, Spira enfoca la felicitat com a estat natural de la ment i com el sabor de la consciència. I apel·la a la tradició cristiana que declara (llegiu l'Evangeli de sant Lluc) que el regne de Déu és dins nostre: “Quina altra cosa pot ser el regne del cel més que un lloc de felicitat eterna?”.

Veure la pau com a felicitat en repòs i la felicitat com a pau en moviment obliga a reflexió. En qualsevol cas, importa amb qui es parla i amb qui no, però sempre a la recerca de paraules veritables . I això és decisiu no només per a cadascun de nosaltres, sinó per a tota la societat, perquè no s'extraviï.

Veig fonamental poder ser a casa , una llar integradora, una llar on hi ha relació cordial i s'absorbeixen diferents perspectives enfocades amb naturalitat i respecte, amb amabilitat i consideració. Es comença sempre per un mateix. A El caminante , Hermann Hesse escriu “La teva llar no és ni aquí ni allà. O és dins teu o no és enlloc”.