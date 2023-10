Els socialistes aplaudeixen els acords del cap Pedro Sánchez

El secretari general del PSOE i president del Govern en funcions, Pedro Sánchez (c), presideix la reunió del Comitè Federal, a la seu del PSOE, el 28 d'octubre del 2023, a Madrid (Espanya).

Tot arriba i tot passa, així ha passat amb el Comitè Federal que aquest dissabte van celebrar els socialistes per donar suport als pactes de Pedro Sánchez amb els partits independentistes que possiblement li donaran els seus vots per reeditar el govern amb el partit de Yolanda Díaz . El conclave va transcórrer com estava previst: aprovació dels assistents als acords aconseguits pel cap Sánchez, que va justificar el canvi d'opinió en la cessió als independentistes amb l'amnistia i el que calgui. Això sí, no va entrar en detalls del que s'estava negociant, no calia, els companys del Comitè estaven lliurats a la causa. I en acabar el discurs justificatiu del líder socialista, era aplaudit amb fervor per tothom a excepció de la delegació de Castella-la Manxa.



Només es van produir dues intervencions discordants en l'escenificació de la conjura: el president de la comunitat de Castella-la Manxa, Emiliano Garcia Page que ha continuat sent coherent en el seu posicionament. Fora i dins, mostrava el rebuig a l'amnistia. El dirigent socialista va defensar amb contundència i respecte les raons polítiques que el porten a oposar-se a aquesta polèmica amnistia. Al seu parer, el debat ja no només se centra que aquesta mesura càpiga o no a la Constitució, sinó en el xoc que provoca amb el projecte polític del PSOE: "No hi ha garanties que l'independentisme renunciï a tornar al punt de partida ", va dir. Tot i les seves discrepàncies, va afirmar que acataria la decisió de la majoria. Per la seva banda, Odón Elorza tampoc està d'acord amb l'aplicació de l'amnistia. Dues veus entre centenars. Hi ha una frase que va dir García-Page molt significativa “acatar si, combregar no”.



Després del consentiment dels 300 càrrecs del PSOE a Pedro Sánchez, aquest ja té el suport que esperava. Però molts es preguntaran qui són aquests 300 socialistes militants de base? No, els que tenen càrrecs: diputats, alcalde, regidors, com diria un amic, són els que tenen el poder ia més ho exerceixen. Com li diran que no al cap?



El secretari general del PSOE va anunciar, com tothom intuïa, la celebració de la consulta als limitants de forma telemàtica durant aquesta setmana i presencialment dissabte que ve. És la manera de dir que compta amb el suport de la militància, que sortirà també per una majoria aclaparadora. La votació telemàtica no és gaire democràtica perquè les executives locals coneixeran el nom i el vot dels qui els emetin, i ja se sap que la gent no vol que els assenyalin, i saben per què.



Tot sembla indicar que Sánchez serà investit- encara hi ha dubtes- però una cosa queda clara, la situació a què porta el seu partit és la més greu de les vivendes en el socialisme espanyol, que li pot costar molt car en un futur proper. Els votants socialistes se senten enganyats, estafats després del canvi d'opinió de Pedro Sánchez i com ho justifica. No es pot passar de dir reiteradament ni amnistia ni referèndum a defensar que l'amnistia té cabuda a la Constitució i que es fa per la concòrdia per Espanya, quan la realitat és tan senzilla com una transició d'interessos per continuar governant, sense importar-ne el cost tan alt que això tindrà per al país i per al seu propi partit.



El líder del PSC, Salvador Illa , que un dia després de les eleccions en què el seu partit era el més votat a Catalunya, eufòric ell va afirmar que "ni Catalunya serà independent, ni hi haurà amnistia ni referèndum d'autodeterminació", aquest diumenge, a el Consell Nacional extraordinari afirmava que "Espanya no pot tenir una mostra d'afecte més gran a Catalunya i als catalans que fer aquesta aposta per reconstruir la convivència a través de l'amnistia”. Se li haurà anat una mica el seny en afirmar una ximpleria com aquesta? Qui ha consultat els espanyols, per a aquesta afirmació?Per si no n'hi hagués prou, i amb aquest to de pulpit, va continuar adoctrinant amb, l'amnistia “és un sí a la convivència; un sí al retrobament; un sí a la generositat sense la ingenuïtat; un sí a la constitució espanyola, que en el seu preàmbul fixa com a bé suprem la convivència entre espanyols i entre els pobles d'Espanya". Ho va dir tan panxo, com el que no vol la cosa, els assistents ho van aplaudir, ningú no li va portar la contrària i va quedar clar que la democràcia interna als partits és només un desig, la realitat és una altra. És clar que això passa perquè els militants els permeten.

Sòfocles deia que “val més fracassar honradament que triomfar a causa d'un frau”.