Pedro Sánchez serà investit, la llei d'amnistia és al Congrés i tots contents

En aquesta llarga història de la investidura del president del Govern després de les eleccions del 23J sembla que arriba a un altre capítol, el penúltim, després de la signatura dels acords del PSOE amb tots els partits que donen suport al candidat socialista. Les darreres formacions han estat ERC i Junts , que ha generat un gran malestar per les concessions que ha hagut de fer. Tots els vots han estat àmpliament recompensats, alguns excessivament.

Arxiu - El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, en un peno del Congrés



L'entrada al Congrés de la proposició de Llei d'Amnistia s'ha realitzat aquest dilluns a la tarda, després de saber que tindrà el suport de tots els partits a excepció del PP, Vox, UPN i Coalició Canària. Era la petició explícita que demanaven els dos partits independentistes per recolzar la investidura. Un cop complert el requisit, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, anunciava que la sessió d'investidura tindrà lloc dimecres i dijous que ve. Dimecres Pedro Sánchez presentarà el seu programa de Govern. Després de l'exposició arribarà el torn dels grups polítics, dijous se seguirà amb les intervencions i es procedirà a la votació, que al principi està garantida la majoria absoluta per al candidat. No seran unes sessions fàcils.



Tot aquest tràmit transcorre un dia després de les manifestacions convocades pel PP s'han celebrat a 52 ciutats , amb una bona participació, especialment a Madrid. Les mateixes han transcorregut amb civisme. Un cop finalitzada la manifestació de la Porta del Sol, uns 1.500 se'n van anar al Carrer Ferraz per continuar protestant, no tan pacíficament, contra Sánchez, i fins i tot van arribar a cantar el Cara al Sol, rememorant temps que ja es creien superats.



Si la manifestació de Madrid va ser la més nombrosa, la intervenció de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , com és habitual en ella, marcava terreny propi - fins al del seu cap Feijóo-, elevava més si és possible el to i emfatitzava: "Obliden que aquí també hi ha el PP, nosaltres ens encarregarem de tornar cop per cop". Una frase que ha deixat descol·locat més d'un, per la gravetat d'aquesta afirmació. Ayuso vol ser la nova heroïna espanyola, El seu objectiu és passar a la història com la que ha defensat la unitat d'Espanya, seria la Isabel la Catòlica del segle XXI. Només li faltaria el consort. Díaz Ayuso no és precisament una persona diplomàtica, més aviat al contrari, el seu objectiu és incendiar les masses sense importar-ne les conseqüències. Tampoc es reprimeix a l'hora de tapar constantment el líder del seu partit, com va fer al seu dia amb Pablo Casado . És una mestra en aquestes arts.



La setmana seguirà sent moguda, és més, convulsa gosaria dir, després de conèixer el text de la llei d'Amnistia que serà aprovada per la via d'urgència després de la investidura i que suposa anular la responsabilitat penal, administrativa i comptable de totes les persones que van cometre delicte relacionats amb el procés . Vaja, que no van fer res, i que per tant no tindran antecedents. Els polítics condemnats i els que van fugir també seran amnistiats. En total seran més de 400 persones que es beneficiaran de la “beneïda amnistia”. També entren en “beneïda” del procés 73 policies implicats per la seva “repressió violenta a la consulta que va ser declarada il·legal per la justícia”. Als policies els fiquen al mateix sac, quan ells van complir les ordres dels seus superiors.



La repulsa d'amplis sectors de la societat com jutges, fiscals, advocats, empresaris i ciutadans, no està afectant la decisió dels socialistes, encara que n'hi hagi molts que hi estan en contra. El que sí que és clar és que la legislatura per al nou govern serà de tot menys tranquil·la: d'una banda, els partits que li donaran suport estaran atents que es compleixi el que s'ha pactat. Serà un continu “què hi ha del meu”. D'altra banda, el PP i bona part de la societat no deixaran de seguir posant-li traves i sortint als carrers per protestar. La ultradreta, els més radicals i els que enyoren el cara el Sol ja han trobat l'excusa per intentar apoderar-se dels carrers, han despertat de la llarga letargia.