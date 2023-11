Els polítics quan volen poden: ¿Ha tornat la responsabilitat?

Tothom recorda el comiat dels seus càrrecs de les dues ministres de Podem. Ione Belarra i Irene Montero . Un comiat d'acord amb la seva manera d'actuar: tot allò que toquen és seu, com els dictadors. Els va faltar sentit comú, saber ser-hi, i el deure de tenir el mateix comportament quan entren que quan surten dels seus càrrecs. Són dues persones que es dediquen a la política sense tenir-ne ni idea. Elles i uns quants més de l'anomenada classe política pensen que els càrrecs són vitalicis, propietat d'ells, no pas del partit que els han nomenat. El filòsof Plaute deia que “el que no pensa en els seus deures sinó quan se'ls recorden, no és digne d'estimació”.

En l'actualitat, l'entesa entre les dues grans formacions polítiques deixa molt a desitjar , prevalen els interessos de partit per sobre dels interessos del país. Així ho sent la ciutadania i les mostres diàriament que donen ells així ho corroboren. Tot i això, aquest cap de setmana han succeït tres esdeveniments que poden significar que l'ètica i la responsabilitat han tornat a la política.

El PNB anunciava que el fins ara lehendakari Íñigo Urkullu no serà candidat a les properes eleccions que se celebraran el proper any. Urkullu, amb l'elegància que sempre l'ha caracteritzat, ha encaixat la notícia amb una exemplaritat i un sentit de partit que molts haurien d'aprendre i sobretot practicar. Aquesta decisió suposa una revolució dins del partit nacionalista basc. La situació electoral que viu Euskadi ha estat el motiu que ha portat el president del PNB , Andoni Ortuzar, a prendre la decisió . Una transició de candidats ben estudiada, Urkullu només ha tingut bones paraules per al partit i el substitut.

La segona acció ve també del País Basc, Arnaldo Otegi, anunciava que no serà el candidat de Bildu a les eleccions basques. Renuncia a encapçalar la llista perquè anteposa els interessos de la nació basca als seus. Continuarà liderant el partit. Encara que no estic d'acord i disto molt de les idees i el comportament d'Otegi, la veritat és que la seva actitud l'honora.

Euskadi tindrà a les properes eleccions renovacions de tots els aspirants a presidents; PNB, EH Bildu, PSE, PP, renoven llistes per donar-li un aire de renovació a les seves aspiracions. El que es juguen en aquests comicis és molt.

Juanma Moreno amb Teresa Ribera @ep

Aquest dilluns s'ha demostrat que quan els polítics ho volen es pot. El Govern espanyol i la Junta d'Andalusia han signat un acord que permetrà reduir la pressió sobre els aqüífers. Juanma Moreno , president de la Junta d'Andalusia i la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera , després de dos anys de negociació, per fi van posar la seva firma als papers que certifiquen el que s'ha acordat. Ho han fet amb el consentiment de totes les parts: regants, ajuntaments i pagesos. Per dur a terme les mesures necessàries es compta amb 1.400 milions, finançats al cinquanta per cent per cada administració.

Totes les parts implicades han estat conformes amb l'acord que en principi beneficia tothom. Ja se sap que als acords tots han de guanyar alguna cosa, sinó és així, les coses no solen funcionar.

Aquests tres esdeveniments que han estat notícia fan pensar que la política pot recuperar l'ètica, el sentit de responsabilitat, la tolerància, el diàleg, els pactes i, en definitiva, la regeneració de la política, el consens que tant cal i que tampoc s'ha practicat en els darrers temps.

La regeneració de la política és més urgent que mai atès el caire que alguns esdeveniments estan prenent No es pot esperar. Deia la gran la polifacètica i gran dona, Concepción Arenal, que “no és tan culpable el que desconeix un deure com el que ho accepta i ho trepitja”.