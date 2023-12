L'horror que altres pateixen

26 de novembre de 2023, Territoris Palestins, Gaza: Un nen palestí sosté un bidó mentre condueix la bicicleta al voltant d'edificis destruïts a la ciutat d'Al-Zahra @ep

M'importa conèixer per què es produeix l'horror de la guerra; però el que m'importa més és esbrinar per què es produeix; perquè darrere d'aquest per què estarà aquell que se'n beneficia; és a dir, trobarem el causant de l'horror, el culpable, el criminal; a qui s'ha de combatre veritablement.

S'esgrimeixen moltes teories i molts per què, es diuen tantes coses, que encara que es tracti de buscar la veritat de la forma més imparcial possible, és difícil trobar-la; perquè a les guerres cadascú escull un bàndol, cadascú creu posseir la veritat absoluta, cadascú tracta de portar “la flama a la seva sardina” i el pitjor de tot és que l'horror en aquestes circumstàncies no s'atura; tot al contrari, segueix amb més virulència…

Tota guerra és el producte de moltes coses, però genèricament i entre les principals destaquen les següents:

La consecució d'interessos materials i no materials, particulars i col·lectius.

La defensa dels interessos geoestratègics nacionals i supranacionals.

El domini mitjançant el terror d'uns quants sobre molts d'altres.

L'obscurantisme i el fanatisme.

La resposta a una acció intolerable.



Després d'haver indagat molt (fins al mal de cap), dono poques coses per versemblants, tret de les cinc més amunt assenyalades, en relació amb per què s'ha produït l'actual conflicte palestí/israelià.



Cada vegada que veig un ésser humà innocent patint calamitat , sigui qui sigui i de la nacionalitat que sigui o ja sigui un apàtrida, com a qualsevol altra persona se'm parteix l'ànima, per això necessito respostes.

No entraré en aquest article a dirimir si cal reconèixer o no Palestina com a Estat independent; entre altres coses, perquè no entenc de dret internacional i no conec tots els secrets exhaustivament històrics que avalin una postura a favor o en contra. Sí que diré que sóc de l'opinió, no fundada en dret positiu, sinó fundada en consciència i en dret natural, que tot poble assentat en un territori de forma tradicional i sense que aquest territori sigui d'un altre Estat hauria de tenir el dret a crear a aquest territori un Estat, que fos alhora reconegut per tots els altres Estats .



Però és només la meva opinió, no pas un criteri jurídic, històric, o de consciència col·lectiva.

Ara sí, em posiciono rotundament i dic: advoco per la pau entre els pobles Israelià i Palestí, perquè els pobles són innocents víctimes de totes les guerres, no tenen la culpa de les accions que cometen els seus governants o aquells altres que, sense ser-ho, els enfronten.



S'ha dit fins a la sacietat que NO HI HA CAMINS PER A LA PAU; LA PAU ÉS EL CAMÍ . Doncs això: PROU JA!, no cal manifestar-se a favor o en contra de cap dels dos pobles enfrontats, cal manifestar-se a favor que aquests dos pobles deixin de barallar entre ells i comprenguin d'una vegada per totes que com a pobles no són culpables de res. Cal buscar els veritables culpables als interessats, a qui es beneficiaran de tota aquesta barbàrie i contra aquests cal anar-hi.



És una utopia el que demano, ja ho sé; perquè si alguna cosa he pogut constatar al llarg de la meva vida, és que en aquesta terra els veritables culpables solen quedar indemnes i impunes; però cal canviar de paradigma i no consentir-ho, no pel seu càstig, sinó pel nostre bé, tot i que estic segura que aquest càstig els arribarà, ja que tots estem obligats a veure inexorablement la pel·lícula de les nostres vides ia sentir a cada fotograma tot el mal que hem causat, així com tot el bé.

Aquests fotogrames o visions reviscudes , als quals em refereixo, són les lleis del Karma i el Dharma de l'hinduisme, la Llei del Talió ben entesa i el Judici Final de l'Antic Testament, o el que hem dit a l'egipci Llibre dels Morts i, a un llenguatge més actual: són el reinici del disc dur de la nostra memòria a l'hora de morir .

Hauríem de demanar amb tots els mitjans al nostre abast que la pau tant entre Israel i Palestina com entre Rússia i Ucraïna es donin com més aviat millor pel bé del món, pel bé de l'espècie humana.

La crueltat patida per un NOMÉS NEN d'aquest planeta ja és suficient per a la reivindicació rotunda que se li faci justícia i no es torni a produir una cosa així.

L'HORROR QUE ALTRES PATEIXIN HA DE FER-NOS MAL, PERÒ SOBRE TOT FEM EL POSSIBLE PER EVITAR-HO, DENUNCIANT ALS VERITABLES CULPABLES.