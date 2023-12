Pablo Iglesias es venja de Yolanda Díaz: Podem marxa de Sumar

La secretària general de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, juntament amb la ministra d'Igualtat, Irene Montero durant la Sessió Constitutiva de la XV Legislatura al Congrés, el 17 d'agost del 2023, a Madrid (Espanya).

Hi ha coses que es dedueixen, no pas perquè es tinguin unes habilitats mentals especials, és senzillament perquè la trajectòria dels autors deixa pistes. No cal tenir una bola de vidre per conèixer-lo, ni ser endevina, és una mica més senzill com la lògica dels actes que els delaten.



Un dia abans de la celebració del 45è aniversari de la Constitució espanyola, la secretària general de Podem, Ione Belarra - autoritzada per Pablo Iglesias- anunciava que els seus cinc diputats, entre els quals hi ha ella, abandonaven Sumar i es passaven al Grup Mixt. Segons explicava, “havia estat una decisió difícil però imprescindible per complir amb el mandat de la gent que creu a Podem”. La notícia agafava el partit de Yolanda Díaz de “sorpresa”, segons ells s'havien assabentat de la decisió pels mitjans de comunicació, ningú els ho havia comunicat prèviament, ni ho havien plantejat.



La bona nova havia estat anunciada pel propietari de Podemos Pablo Iglesias als mitjans de comunicació, com no podia ser d'una altra manera. És que el nucli dur del partit ha decidit que com que Irene Montero no és ministra, el país se'n va camí del precipici, que sense ella, ni ell mateix, les coses no funcionen. Els importa tres cogombres el país, el partit i convertir els seus cinc diputats en trànsfugues. Què és això? El qualificatiu que només apliquen als altres. Ells són els elegits per salvar Espanya, el món.



Als cinc diputats l'han elegit perquè anaven dins de la plataforma de Sumar i no tenen cap mandat dels votants que han anat defraudant, els resultats a les anteriors eleccions així ho demostren. Sòfocles deia que “sempre es repeteix la mateixa història: cada individu no pensa més que en si mateix”. Això és més vell que el món. L'actuació de les persones no evoluciona, segueixen els mateixos patrons a qualsevol època. La ruptura de Podem amb Sumar no és un tema ideològic, és un tema de protagonismes i de diners.



La pregunta que no responen les lidereses estades i el terratinent del mas és, com no han estat consultades les bases en una decisió d'aquest calat? Senzillament perquè Iglesias és l'amo i les dones les capatassa que guarden la hisenda i executen les ordres. Tot això dins del feminisme que tant defensen les dirigents d´Unidas Podemos. Un grup tan petit que es pot comptar amb cinc dits i en sobren dos. Són els que manegen Podem i després, per dissimular munten els seus comitès… Deia el còmic nord-americà Fred Allen que "un comitè és un grup de persones sense preparació, nomenades per altres mancades de disposició, per fer alguna cosa sense utilitat".



Què passarà ara? Una cosa molt senzilla, el que volien les implicades i el cap era tenir notorietat, marcar perfil propi , que Pedro Sánchez o el ministre Bolaños els cridin per negociar amb ells els pressupostos i la resta, tenir veu pròpia i les seves al Congrés. Tenir presència als mitjans de comunicació i preparar la candidatura per a les eleccions europees que previsiblement encapçalarà Irene Montero -amb un bon sou- i realitzar la mateixa gestió que va fer al càrrec de ministra. Si arriba a sortir, s'assabentarà Europa sencera del que val Montero.



Però aquesta estratègia no s'hi quedarà. El seu objectiu és carregar-se a Yolanda Díaz , demanar la seva dimissió si volen que tornin a la cleda. Ho aconseguiran? Per intentar-ho no quedarà, Si abans l'espectacle estava servit a la política espanyola, ara serà molt més; des de dins de les institucions en què estan i des de fora amb ell “periodista” que explica mentides des dels seus mitjans de comunicació propis, perquè els que estaven a prop seu, que el van fer pujar, ja s'han cansat de les crítiques que els fa cada cop que pot.



Les diferències ja han començat als territoris, els Comuns de Colau demanen que tornin l'acta de diputats perquè han incomplert l'acord bilateral que van signar amb Sumar en què queda molt clar el funcionament del grup parlamentari, La persona de Podem que ha sortit per Barcelona és Lilith Verstrynge , la desapareguda secretària d'organització que finalment ha aconseguit ser diputada, com al seu dia va ser el pare, però per l'Aliança Popular de Manuel Fraga.