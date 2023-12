El projecte de Putin: més de 8 fills per família per nodrir l'exèrcit

Vladimir Putin / ep

Hi ha situacions que no tenen sentit que succeeixin en ple segle XXI, on se suposa que l'alliberament de la dona és un fet que no té marxa enrere. Això és el que la gent creu. Només als països on les dictadures continuen sent el règim que impera, les coses no succeeixen així, per més que tractin de dissimular-ho. Sinó que ho diguin a les dones de l'Iran, l'Iraq i tots els països on els integristes han fet retrocedir els drets de les dones - també de la resta de la població-, privant-les de tot el que havien aconseguit. És una volta a l'Edat Mitjana. Tot i les prohibicions, no es rendeixen i tot i sabent el cost que tenen les seves protestes, segueixen mantenint-les. No estan disposades a rendir-se a renunciar, encara que els costi la vida.



Aquests dies, el totpoderós president rus i exmembre del KGB, Vladimir Putin, demanava, més ben dit, exigia a les dones del seu país que tinguin 8 o més fills per fer front a la crisi demogràfica que està patint Rússia. Amb això pretén garantir que el país compti amb un exèrcit fort disposat a lluitar, o el que és el mateix, a morir per un malentès patriotisme. Cal recordar que el 30 de setembre d'aquest any el nombre de morts a Ucraïna de l'exèrcit rus era de més de 300.000, i cada dia segueixen morint.



La idea de Putin és que els homes vagin a la guerra i les dones es dediquin als seus “labors”: parir i criar els seus fills que serviran de carn de canó a les guerres que el nou tsar vermell vol dur a terme per reconstruir la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques. L'ambició de reconstruir el gran imperi és el seu anhel més gran, amb un alt preu de vides humanes. Així governen els dictadors. Deia el polític, periodista i filòsof espanyol del segle XIX Juan Vázquez de Mella que “un dictador no és més que un rei sense corona, però que l'està buscant per sostenir-se al tron”.



Però el Tsar Roig - alguns l'anomenen assassí - no està només en aquest futur que té designat per a les dones, molts polítics de primera i segona línia del règim comunista - els aduladors del cap-, s'han pronunciat a favor que les dones russes abandonin els estudis perquè se centrin a la llar. Fins i tot el president de la Duma - parlament rus- declarava que “les nenes necessiten ser preparades per a la vida adulta”, i considera que la seva tasca, és la de cuinar, portar la casa, atendre els seus marits, parir com a conilles per oferir més mans que empunyin fusells per satisfer les ànsies expansionistes del líder. La majoria seran sacrificats, la guerra només porta a la destrucció, la mort.



L'església ortodoxa, que sempre ha estat lligada al poder, especialment el cap de l'Església, una altra vegada més ha donat un cop de mà al govern del Putin i advoca per la prohibició total de l'avortament per impulsar el creixement demogràfic. Els clergues tenen una gran incidència en els seus feligresos i des dels púlpits els arenguen. No obstant, a les mares que tenen els seus fills al front o les que els han perdut no crec que els convenci gaire. Són molts els milers de joves que han mort a la contesa.



Que els comunistes de Putin, els gerifalts del règim i l'església s'atorguin la potestat de dirigir la vida de les dones demostra que el totalitarisme continua més viu que mai al comunisme de Rússia. Un tema perillós per la manera d'actuar de Putin, que no té el menor escrúpol en què els seus opositors, fins ara, “morin” en estranyes circumstàncies que són qualificades de morts naturals.



Si les dones russes són comminades “amablement” a portar fills al món, sense que vulguin. Si se'ls prohibeix avortar, si el seu futur és a casa seva fent “feliç” el marit i desgraciades a elles davant la manca de llibertat d'escollir el que vol ser i fer a la vida, la pregunta és: On són els col·lectius feministes , especialment les Monteros, Belarra, Díaz i companyia, que no han posat el crit al cel? Les dues primeres amagades esperant les ordres de Pablo Iglesias. I Diaz està massa ocupada amb els empresaris, i el seu partit Sumar per entrar en menudeses i criticar els companys russos no entra al seu ideari.